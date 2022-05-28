Враг пытается удержать занятые позиции и не допустить продвижение ВСУ в Харьковской области, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За минувшие сутки вражеским обстрелам со стороны оккупантов подвергся Киевский район города-героя Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в двух домах в частном секторе. По предварительным данным, пострадавших нет.
По области за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район, в пгт. Слатино - 1 пострадавший, в г. Балаклея также 1 человек получил ранения. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина.
"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", - отмечает Синегуб.
В Харькове и области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. В частности, продолжаются работы по разминированию и возобновлению газопровода на Северной Салтовке в областном центре.
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Військові українських Збройних сил захопили у кадирівців, які воюють в Україні, спеціальний броньований автомобіль SBA-60-K2 "Булат".
Про це повідомляється на Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".
Зазначається, що тепер бронеавтомобіль став трофеєм українських захисників.
"Трофейний кадирівський бронеавтомобіль СБА-60-К2 "Булат" тепер буде служити на благо України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що спеціальний бронеавтомобіль російської армії "Булат" призначений для перевезення, захисту особового складу, монтажу різного озброєння та обладнання. Він здатен долати дороги всіх категорій за будь-яких погодних умов.
Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".
Роман Донік (С)