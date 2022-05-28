Более 20 вражеских БТРов зашли на базу отдыха в Кирилловке в Запорожской области, - ОВА

На базу отдыха в Кирилловке зашли более двух десятков российских бронетранспортеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская ОГА.

"В перехваченном СБУ разговоре жительницы Мелитополя с российским военным говорится, что на базу отдыха в Кирилловке зашли 20 с лишним БТРов, а также о том, что поселке крепнет партизанское движение".

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