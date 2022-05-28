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Новости Война в Украине
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Данилов (1053) оружие (9370) Путин (29845) Россия (91187) ядерное оружие (1131)

Россия – искусственное образование. Ее ждет распад. Сразу после этого ее следует разоружить, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія

После ухода от власти Путина и развала России необходимо лишить эту территорию оружия, в том числе и ядерного. Иначе сохранится опасность для всего мира.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "Каналу 24", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Данилов, Путина уберет сама жизнь. "Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти", – сказал он.

Данилов уверен, что Россия не сможет сохраниться, "потому что это искусственное образование". "Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", - добавил он.

По его словам, из России должны убрать оружие, в том числе ядерное, поскольку очень опасно оставлять страну с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми существующими сегодня правилами и нормами.

"Это очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там очень много желающих стать Путиным", - сказал секретарь СНБО.

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Данилов напомнил, что есть страны, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие в нападении на другие страны.

"Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", - добавил он.
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Топ комментарии
+29
А ви не бачите, що жодний сєпар не постраждав.
Навіть шуфрича не набили.
Церква МП і далі спокійно працює.
Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
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28.05.2022 10:27
+22
Данілов, з тебе прогнозист, як із Зельца музика...
Займись поточними справами...
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28.05.2022 10:07
+21
Краще скажи коли розпочнеться реальна дегнидизація України,коли будуть знищені кремлівські колаборантські гниди,на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського ! Хто відповість за Чонгар,південь України і Маріуполь!!!)))
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28.05.2022 10:19
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Данілов, з тебе прогнозист, як із Зельца музика...
Займись поточними справами...
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28.05.2022 10:07 Ответить
Краще скажи коли розпочнеться реальна дегнидизація України,коли будуть знищені кремлівські колаборантські гниди,на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського ! Хто відповість за Чонгар,південь України і Маріуполь!!!)))
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28.05.2022 10:19 Ответить
А ви не бачите, що жодний сєпар не постраждав.
Навіть шуфрича не набили.
Церква МП і далі спокійно працює.
Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
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28.05.2022 10:27 Ответить
Нічого дивного,Банківське кубло працює,втілюється в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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28.05.2022 10:33 Ответить
Прозахідна? Це хто саме?
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28.05.2022 10:34 Ответить
Це ті, що зареєструвались до 24.02 2020-2
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28.05.2022 10:37 Ответить
синекітенко@syniy_kit

30 мин

Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.
Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
Єдиним джерелом влади є ОП.

