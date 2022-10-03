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Новости Война в Украине
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инвалиды (342) СБУ (18701) Запорожская область (2247) мобилизация (1629) инвалидность (88)

Для пополнения своих рядов в Запорожской области оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

Для увеличения количества своих военных на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты берут даже людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Для пополнения своих рядов оккупанты берут даже людей с инвалидностью. Об этом СБУ рассказали пленные захватчики, которых с разными группами инвалидности россияне "мобилизовали" в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

По словам одного из оккупантов, россияне берут в ряд своих вооруженных сил всех, кого удалось поймать.

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Топ комментарии
+16
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28.05.2022 09:08
+15
Про мистецтво заголовка і володіння українською мовою:
- читаю заголовок і складається враження, що мобілізують у Запорізькій області, WTF !
- читаю текст і розумію, що мобілізували в лугандоні (не новина) а упіймали у Запорізькій області
Фактично новина ні про що, один абзац із звіту Запорізької ОВА (посилання присутнє, там цікаво, до речі).
Невже на Цензорі є норматив на кількість хоч якихось новин ? замість якості ?
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28.05.2022 09:05
+8
Так на підарасії прєзідєнт інвалід з дитинства, то шо ви хочете...
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28.05.2022 08:56
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Так на підарасії прєзідєнт інвалід з дитинства, то шо ви хочете...
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28.05.2022 08:56 Ответить
притому на всю голову від народження...
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28.05.2022 09:01 Ответить
Там ЗСУ перейшли в контрнаступ.
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28.05.2022 08:59 Ответить
А що ще загін Прада розповів? Про формування 30 бригад,про яке вчора тут писали . Якщо проти України воюють бездарі інваліди і др. То хто тоді воює за Україну. СБУ не блохастих по відео крутить потрібно,а безуглих,арестовичів і єрмаків допитувать.
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28.05.2022 09:00 Ответить
та ні. Розповів про те що 30 бригад формуються з громадян України на окупованих територіях.
І викликає подив що беруть всіх підряд - навіть глухуватих.
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28.05.2022 09:07 Ответить
Про мистецтво заголовка і володіння українською мовою:
- читаю заголовок і складається враження, що мобілізують у Запорізькій області, WTF !
- читаю текст і розумію, що мобілізували в лугандоні (не новина) а упіймали у Запорізькій області
Фактично новина ні про що, один абзац із звіту Запорізької ОВА (посилання присутнє, там цікаво, до речі).
Невже на Цензорі є норматив на кількість хоч якихось новин ? замість якості ?
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28.05.2022 09:05 Ответить
цікаво про нашу поліцію яка вже працює на окупантів і вишенька бувші атошніки мєнти теж
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28.05.2022 09:17 Ответить
И в чём проблема? Хромой не может
кнопки нажимать или полуглухой окопы копать?
Все знают,что большинство эти справки у дохтора купили
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28.05.2022 09:07 Ответить
І вони хочуть сказати, що на рабсії у населєнія єсть якийсь вибір, тюрьма народів з кривавими злочинцями рекетирами при владі.
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28.05.2022 09:08 Ответить
єто не нарбсее - єто на окупованих України
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28.05.2022 09:10 Ответить
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28.05.2022 09:08 Ответить
Турчинов - молодец
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28.05.2022 09:15 Ответить
От этого "мудрого нариду" я просто фигею.

" інформує Запорізька ОВА " - - т.е. то что граждан Украины гонят убивать своих же или на убой своими же - это нормально.
У администрации Запорожья вызывает недоразумение то что гонят людей с плохим слухом или плохим зрением.

пля...

Слышал разговор беженок из Запорожья: "у нас все за рассею, за путена. Значит путен никак не будет бамбить запорожье и будет беречь местных жителей"

пля...
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28.05.2022 09:09 Ответить
Генотип "ватная тётка" лишь могила исправит.
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28.05.2022 09:15 Ответить
шиZофашисты
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28.05.2022 09:09 Ответить
Так может украинцев с оккупованных территорий , которых мобилизуют, надо просить переходить на сторону ЗСУ ? Выучить свои паспортные данные- сверить их , надеюсь, смогут в электронной базе с фото
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28.05.2022 09:14 Ответить
Хтось вкрав 220 вагонів гуманітарки в Запоріжжі

https://twitter.com/i/status/1529514849486745606
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28.05.2022 09:15 Ответить
Западу продолжать гуманитарку передавать или как?
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28.05.2022 09:36 Ответить
Дай вгадаю. І кажуть: ми ж тєб'я спаслі, іді спасай сваіх маскваротих брать'єв по разуму
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28.05.2022 13:00 Ответить
зато наши всех жалеют и никого не призывают. В итоге сдают территории, где наших же оккупанты мобилизуют и гонят на убой против Украины. Гениальная стратегия....
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28.05.2022 15:05 Ответить
 
 