Россия – искусственное образование. Ее ждет распад. Сразу после этого ее следует разоружить, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После ухода от власти Путина и развала России необходимо лишить эту территорию оружия, в том числе и ядерного. Иначе сохранится опасность для всего мира.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "Каналу 24", информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил Данилов, Путина уберет сама жизнь. "Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти", – сказал он.
Данилов уверен, что Россия не сможет сохраниться, "потому что это искусственное образование". "Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", - добавил он.
По его словам, из России должны убрать оружие, в том числе ядерное, поскольку очень опасно оставлять страну с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми существующими сегодня правилами и нормами.
"Это очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там очень много желающих стать Путиным", - сказал секретарь СНБО.
Данилов напомнил, что есть страны, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие в нападении на другие страны.
"Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Займись поточними справами...
Навіть шуфрича не набили.
Церква МП і далі спокійно працює.
Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
30 мин
Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.
Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
Єдиним джерелом влади є ОП.
Там не мислять себе без москви. Якесь дике поле буде. Купа дезорієнтованих людей.
А якщо там утворяться десятки "ісламських держав" ?
Каком таком военном? И при чем тут социальный? Страна, в которой газа -жуй не хочу, скидивает донаты на дрова бабушкам, или быть может забыли как валежник собирать запретили (а потом разрешили )...или быть может посмотреть на ибеня, в которых туалет на улице (для многоквартирного дома)...или быть может мурманск посмотрим, где канализация ведет в подвал (так задумано проектантами ). И это можно продолжать
Так что не сравнивай несравнимое, знаток что где когда!
Я был в нескольких ибенях ихних - МРАК!