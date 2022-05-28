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Оккупанты вывозят металлопродукцию из Мариуполя, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Вслед за похищением украинского зерна, оккупанты прибегли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Первым кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону оккупанты отправляют 3 тысячи тонн металлопродукции. Кроме того, для более удобного вывоза награбленного, оккупанты начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

До оккупации на территории порта находилось до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Оккупанты нарушают IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны и статьи 8 Римского устава Международного уголовного суда.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - добавила омбудсмен.

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Топ комментарии
+9
Те саме вони роблять і на Хесонщині,Запоріжчині..Йде тотальне розграбування захоплених територій, споконвічне ремесло касапів!
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28.05.2022 10:40
+6
хай за цю продукцію у ахметова голова болить. може, купить для ЗСУ що-небудь, крім аптечок.
а ти, Денісова, людьми займайся.
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28.05.2022 10:35
+6
А вона до чого тут? Полонені, що уже не цікавлять
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28.05.2022 10:39
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Обличчя рускага міра. Орки погані
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28.05.2022 10:34 Ответить
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов".
(Толкиен "Хоббит")
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28.05.2022 11:17 Ответить
хай за цю продукцію у ахметова голова болить. може, купить для ЗСУ що-небудь, крім аптечок.
а ти, Денісова, людьми займайся.
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28.05.2022 10:35 Ответить
А вона до чого тут? Полонені, що уже не цікавлять
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28.05.2022 10:39 Ответить
АЗОВців вже пристроїла...
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28.05.2022 10:56 Ответить
Ахмєтова грабують
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28.05.2022 10:40 Ответить
Те саме вони роблять і на Хесонщині,Запоріжчині..Йде тотальне розграбування захоплених територій, споконвічне ремесло касапів!
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28.05.2022 10:40 Ответить
оце і є справжнє задеклароване на всесвіт асвабаждение ))) від зерна, заліза, від майна, житла, води, землі, від мови, віри, армії... і від українців взагалі...
мародери всіх рівнів злетілися на криваву здобич...
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28.05.2022 10:55 Ответить
Возьмёшь чужое-сдохнешь...как Шариков...
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28.05.2022 11:08 Ответить
Может Ахметов спроможется купить пару десятков чего-нибудь дальнобойного, чтоб наказать кацапов за обворовывание себя любимого?
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28.05.2022 11:17 Ответить
Спецоперация по сбору металлолома.
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28.05.2022 11:41 Ответить
200 000 тонн металла хватит для 5 000 танков
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28.05.2022 11:55 Ответить
 
 