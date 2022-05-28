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Враг пытается удержать занятые позиции и не допустить продвижение ВСУ в Харьковской области, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріли,харківщина

За минувшие сутки вражеским обстрелам со стороны оккупантов подвергся Киевский район города-героя Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в двух домах в частном секторе. По предварительным данным, пострадавших нет.

По области за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район, в пгт. Слатино - 1 пострадавший, в г. Балаклея также 1 человек получил ранения. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", - отмечает Синегуб.

Смотрите также: На Харьковском и Запорожском направлениях наши силы укрепляют оборонные рубежи. Принимаются адекватные меры по реагированию на намерения противника на Донбассе, - Наев. ВИДЕО

В Харькове и области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. В частности, продолжаются работы по разминированию и возобновлению газопровода на Северной Салтовке в областном центре.

Работаем каждый на своем фронте. Верим в Вооруженные силы Украины и нашу победу!
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ВІРЮ В ЗСУ !
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Військові українських Збройних сил захопили у кадирівців, які воюють в Україні, спеціальний броньований автомобіль SBA-60-K2 "Булат".

Про це повідомляється на Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

Зазначається, що тепер бронеавтомобіль став трофеєм українських захисників.
"Трофейний кадирівський бронеавтомобіль СБА-60-К2 "Булат" тепер буде служити на благо України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що спеціальний бронеавтомобіль російської армії "Булат" призначений для перевезення, захисту особового складу, монтажу різного озброєння та обладнання. Він здатен долати дороги всіх категорій за будь-яких погодних умов.
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28.05.2022 11:23 Ответить
Дергачівський голова писав наче йдуть бої за звільнення Цупівки, що біля Козачої лопані.
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28.05.2022 11:32 Ответить
главное не боятся переходить границу Козляндии там, где нам это необходимо и выгодно.
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28.05.2022 11:55 Ответить
Я так розумію, прізвище Хомчак вже ніхто не пам'ятає? Як і не пам'ятають його "реформи"? Як він проявив "чудеса ізобретательності" і скоротив артбатареї вполовину? Як він, до моменту передачі посади, скоротив по факту наявність возимого БК для артилерії з 9 (3 в частині, 3 в ОК, 3 на складі стратегічного резерву), до 1,5-2, а в кращому випадку до 3 в сумі (я якось про це розвернуто напишу)? Нє, відбило пам'ять? А прізвища людей, які просували цього геніального полководця, відбілювали його після Іловайська, та лобіювали його призначення в 19? Все, повідбивало нахєр мізки у патріотичної спільноти? Так я вам можу сказати, що у артилеристів, якім порізали батареї та які задихалися від нехватки БК, дня не проходить щоб не згадувати цього «ваєначальніка». І дуже багато його ідей "оптимізації" ЗСУ, які він просував в ОП, які теж аж ніяк не підсили ЗСУ, теж всі забули?

Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".

Роман Донік (С)
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28.05.2022 13:32 Ответить
 
 