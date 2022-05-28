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армия РФ (15308) Великобритания (4236) война (46486) разведка (3996) Северодонецк (600) Лиман (287)

В ближайшие дни оккупанты сосредоточатся на форсировании реки Северский Донец в районе Лимана и сохранении усилий вокруг Северодонецка, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донець,сіверський

В ближайшие дни российские подразделения сделают приоритетом на Донбассе форсирование реки Северский Донец в районе Лимана и будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отмечается, что захват российскими войсками большей части города Лиман на севере Донецкой области является предварительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.

Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен большой железнодорожный узел, а также доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец, отметили в Минобороны Британии.

В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, сделают приоритетом форсирование реки, говорится в обзоре.

Сейчас основные усилия России остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла, но плацдарм у Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, будет пытаться продвинуться в ключевые украинские города глубже в Донецкой области - Славянска и Краматорска.

В британском Министерстве обороны напомнили, что 26 мая главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил контролируемым российским государством СМИ, что если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области, то там будет проведен референдум.

Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль вероятнее всего расценил это как существенное политическое достижение и представил бы российскому народу как оправдание вторжения, считают в британском Министерстве обороны.

Однако ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой ущерб России, констатировали в Лондоне.
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Топ комментарии
+6
Буде для вас ****** кацапських ще одна Чорнобаївка. Спробуйте виродки. Ваші свиноматки чекають з нетерпінням переправи. Кредит же треба погасити.
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28.05.2022 09:59
+6
Треба розбомбити жд вузол Ліману. Щоб не працював на кацапські війска
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28.05.2022 09:59
+5

Спеціалісти одного з підрозділів СБУ на місці знищення групи спеціального призначення ГРУ РФ. Травень, 2022.
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28.05.2022 10:08
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28.05.2022 09:55 Ответить
Річка буде червоной від кацапськой крові ‼️‼️‼️
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28.05.2022 09:57 Ответить
Буде для вас ****** кацапських ще одна Чорнобаївка. Спробуйте виродки. Ваші свиноматки чекають з нетерпінням переправи. Кредит же треба погасити.
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28.05.2022 09:59 Ответить
Ну звучит красиво , только возле лимана им ни кто не помешает переправляться в любом количестве
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28.05.2022 11:00 Ответить
Треба розбомбити жд вузол Ліману. Щоб не працював на кацапські війска
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28.05.2022 09:59 Ответить

Спеціалісти одного з підрозділів СБУ на місці знищення групи спеціального призначення ГРУ РФ. Травень, 2022.
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28.05.2022 10:08 Ответить
То художня книжка, про "непереможних" москалів, про крадіжки унітазів та собачих будок чомусь не пишуть.
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28.05.2022 10:13 Ответить
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28.05.2022 10:09 Ответить
Якого КОТЛА??? вже є котел???
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28.05.2022 10:24 Ответить
є така загроза (ну ми ж не страуси)
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28.05.2022 11:25 Ответить
Там багато мостів, сподіваюсь усі в зоні уваги ЗСУ.
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28.05.2022 10:38 Ответить
Якого там ще ***** котла?
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28.05.2022 10:39 Ответить
 
 