В результате агрессии РФ в Украине погибли 242 ребенка, более 440 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 28 мая 2022 более 682 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 242 ребенка погибли и более 440 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 51, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

26 мая в г. Мариуполе Донецкой области на территории общеобразовательного учреждения в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что при обстреле оккупантами 15 марта г. Мариуполь Донецкой области получил ранение 15-летний подросток. Парня принудительно вывезли на территорию так называемой ДНР в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали его 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие вооруженной агрессии РФ на Харьковщине уже погибли 37 детей, - прокуратура

Также стало известно, что 28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.

По данным ювенальных прокуроров, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.