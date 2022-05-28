"Если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", - Зеленский - премьеру Нидерландов Рютте
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте очевидные разногласия по мнению членства Украины в ЕС.
Об этом он рассказал в интервью Nieuwsuur, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
В ходе разговора журналистка отметила, что несколько недель назад Марк Рютте обратился в украинский парламент и назвал Украину частью европейской семьи, однако ничего не сказал о членстве Украины в ЕС. Зеленский ответил, что общался с премьер-министром в четверг.
"Я был честен с Марком. Я сказал ему примерно следующее: "Спасибо за вашу речь. Вы действительно помогаете нам, и я очень благодарен за это. Но что касается ЕС, то вы молчали обо всем, что мы просто хотели услышать. Я ему очень открыто сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", - отметил Зеленский.
По его словам, Рютте ответил, что, по его мнению, в ЕС есть место для Украины, "но тогда нужно пройти определенные шаги".
По словам президента, Украина готова к статусу кандидата на членство в ЕС и понимает, что необходимо провести необходимые реформы. Комментируя проблемы коррупции, Зеленский подчеркнул, что они во многих странах ЕС.
"Да, есть проблемы. У вас есть во многих странах. У вас также есть их во многих странах ЕС. Я понимаю, что есть необходимые… Есть реформы, которые нам еще нужны и которые мы хотим воплотить. И мы делаем это не для ЕС, а для себя. Мы хотим их реализовать. Но это требует времени... Мы тоже не будем членом ЕС завтра. Мы хотели бы стать кандидатом в члены", - отметил президент.
По его словам, со статусом кандидата Украина получила бы сигнал, который бы сделал ее сильнее в борьбе против России.
Зеленский отметил, что 62% населения Нидерландов поддерживают членство Украины в ЕС. Поэтому он считает, что политики также должны поддержать членство, потому что их выбирает народ.
Пожалуйста, подождите...
То на Штанмаєра гоните,то на Шольца,а потім просите у них зброю....
Зрадник дєрьмак і ти нічого не робиш,все в очко путіну заглянути хочеш!
які провалили спецоперації української розвідки і
не розслідували хто винуватий у цих провалах,
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
не підготували та не озброїли ТРО та резервістів,
не провели призов оперативного резерву,
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
не розгорнули армію на рубіжах оборони,
не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
не довели дані союзників з НАТО до суспільства,
але багато брехали, брехали, брехали.
І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
Нині Україні, попри всі "але" - вигідно вступити в ЄС. Коли стане невигідним - то британці щлях проторували, показали.
Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …
На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .
Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
репейник и что то вечно клянчит, уже не знают как отбиться. Это разговор между руководителями
высокого ранга и сообщать всем и его народу, какой такой Рютте "редиска", это провалить всё.
Господин Ермак, вы же там президент (или Зеленский?), посоветуйтесь с дипломатами, что ли.
Прямо страна чудес или поле дураков, где закопал деньги и думаешь, что они вырастут. Кошмар!
Европа не так устроена. Если вы преследуете инакомыслящих и дошли до того, что оставили на
границе и не выпустили руководителя фракции Рады по надуманной причине, из мести,бывшего президента, кстати, то скоро весь мир будет от вас шарахаться, как от диктатора. Путину ещё будут звонить, а вам нет. Растёт второй Лукашенко, которому даже руку не жмут. А может уже Зимбабве?
Зеленський насправді не хоче вступати в ЄС, так само, як і в НАТО. До того ж, невступ України в ЄС - це вимога Путіна. Але Зеленському якось треба пояснити мудрому наріду свою відмову від євроатлантичного курсу. Тому він і причепився до Рютте з цим питанням, як у свій час чеплявся до Байдена - чому ми не в НАТО. Це просто щоб потім сказати наріду: ну ось бачите, я хотів вступати, але проклятий захід нас не пускає. І в "мирній" угоді з орками зафіксує відмову від ЄС. Так що не дурний він, а хитрий і підступний.