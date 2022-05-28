Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 тыс. человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1330 танков и 3258 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 мая потери личного состава противника составляют около 30 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 30000 (+250) человек ликвидировано,
танков – 1330 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 3258 (+12) ед,
артиллерийских систем - 628 (+5) ед,
РСЗО - 203 (+2) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 207 (+1) ед,
вертолетов - 174 (+4) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0),
крылатые ракеты - 116 (+1),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед,
специальная техника – 48 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
але ж дороги..
вони й так там стоять чисто за рахунок героїзму, чим можуть, тим і відбиваються.
про ЦЕ треба писати і горлати, щоб швидше нам допомогли зброєю.
А не так, що нам будуть "втирати" про "незліченні стада москалів, котрі пруть на нас", і що треба "домовлятися пасєрєдінє, бо путін нападе" - щоб врятувати ху"ла від поразки.
І на втрати їм не байдуже. Бо чим більші в них будуть втрати, тим більшої спритності вони будуть являти аби вкрасти нашу перемогу в мутних "договорняках" - з тим, аби отримати для себе перепочинок, поновитися, та кинути на нас, згодом, ще більші сили.
😁
Связь этого указа с ситуацией на юго-востоке Украины очевидна. Прозрачна и цель, с которой он был подписан - пресечь любые попытки объективного освещения конфликта, которые могут вступить в противоречие с официальной версией."
особу увагу треба зосередити на журналістах з краін Азії і Тихо океанського бассейну , ще з Сингапуру і Гонконгу
Як там Ви, настрої у Словаччині? Стільки вже історій почув про так званих "наших біженців", що втекли від війни, але ненавидять все українське...
Це успіх, кацапи. Продовжуйте! Ділдів за одну битву більше гинуло - і не скиглили!
С ТРИДЦАТНИЧКОМ ВАС, ОТБРОСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, С ТРИДЦАТНИЧКОМ.
Іноземні розвідки подають, як правило, тільки ті цифри, в яких вони або 100% впевнені, мають підтвердження, або, як варіант, ті цифри, які диктує їм "політична кон'юктура". З огляду на це, вони зацікавлені радше зменшувати цифри аніж перебільшувати їх на нашу користь. Це перестраховка й питання довіри. Але повнішої інформації ніж наші військові з полів, в цьому питанні вони навряд чи мають. Нагадаю, що в нас кілька сотень кілометрів фронту, де точаться різної інтенсивності бої, і інформація в Генштаб передається безпосередньо командирами і вже потім Генштаб оприлюднює ті чи інші цифри. І Генштаб, так само, з вищенаведеної логіки, радше зменшить число втрат противника, аніж перебільшить.
Насправді ж, навіть загальні втрати противника вбитими в 30 тисяч на кілька тисяч кілометрів фронтів на три місяці інтенсивних боїв із широким застосуванням авіації, артилерії та ракетного озброєння виглядають доволі скромними. Якщо не сказати - заниженими. Коли купа тільки попаленої ворожої техніки разом з екіпажами вже сягнула 4588 самих тільки танків та ББМ, кожна з яких має хоча б три члени екіпажу і з огляду на це втрати противника мали б сягнути вже 13764 чоловік. І це не рахуючи "десанту" до 7-8 чоловік в БМП та БТР-ах відповідно та до 5 чоловік в БМД на додачу до екіпажу, не рахуючи автотранспорту з екіпажами, згорілими вщент, не рахуючи екіпажу потоплених катерів, кораблів, збитих вертольотів і т.д. І ці ворожі екіпажі, зазвичай, навіть в статистику не зараховуються.
А якщо взяти навіть хоча б число знищених ББМ у 3258 і додати до цих цифр середню кількість знищеного десанту у сім чоловік на кожну ББМ, то, + у втратах противника ще, як мінімум 3258*7=22806 чоловік до тих 13764. Усього 13764+22806=36570 -це втрати у живій силі лише по екіпажах танків та ББМ та десанту з ББМ. Але це за умови, цілковитого знищення бойових машин з усім екіпажем та десантом, що можливо, хіба, під час руху колон на марші. В реальності ж, певну частину того ж таки десанту з ББМ ми знищували повністю, на марші, якийсь невиличкий відсоток при тому, можливо, рятувався з машини, і далі зачищався або додатковим вогнем, або покидав поле бою пораненими, або, ще якийсь відсоток, від того відсотка, примудрявся відійти в порівняно безпечне місце з тим, аби продовжувати подальші бойові дії. Ще якась частина тих же таки ББМ знищувалася під час спроб їхніх ворожих наступів і проривів. В таких умовах, логічно припустити, що десанту всередині бойової машини вже не було і він йшов поруч, прикриваючи танки та бронетехніку. І цей десант, ймовірно, знову ж таки знищувався, і в основному саме такі "пасажири" й потрапляють в статистику вбитих, "замінусованих" ворогів.
