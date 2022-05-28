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Более 20 вражеских БТРов зашли на базу отдыха в Кирилловке в Запорожской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

На базу отдыха в Кирилловке зашли более двух десятков российских бронетранспортеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская ОГА.

"В перехваченном СБУ разговоре жительницы Мелитополя с российским военным говорится, что на базу отдыха в Кирилловке зашли 20 с лишним БТРов, а также о том, что поселке крепнет партизанское движение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты назначили гауляйтером Кирилловской громады в Запорожской области известную сепаратистку Уманец
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звезло ***** - 2ґо разу не буде...
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28.05.2022 07:08 Ответить
Кацапські свині-туристи відпочиньте в останнє перед смертю...
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28.05.2022 07:11 Ответить
Дебільний сон - кацапи на танках в Кирілівці ! Як довго після них смердіти буде ?
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28.05.2022 07:54 Ответить
Тяжело было сдержать орду на узком крымском перешейке. Целых четыре моста. Намного легче теперь их ловить по всему Югу.
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28.05.2022 09:16 Ответить
Путлер мобилизовал 65 летних дедов для отправки в Україну...видять на рабZee дела плохи с бабы ещё говна нарожають

...бедный маршал жюков...не угадал...
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28.05.2022 09:21 Ответить
"Путлер мобилизовал 65 летних дедов" (С) Тоже слышала эту новость. Мол генералов не хватает...
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28.05.2022 11:23 Ответить
СБУ тільки те і робить, що слухає!!!! Недієздатна, точніше діє тільки в свої кишені. Трутні на шиї українців!!! А що нічим не можна тих ублюдків москальських там накрити?
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28.05.2022 11:20 Ответить
 
 