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Для пополнения своих рядов в Запорожской области оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для увеличения количества своих военных на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты берут даже людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Запорожская ОВА в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Для пополнения своих рядов оккупанты берут даже людей с инвалидностью. Об этом СБУ рассказали пленные захватчики, которых с разными группами инвалидности россияне "мобилизовали" в ОРДЛО", - говорится в сообщении.
По словам одного из оккупантов, россияне берут в ряд своих вооруженных сил всех, кого удалось поймать.
Топ комментарии
+16 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.05.2022 09:08
+15 Алексей Первеев 0c647dc7
показать весь комментарий28.05.2022 09:05
+8 Піаніст
показать весь комментарий28.05.2022 08:56
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Пожалуйста, подождите...
І викликає подив що беруть всіх підряд - навіть глухуватих.
- читаю заголовок і складається враження, що мобілізують у Запорізькій області, WTF !
- читаю текст і розумію, що мобілізували в лугандоні (не новина) а упіймали у Запорізькій області
Фактично новина ні про що, один абзац із звіту Запорізької ОВА (посилання присутнє, там цікаво, до речі).
Невже на Цензорі є норматив на кількість хоч якихось новин ? замість якості ?
кнопки нажимать или полуглухой окопы копать?
Все знают,что большинство эти справки у дохтора купили
" інформує Запорізька ОВА " - - т.е. то что граждан Украины гонят убивать своих же или на убой своими же - это нормально.
У администрации Запорожья вызывает недоразумение то что гонят людей с плохим слухом или плохим зрением.
пля...
Слышал разговор беженок из Запорожья: "у нас все за рассею, за путена. Значит путен никак не будет бамбить запорожье и будет беречь местных жителей"
пля...
https://twitter.com/i/status/1529514849486745606