Бо як раховувати кількість знищених ворогів, якщо після влучення "Стугни" або "Джавеліна", від того екіпажа, залишаються хіба тільки незрозумілі обсмалені рештки, нагар, фрагменти тіл? Коли наприклад вигорає начисто алюмінієва БМП і від неї самої залишається хіба що половина, ви кого там після того зможете знайти і ідентифікувати? Єдине що залишається, то хіба ідентифікація та підрахунок тіл знищених ворогів де є відеофіксація з безпілотника чи інших засобів, відеофіксація конкретних уражених цілей, або коли заходять вже наші військові і роблять додаткову оцінку + можлива непряма оцінка втрат (як от рахування мінімальної кількості екіпажу знищеної бойової машини).
Так от за самими лише екіпажами танків та ББМ ми вже виходимо на мінімальну оцінку 13700 чоловік особового складу. Але є ще тиловий, обслуговуючий персонал, є шалена купа десанту ББМ-ів - механізована піхота, є розрахунки артилеристів, водії автотранспорту, ціла купа моторизованої піхоти - солдати у вантажівках. Когось наші палять разом з транспортом, когось вже вибивають "в полях" "поштучно" чи "оптом", артилерією і достеменно не завжди відомо, скільки й де їх було випалено. Тому рахують зазвичай те, що можуть порахувати напевне. Щоби мати мінімальну точну правдиву оцінку. А є такі місця де й порахувати неможливо, бо згоріла "беха" вщент, з підривом БК, і там тільки гусінь, ніжня половина, купа розплавленого алюмінію, і десь поодаль двигун і башта, і в ліпшому разі може якесь обвуглене тіло, чи його половина. А було в тій "бесі" 3 чоловік, чи 10 - можна лише здогадуватися. Або перепахана артилерією "ділянка", де від ворожого розрахунку залишилися "сама сира земля" (с) й може якась кількість тіл не перемелених на фарш. Або, та ж сама "Москва" з півтисячею екіпажу, з якого вижило хіба 50-60 чоловік? - один з типових прикладів, де екіпаж в статистику не потрапив. Тому то от, про "завищення" української статистики аж ніяк не йдеться, скоріше навпаки. Тим більше, про яке її "заниження"взагалі може бути мова, коли занижують її, передовсім, на Заході? Коли, за перехопленими даними (місячної давнини?) на росії вже недорахувалися на той час були безвісті зниклими 32000 чоловік, це не рахуючи офіційно загиблих - проходила така інформація. І це ми навіть не рахуємо ОРДЛО, де чоловіків просто вигрібають на вилицях геть усіх, а зараз вже роблять рейди і по домівках і вигрібають усіх там? Бо немає вже кого брати. Чи відставні російські льотчики генерал-майори, котрих росія вже вимушена саджати за штурвали винищувачів і яких збивають в небі над Україною? Або розконсервовані російські Т-62? Це, теж, напевне, від "занижених втрат" ворога? Не кажучи вже про залучення курсантів училищ, та усілякого відвертого зброду, найманців, просто "гарматного м'яса"? Не кажучи про дані розвідки, згідно з якими, за аналізом навіть відкритих російських джерел, і вони тут наводилися не один десяток разів, деякі їхні військові підрозділі фактично повністю припинили своє існування, бо їх особовий склад було тотально знищено в Україні?
Тому, що з кожним днем дії кремлівського вилупка в Україні підтримує все більше населення. Попри десятки тисяч смертей власних солдат.
У пропаганду соловйових та скабєєвих кинуто мільярдні кошти. Вміле спотворення фактів - не головний фактор успіху ворога на цьому полі бою. Факти тут вторинні. Їх пропаганда звертається до емоцій та почуттів людей, тому інструмент пропаганди універсальний і чудово працює і для релігійних фанатиків Сходу, і для освічених європейців".
бо підтримувати з диванів - це одне
а от йти вмирати особисто, в чужу країну, в брудні окопи, чи горіти живцем в танку, або терпіти придурка-командира, котрий жене тебе як худобу, як м'ясо в м'ясорубку, особливо, коли в тебе в городі вже поховали, наприклад, елітну частину ВДВ практично повним складом - це геть інше
Развед инсайд.Новые данные о потерях русских войск в Украине. Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию рфии на утро 28.05.2022г:
"..Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 33812 человек.
ЧВК- 8903 погибших."
Итого 42 715 погибших.
Наш Генштаб считает консервативнее и показывает цифру 30 000.
Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего резко сократилось количество наёмников, участвующих в боях. Желающих всё меньше. И это хорошо.