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В результате агрессии РФ в Украине погибли 242 ребенка, более 440 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 28 мая 2022 более 682 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 242 ребенка погибли и более 440 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 51, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

26 мая в г. Мариуполе Донецкой области на территории общеобразовательного учреждения в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что при обстреле оккупантами 15 марта г. Мариуполь Донецкой области получил ранение 15-летний подросток. Парня принудительно вывезли на территорию так называемой ДНР в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали его 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

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Также стало известно, что 28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.

По данным ювенальных прокуроров, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.
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28.05.2022 08:38 Ответить
сколько тысяч пока еще к сожалению живых тушек русни подала в Интерпол гейпрокурворесса-сталинистка(НУ И РОЖА, ой, "лицо") венедиктова?
а ведь удобно - кричишь про то сколько детей убито и ранено(а Мариуполь - как козырь) и принимаешь звонки с разными предложениями не подавать в список ту или иную тварь. наверное так? Елдак же пло*ую прокурорессу бы не поставил? или кто там назначает этих "слуг"?
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28.05.2022 08:41 Ответить
Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 242 дитини,
до чого тут слуги і висери такі --ми плачем і криком кричим
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28.05.2022 09:09 Ответить
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28.05.2022 10:32 Ответить
 
 