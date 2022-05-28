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Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставке оружия, - вице-канцлер Хабек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

німеччина

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Пока мы говорим, украинские солдаты учатся на Panzerhaubitze 2000. Поэтому ни в коем случае не идет речь о том, что Германия ничего не поставляет  или снабжает слишком мало", - пояснил он.

По словам Хабека, Берлин не может выполнить все пожелания Украины, и "это создает определенную напряженность".

"Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает очень мало, столь же ошибочны, насколько их можно объяснить: неправда, потому что это не соответствует действительности. И это можно объяснить тем, что, являясь самой большой экономикой в ​​ЕС, мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многое, и тем, что в последние годы Германия слишком некритично относилась к российскому правительству", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС все еще может согласовать нефтяное эмбарго. Если не получится – рассмотрит другие инструменты, – министр экономики ФРГ Хабек
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Топ комментарии
+54
Зеля вимагає у інших того, чим сам не захотів забезпечувати ЗСУ.
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28.05.2022 10:11
+53
до речі, бітум закуповувала компанія мертвечука
але якщо навіть і розкажеш про це зеленим, то воно ніяк їх не зачіпає і ні на які думки не наводить.
у них сліпа ненависть до Пороха.
жодного здорового глузду.
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28.05.2022 10:31
+46
плюс білоруським бітумом і рашистською електроенергією, але винен Порошенко
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28.05.2022 10:27
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28.05.2022 14:32 Ответить
Вочевидь, вбивства дітей в Україні "напряженности" не создає.
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28.05.2022 14:50 Ответить
Олег Шарп: "Запад продолжает крупные поставки оружия. Часто тайно и вообще без сообщения об этом - так что не подымайте "зраду": для россиян будет множество сюрпризов. Реальные объемы вооружения не знает практически никто: ключевые поставки принято решение не озвучивать, чтобы не помогать российской разведке выстраивать наступление, исходя из имеющегося у Украины оружия."
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28.05.2022 15:02 Ответить
Західні політики не ******* віддавати ініціативу іншим. Але в питанні "що робити з росією, розвалити чи чекати поки отямиться" - вони все ще не дійшли рішень. Все ще вагаються і вираховують, читають достоєвського, дивляться фігурне катання, імітірують екзистенціалізм та всєпрощєніє. Бо їх не ********, не гвалтують, не катують, не страчують.

Схоже що тільки Велика Британія має адекватний підход "роби що треба і буде як Бог вирішив".
Всі решта соціал-демократи різних гатунків розмотують бюджети настільки наскільки собі відміряли і ігнорують сторічну війну.

Ну як Зєлєнскій три місяці тому.
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28.05.2022 15:03 Ответить
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