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28.05.2022 10:57 Ответить
Нашому теляті,- да вовка б з'їсти...
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28.05.2022 10:33 Ответить
Мольфар.
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28.05.2022 10:08 Ответить
У більшості виникає вже рвотний рефлекс на зелений колір🤮
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28.05.2022 10:20 Ответить
До речі, від Порошенка русню теж плющить, як і більшість х тих 73 відсотків українського наріду від Бандери.
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28.05.2022 10:22 Ответить
Так и должно быть в идеале
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28.05.2022 10:13 Ответить
скоріше-б і побудувати велочезний паркан шоб воно могло тільки через дюрочку десь попасти
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28.05.2022 10:13 Ответить
Все вірно. Ту ще потрібно не забути про одне бандформування під назвою "Білорусь", з території якого наносяться удари по Україні. Пишуть, що путін хоче (а може вже) розмістити там ядерні ********** - передбачувані цілі - Прибалтика, Польща та Україна.
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28.05.2022 10:17 Ответить
Геніально, як не крути, Білорусь в центрі цих ударів.
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28.05.2022 10:25 Ответить
Не кажи,гамселити будуть з усіх боків,можливо ногами!!)))
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28.05.2022 10:39 Ответить
Що воно курить?
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28.05.2022 10:19 Ответить
Те, що і найвпливовіший
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28.05.2022 10:22 Ответить
Схоже на Банковій роздають ,колумбійський!!!))
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28.05.2022 10:23 Ответить
я теж думала, що вони розваляться, як розвалився ссср. і першими на проголошення незавлежності у мене були Північний Кавказ, Татарстан і Башкирія. Ну так рашисти саме їх відправили горіти в танках у перших рядах. разом з бурятами.
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28.05.2022 10:22 Ответить
Незалежність Північного Кавказу це 500 країн в межах Вінницької області.
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28.05.2022 10:27 Ответить
Особливо Півн.Кавказ,це єдиний регіон РФії який не піддається асиміляції!!!!))))
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28.05.2022 10:27 Ответить
паРаша обов'язково розвалиться ,, питання лише у часі . Імперії завжди помирають . Не омине це і кацапію . .
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28.05.2022 10:35 Ответить
Надо же, ветеринар может даже что то более менее умное сказать. Не ожидал, её ей, не ожидал.
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28.05.2022 10:23 Ответить
Меня особенно добивает что Запад боится чтобы Рашка распалась. Якобы потом придется договариваться с множеством новых государств. А по вашему с одним ****** договариваться легче чем с отдельными государствами?
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28.05.2022 10:24 Ответить
На них на всіх потрібні гроші. Вони не зможуть існувати окремо.
Там не мислять себе без москви. Якесь дике поле буде. Купа дезорієнтованих людей.
А якщо там утворяться десятки "ісламських держав" ?
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28.05.2022 10:29 Ответить
Глаза боятся, руки делают...
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28.05.2022 12:04 Ответить
. .
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28.05.2022 10:30 Ответить
І що їм завадило, москалі вкрали унітаз з бомбою?
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28.05.2022 10:36 Ответить
Для того, чтобы жить рядом с Россией и быть в относительной безопасности, Россию надо во всем превосходить. Как Израиль во всем превосходит арабов. А Украина в социальном, военном и политическом отношении так себе страна, ничуть не лучше России. Поэтому да, разоружить и разделить Россию для Украины лучший вариант. Тогда не только Порошенко и Зеленского, а даже и Лободу можно будет в президенты избрать и ездить спокойно на заработки в ЕС.
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28.05.2022 10:30 Ответить
Ви не праві, в соціальному та людському відношення Україна переважає московитів на порядок. Вони 8 років дули у вуха ординців про бідну і загниваючу Україну, але коли орки зайшли в наші села, які живуть краще ніж обласні центри московії....
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28.05.2022 10:34 Ответить
Не 8 років,а понад 350 років,триває приниження і знищення українців ,як нації!!!))
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28.05.2022 10:53 Ответить
Шо б вы там знали?
Каком таком военном? И при чем тут социальный? Страна, в которой газа -жуй не хочу, скидивает донаты на дрова бабушкам, или быть может забыли как валежник собирать запретили (а потом разрешили )...или быть может посмотреть на ибеня, в которых туалет на улице (для многоквартирного дома)...или быть может мурманск посмотрим, где канализация ведет в подвал (так задумано проектантами ). И это можно продолжать

Так что не сравнивай несравнимое, знаток что где когда!

Я был в нескольких ибенях ихних - МРАК!
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28.05.2022 10:48 Ответить
Да будет так!
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28.05.2022 10:31 Ответить
Поскорее бы.
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28.05.2022 10:34 Ответить
Ага, это типично путлеровское утверждение, который говорит что "Украина - это искусственное образование, которое надо ликвидировать"..
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28.05.2022 11:10 Ответить
Мечтатель Данилов много хочет и сразу. Нужно выгнать парашенцев с нашей земли. Об этом сейчас нужно думать, а не летать в облаках....
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28.05.2022 10:44 Ответить
Все правильно озвучив Данілов. Такою має бути думка не тільки кожного українця, але і кожного адекватного європейця та громадян інших цивілізованих країн. Тобто без ядерного роззброєння раши, жодних санкцій знімати з них не потрібно. Навпаки, зараз слід внести їх в чорний список FATF, що рашисти не мали можливості обходити санкції за допомогою третіх країн.
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28.05.2022 10:47 Ответить
Це є стратегічною метою України і має стати стратегічною метою світу. А тому перекласти на багато мов світу і в пресу!
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28.05.2022 11:08 Ответить
раслабон на бібінях рабскіх виміратів https://www.youtube.com/shorts/G8_Yngp4Mmk
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28.05.2022 11:25 Ответить
за 8 років війни, перша адекватна заява від влади, аж страшно, мабуть, у них там зовсім погано.
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28.05.2022 13:15 Ответить
Але саме ядерну зброю треба відібрати в рашки ще до її розпаду! Видрати в потвори її отруйні зуби. А потім хай розпадається. Не можна дозволити, щоб ядерну зброю орки розтягнули по закутках своїх новостворених "республік".
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28.05.2022 14:55 Ответить
Рашка- террористка. Это понятно стало 9 лет назад. Ждём развала этой гнилорашки с нетерпением. Скорее бы Китай на них напал да оттяпал по Урал всю территорию, а желательно больше
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13.10.2022 16:54 Ответить
 
 