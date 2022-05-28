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Враг пытается выйти в тыл украинских войск и нарушить пути логистического обеспечения на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

Оккупанты за минувшие сутки пытались развить успех на Бахмутском направлении и выйти в тыл подразделений ВСУ с целью нарушить пути логистического обеспечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 28 мая по поводу российского вторжения.

Начались девяносто четвертые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны белорусско-украинской границы. Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Республики Беларусь.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник проводит мероприятия по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Существенные изменения в деятельности подразделений противника не отмечены.

На Слобожанском направлении враг обстреливает подразделения наших войск для недопущения их дальнейшего продвижения в направлении Государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харькова. Принимает меры по логистическому обеспечению и восполнению потерь.

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На Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и других. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.

Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое.

При поддержке артиллерии пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении противник проводит активные наступательные действия. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего нанес авиационные удары. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

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Пытается развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Кураховском направлении активных наступательных действий не проводил, развернул на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.

В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на содержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах.

Боевые действия продолжаются. Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое. Продолжает наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для восполнения потерь обеспечивает группировка снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

На территории РФ продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области идет подготовка резервистов.

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"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

В результате действий авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена ротная тактическая группа противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", - сообщили в Генштабе.
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Топ комментарии
+15
Кенгуратор Гідрантів
@1zgmfKcmrn0fWT4
·
19 год
Зараз кажуть, що Путін все одно напав би, і обрання президентом Зеленського на це рішення ніяким чином не вплинуло.
Уявіть, що злодій хоче вкрасти ваше авто, і скоріш за все він це таки зробить. Але тут ви відімкнули сигналізацію і не замкнули дверку і ключ в замку запалювання
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28.05.2022 07:34
+10
важко воювати зі зрадниками на спині.....
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28.05.2022 07:53
+8
Страны вкладывают в Армию десятилетиями огромные деньги и на них не нападают-деньги на ветер.
Ху.ло знает,что мобилизация не проводится,а в Буче 120 Архитекторов ждут распила бабла, о чём ему это говорит?ЖОПЗ не наказано,а Порох под следствием,значит что собирается
делать противник?
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28.05.2022 07:51
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Кенгуратор Гідрантів
@1zgmfKcmrn0fWT4
·
19 год
Зараз кажуть, що Путін все одно напав би, і обрання президентом Зеленського на це рішення ніяким чином не вплинуло.
Уявіть, що злодій хоче вкрасти ваше авто, і скоріш за все він це таки зробить. Але тут ви відімкнули сигналізацію і не замкнули дверку і ключ в замку запалювання
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28.05.2022 07:34 Ответить
Страны вкладывают в Армию десятилетиями огромные деньги и на них не нападают-деньги на ветер.
Ху.ло знает,что мобилизация не проводится,а в Буче 120 Архитекторов ждут распила бабла, о чём ему это говорит?ЖОПЗ не наказано,а Порох под следствием,значит что собирается
делать противник?
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28.05.2022 07:51 Ответить
Противник начинает ИПСО вот с такими персонажами и комментариями.
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28.05.2022 07:58 Ответить
Ситуация тяжелейшая, но я уверен, что мы победим эту дикую лапотную орду.
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28.05.2022 07:36 Ответить
як є загроза оточєння? - я б відійшов недалеко....
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28.05.2022 07:41 Ответить
Якщо кажуть хоче, намагається це означає, що по факту вже зробили. Досиділись, треба було відходити раніше з оточення. Тепер будуть шантажувати новим котлом
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28.05.2022 07:43 Ответить


Оточення немає, якщо дивитися по мапі на 28.05.2022.
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28.05.2022 08:28 Ответить
важко воювати зі зрадниками на спині.....
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28.05.2022 07:53 Ответить
завзжди знав буде бій смертний
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28.05.2022 08:14 Ответить
зелення - зрадовня.
і шоб ні в кого навіть сумнівів не було.
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28.05.2022 08:26 Ответить
На кожне повідомлення з білокацапії повинна бути офіційна реакція нашого МЗС з попередженням про нашу відповідь та наслідки. Всі пуски ракет з території бульбофюрера офіційно прокоментовані на міжнародному рівні. Бо коли нарешті накриємо там позиції кацапні, то не було мичання про неспровокований напад.
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28.05.2022 11:53 Ответить
Для того, чтобы снизить количество уничтожаемой в пути военной техники возможно:
использовать муляжи, пустые транспорты - чем больше ракет будет выпущено по ложным целям, тем меньше останется на поражение реальной техники.
создать по пути следования много легковозводимых укрытий, возможно даже просто навесов из маскировочной сети. Находющуюся в них технику не будет видно с воздуха. Допустим, будет создано 1000 навесов. Под одним из них в данный момент находится техника. Под каким именно неизвестно, так как с воздуха не видно. Если бить наугад, вероятность поражения 0,1%
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28.05.2022 16:47 Ответить
 
 