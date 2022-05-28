РФ объявила о псевдогуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства, - ВМС ВСУ

Продолжая и дальше пренебрегать нормами международного морского права, корабельные группировки РФ продолжают блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу в Facebook Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря стоят два носителя крылатых ракет РФ типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

"В то же время РФ цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ вела обстрелы иностранных гражданских судов", - говорится в сообщении.

"Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, которое придерживается норм международного права, в том числе международного Морского права", - подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

В ВМС ВСУ отметили, что безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

"Мы не играем по коварным правилам врага, который каждый день пытается уничтожить нас и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы "гуманитарные" ярлыки они на себя цепляли, мир увидел настоящее лицо РФ", - заметил Неижпапа.

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