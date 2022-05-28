Канцлер Австрии Нехаммер предупредил Путина, что у "Газпрома" могут забрать важное хранилище
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер предупредил Владимира Путина, что правительство Австрии отнимет у "Газпрома" большое подземное хранилище в Гайдахе, если российский газовый монополист его не будет использовать.
Об этом Нехаммер заявил на пресс-конференции в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается вопроса газа, то он был поднят Путиным - что все поставки будут полностью выполняться. Я ему указал на то, что если "Газпром" не будет использовать хранилище в Гайдахе, то потеряет его, и он будет передан в пользование другим поставщикам", - заявил Нехаммер.
Отметим, что подземное газохранилище в Гайдахе близ Зальцбурга является вторым размером в Центральной Европе. Она может вместить четверть годового запаса газа Австрии.
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Ху.ла по своей трубе пригонят, но при этом смеются ещё от других санкции требовать.
Австрія та Україна свої зобов"язання виконують Росія - ні То при чому тут Україна? Чи тобі завдання таке поставлене - "Серонуть на Україну!"?!!!
Почему приличные фирмы покинули России и перестали выполнять свои обязательства,нарушили договоры?
" Гроши понад усэ"?
А що там в низу було написано маленьким шрифтом ?
і да за австрійкого канслера - на *** іди підкрисенич маскавітскій
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ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР
КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
И дороги в Украине они бы намного
качественней построили,не кидали бы битум прямо на землю,но откатов было бы в 10 раз меньше.
Вы там совсем крышей поехали ?
Русским насрать на эти хранилища. Они не закачивают газ, чтобы давить на вас. Им нужны уступки по Украине. И они знают, что вам точно известна дата точки невозврата, когда будут понятно, что закачать времени уже не хватит. Или закачивайте сами какой угодно газ, хоть русский, хоть с луны, но за свой счёт.
Вот цель русских.
Вы либо на столько тупы и не понимаете этого или прикидываетесь.
Все газ.трубы в ЕС соединены.
А ты думаешь откуда Украина получит газ,если им кацы отрежут? Правильно,с Германии.
Суть в следующем - каждый год русские заранее заполняли хранилища, а потом осенью/зимой продавали этот газ. Сейчас они не хотят заполнять хранилища без оплаты, так как этот газ, с вероятностью 100% конфискуют за военную агрессию против Украины.
Понимаешь ?
А Австрия блефует и будет это делать до последнего дня, когда будет ещё не поздно начать закачку и будет вынуждена принять решение - либо оплатить газ русским и начать заполнять хранилища, либо купить у кого-то ещё.
Коротко
Австрия не хочет оплатить газ, которым нужно наполнить хранилища.
Россия не будет их наполнять без оплаты, чтобы не потерять этот газ.
Идёт следствие...чувак сядет па любасу...
А я думал Франция продалась кацапам,а Украина воюет с кацами.
Шо то я совсем запутался.
кемска волость? забирайте!