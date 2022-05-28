Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставке оружия, - вице-канцлер Хабек
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Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Пока мы говорим, украинские солдаты учатся на Panzerhaubitze 2000. Поэтому ни в коем случае не идет речь о том, что Германия ничего не поставляет или снабжает слишком мало", - пояснил он.
По словам Хабека, Берлин не может выполнить все пожелания Украины, и "это создает определенную напряженность".
"Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает очень мало, столь же ошибочны, насколько их можно объяснить: неправда, потому что это не соответствует действительности. И это можно объяснить тем, что, являясь самой большой экономикой в ЕС, мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многое, и тем, что в последние годы Германия слишком некритично относилась к российскому правительству", - добавил он.
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Схоже що тільки Велика Британія має адекватний підход "роби що треба і буде як Бог вирішив".
Всі решта соціал-демократи різних гатунків розмотують бюджети настільки наскільки собі відміряли і ігнорують сторічну війну.
Ну як Зєлєнскій три місяці тому.