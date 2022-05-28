Враг пытается удержать занятые позиции и не допустить продвижение ВСУ в Харьковской области, - Синегубов

За минувшие сутки вражеским обстрелам со стороны оккупантов подвергся Киевский район города-героя Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в двух домах в частном секторе. По предварительным данным, пострадавших нет.

По области за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район, в пгт. Слатино - 1 пострадавший, в г. Балаклея также 1 человек получил ранения. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", - отмечает Синегуб.

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В Харькове и области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. В частности, продолжаются работы по разминированию и возобновлению газопровода на Северной Салтовке в областном центре.

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