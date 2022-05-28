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Канцлер Австрии Нехаммер предупредил Путина, что у "Газпрома" могут забрать важное хранилище

Новости Цензор.НЕТ Экономика

австрія,негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предупредил Владимира Путина, что правительство Австрии отнимет у "Газпрома" большое подземное хранилище в Гайдахе, если российский газовый монополист его не будет использовать.

Об этом Нехаммер заявил на пресс-конференции в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопроса газа, то он был поднят Путиным - что все поставки будут полностью выполняться. Я ему указал на то, что если "Газпром" не будет использовать хранилище в Гайдахе, то потеряет его, и он будет передан в пользование другим поставщикам", - заявил Нехаммер.

Отметим, что подземное газохранилище в Гайдахе близ Зальцбурга является вторым размером в Центральной Европе. Она может вместить четверть годового запаса газа Австрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маловероятно, что Путин перекроет газ большим странам ЕС, - вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс
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Топ комментарии
+10
Обравши Зеленського на посаду президента українці своїми руками спровокували напад Путіна на Україну Вони не залишили йому жодного шансу не напасти на нас! Адже іншого такого довбойоба на посаді президента може уже й не виявиться!

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28.05.2022 09:11
+7
Та не попереджати треба, а забирати і все
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28.05.2022 08:24
+7
‼️‼️‼️Кстати, крупнейший строительный концерн Австрии - Штрабаг , 30% акций купил Дерипаска и теперь он в курсе всех НЬЮАНСОВ ПРОЕКТОВ
Strabag SE специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок «Амстег» тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.
STRABAG SE входит в десятку крупнейших строительных компаний мира.[12] В Германии, Словакии, Румынии и Хорватии концерн является лидером строительного рынка. В Чехии, Австрии и Венгрии ему принадлежит второе место по объёмам выполняемых строительных услуг. В Польше он занимает третье место.
ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР

КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
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28.05.2022 08:58
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Та не попереджати треба, а забирати і все
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28.05.2022 08:24 Ответить
З якого дива? Там давній та міцний гешефт.
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28.05.2022 08:26 Ответить
Полное газа забрать лучше...
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28.05.2022 09:32 Ответить
Вчора мені було цікаво, чому переговори між Австрією та Росією проходять гладко. Тепер зрозуміло.
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28.05.2022 10:31 Ответить
Надеюсь это будут не украинские постачальники,которые тот же газ
Ху.ла по своей трубе пригонят, но при этом смеются ещё от других санкции требовать.
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28.05.2022 08:25 Ответить
Руссский воєнній корабль, іді *****!
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28.05.2022 08:44 Ответить
Не мели дурниць! Україна для Австрії та Росії не "постачальник", а "транзитер" І вона виконує тристоронню угоду: Росія постачає газ до Австрії Австрія його купує у Росії А Україна транзитує по своїй території
Австрія та Україна свої зобов"язання виконують Росія - ні То при чому тут Україна? Чи тобі завдання таке поставлене - "Серонуть на Україну!"?!!!
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28.05.2022 09:04 Ответить
Я не пойму почему Германия должна остановить поток 1 и не выполнять свои обязательства,хотя другие их продолжают " успешно" выполнять.
Почему приличные фирмы покинули России и перестали выполнять свои обязательства,нарушили договоры?
" Гроши понад усэ"?
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28.05.2022 09:13 Ответить
іді на *** цьомні шольца і лавра подкуй...
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28.05.2022 08:28 Ответить
так ета само сабой, бьез ета ну нікак, ета всье прьелісті австро-кацапа діпламатіі, да чуть нізабил, іщо флроляйн канцльерова на "відьомскій вальс" ввх-у заангажіруєт.
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28.05.2022 08:54 Ответить
"Стосовно питання газу, то воно було порушене Путіним " - заплакай вже ганс....
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28.05.2022 08:30 Ответить
Зберігає ********* як може(((
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28.05.2022 08:35 Ответить
Так попередив чи винувато просив вибаченя ?!
А що там в низу було написано маленьким шрифтом ?
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28.05.2022 08:46 Ответить
буба найгірчише, шо під час війни могло злупитися в Україні-злупилося...
і да за австрійкого канслера - на *** іди підкрисенич маскавітскій
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28.05.2022 08:49 Ответить
Обравши Зеленського на посаду президента українці своїми руками спровокували напад Путіна на Україну Вони не залишили йому жодного шансу не напасти на нас! Адже іншого такого довбойоба на посаді президента може уже й не виявиться!

