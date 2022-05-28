В ближайшие дни оккупанты сосредоточатся на форсировании реки Северский Донец в районе Лимана и сохранении усилий вокруг Северодонецка, - разведка Великобритании
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В ближайшие дни российские подразделения сделают приоритетом на Донбассе форсирование реки Северский Донец в районе Лимана и будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Отмечается, что захват российскими войсками большей части города Лиман на севере Донецкой области является предварительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.
Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен большой железнодорожный узел, а также доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец, отметили в Минобороны Британии.
В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, сделают приоритетом форсирование реки, говорится в обзоре.
Сейчас основные усилия России остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла, но плацдарм у Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, будет пытаться продвинуться в ключевые украинские города глубже в Донецкой области - Славянска и Краматорска.
В британском Министерстве обороны напомнили, что 26 мая главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил контролируемым российским государством СМИ, что если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области, то там будет проведен референдум.
Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль вероятнее всего расценил это как существенное политическое достижение и представил бы российскому народу как оправдание вторжения, считают в британском Министерстве обороны.
Однако ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой ущерб России, констатировали в Лондоне.
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