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28.05.2022 09:11 Ответить
***** с этим еще не танцевал?
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28.05.2022 08:51 Ответить
Австрія маленька - ***** іі за 2-3 дні захопить . Канцлер мае думати про захист Австрії і вступати в НАТО СКОРІШ
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28.05.2022 08:51 Ответить
‼️‼️‼️Кстати, крупнейший строительный концерн Австрии - Штрабаг , 30% акций купил Дерипаска и теперь он в курсе всех НЬЮАНСОВ ПРОЕКТОВ
Strabag SE специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок «Амстег» тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.
STRABAG SE входит в десятку крупнейших строительных компаний мира.[12] В Германии, Словакии, Румынии и Хорватии концерн является лидером строительного рынка. В Чехии, Австрии и Венгрии ему принадлежит второе место по объёмам выполняемых строительных услуг. В Польше он занимает третье место.
ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР

КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
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28.05.2022 08:58 Ответить
Деньги не пахнут
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28.05.2022 09:06 Ответить
Штрабаг пол Рацеи отстроил. Все большие стройки с их участием(Сочи), руцкий только- принеси,подай,пошёл на х..не мешай.
И дороги в Украине они бы намного
качественней построили,не кидали бы битум прямо на землю,но откатов было бы в 10 раз меньше.
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28.05.2022 09:19 Ответить
С одной тетькой из Австрии путлер вальсировать типа на свадьбе...Тетка сбежала из ГрязьПрома...следом за Шредером...абуть зна шо буде попереду...
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28.05.2022 09:33 Ответить
Ощущение, что я умный, а они тупые.
Вы там совсем крышей поехали ?
Русским насрать на эти хранилища. Они не закачивают газ, чтобы давить на вас. Им нужны уступки по Украине. И они знают, что вам точно известна дата точки невозврата, когда будут понятно, что закачать времени уже не хватит. Или закачивайте сами какой угодно газ, хоть русский, хоть с луны, но за свой счёт.
Вот цель русских.
Вы либо на столько тупы и не понимаете этого или прикидываетесь.
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28.05.2022 09:39 Ответить
Открою тебе маленький секрет Сашок.
Все газ.трубы в ЕС соединены.
А ты думаешь откуда Украина получит газ,если им кацы отрежут? Правильно,с Германии.
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28.05.2022 10:08 Ответить
А русские им не собираются ничего отрезать.
Суть в следующем - каждый год русские заранее заполняли хранилища, а потом осенью/зимой продавали этот газ. Сейчас они не хотят заполнять хранилища без оплаты, так как этот газ, с вероятностью 100% конфискуют за военную агрессию против Украины.
Понимаешь ?
А Австрия блефует и будет это делать до последнего дня, когда будет ещё не поздно начать закачку и будет вынуждена принять решение - либо оплатить газ русским и начать заполнять хранилища, либо купить у кого-то ещё.

Коротко
Австрия не хочет оплатить газ, которым нужно наполнить хранилища.
Россия не будет их наполнять без оплаты, чтобы не потерять этот газ.
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30.05.2022 14:44 Ответить
Во Франции бывший премьер Франсуа Финьон замешан в связях с путлерской шайкой убийц и мародеров...
Идёт следствие...чувак сядет па любасу...
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28.05.2022 09:42 Ответить
Странно,а в Украине никто не замешан,ЖОПЗ не судят.
А я думал Франция продалась кацапам,а Украина воюет с кацами.
Шо то я совсем запутался.
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28.05.2022 10:00 Ответить
Говноед... ты откуда свалился?
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28.05.2022 11:56 Ответить
О..... Шавка затявкала на хозяина.... Шо случилось? Денег не дал?
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28.05.2022 09:43 Ответить
Так забирай!
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28.05.2022 10:49 Ответить
та скільки вже можна погрожувати
кемска волость? забирайте!
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28.05.2022 10:55 Ответить
 
 