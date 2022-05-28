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Новости Происшествия
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Зеленский (16483) Нидерланды (1383) членство в ЕС (773) Рютте Марк (137)

"Если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", - Зеленский - премьеру Нидерландов Рютте

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте очевидные разногласия по мнению членства Украины в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью Nieuwsuur, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В ходе разговора журналистка отметила, что несколько недель назад Марк Рютте обратился в украинский парламент и назвал Украину частью европейской семьи, однако ничего не сказал о членстве Украины в ЕС. Зеленский ответил, что общался с премьер-министром в четверг.

"Я был честен с Марком. Я сказал ему примерно следующее: "Спасибо за вашу речь. Вы действительно помогаете нам, и я очень благодарен за это. Но что касается ЕС, то вы молчали обо всем, что мы просто хотели услышать. Я ему очень открыто сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", - отметил Зеленский.

По его словам, Рютте ответил, что, по его мнению, в ЕС есть место для Украины, "но тогда нужно пройти определенные шаги".

По словам президента, Украина готова к статусу кандидата на членство в ЕС и понимает, что необходимо провести необходимые реформы. Комментируя проблемы коррупции, Зеленский подчеркнул, что они во многих странах ЕС.

"Да, есть проблемы. У вас есть во многих странах. У вас также есть их во многих странах ЕС. Я понимаю, что есть необходимые… Есть реформы, которые нам еще нужны и которые мы хотим воплотить. И мы делаем это не для ЕС, а для себя. Мы хотим их реализовать. Но это требует времени... Мы тоже не будем членом ЕС завтра. Мы хотели бы стать кандидатом в члены", - отметил президент.

По его словам, со статусом кандидата Украина получила бы сигнал, который бы сделал ее сильнее в борьбе против России.

Зеленский отметил, что 62% населения Нидерландов поддерживают членство Украины в ЕС. Поэтому он считает, что политики также должны поддержать членство, потому что их выбирает народ.

Также читайте: ОП о членстве Украины в ЕС: "Абсолютно уверены, что заключение Еврокомиссии будет положительным"
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Топ комментарии
+57
Вам, 95-му кварталу, там точно НЕ МІСЦЕ.
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28.05.2022 11:08
+53
Не місце звичайно. Поки є такі кадри як Татаров, Єрмак, абхаз та коломойша ніякого ЄС не буде. Я навіть не уявляю, як з такими людьми можна туди потрапити.
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28.05.2022 11:09
+39
От довбокінь.. Тобі говорять, що припиняй красти і роби реформи
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28.05.2022 11:10
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Україна дуже корумпована країна і корупція -це єдина причина чому зволікають із прийомом в ЄС і Зеленський про це знає але вдає дурня.
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28.05.2022 12:07 Ответить
Так он и есть дурень, без бумажки и суфлёра сказать нормально ничего не может, всё говорит под диктовку бородатой бабушки.
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29.05.2022 01:41 Ответить
Думаю, що нашу владу влаштує люба але чітка відповідь з боку Євросоюзу: "Україна з вами чи збоку від вас?" І нехай відмовлять, то у нас буде підстава піти іншим шляхом, який може не гірше, ніж Євросоюз. Звичайно, мова йде про союз із нашими західними союзниками, але у іншому форматі, ніж Євросоюз. Зеленський не просить, а ставить питання руба. Має право. А тут підняли галас коментатори. Війна закінчиться на протязі місяців, а нині прийшов час вибирати шлях держави на найближчі десятиліття, якщо не більше. Тому Президент і просить визначитися "ху із ху" у Євросоюзу, на який ми так розраховували і ще не втратили надію.
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28.05.2022 12:33 Ответить
Геша, шо ти гонішь? Почитай Конституцію. І Лідору порадь почитати, чи сам почитай йому вслух.
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28.05.2022 14:34 Ответить
Пацана штырит. За язык прихватить хочет, волк тряпочный.
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28.05.2022 12:23 Ответить
Украина воюет. При этом определенные территории потеряны. Никто не знает чем кончится эта война. Но этот клоун каждый день повторяет один тот же свой дурацкий вопрос...о вступлении в ЕС
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28.05.2022 12:29 Ответить
Так і сказано "чьотко". Корумпованим не місце в ЄС. Чому звернуті реформи розпочаті при "розкрадальниках, корупціонерах, вбивцях і баригах"? Тоді ж ЄС надав безвіз і Асоціацію не просто так. Хто дасть членство в ЄС країні в якій іде узурпація влади і розправа над патріотичною опозицією під прикриттям війни і заявами про необхідність всім об'єднуватись задля перемоги над "братніми"? Чому пішли заяви про необхідність скасувати Конституційний суд? Що таке готовиться, що цей суд не дасть впровадити?
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28.05.2022 12:30 Ответить
Я повністю підтримую вашу думку. Від себе тільки додам, а чи гідний народ більшість якого під час війни віддала свої голоси за бездарного, брехливого, популіста-пацифіста, до того ж, як наркоман, залежного від одного одіозного олігарха, та його злодійкувату партію, бути в ЄС.
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28.05.2022 15:14 Ответить
Ну конечно во всём виноват народ ,а не те ляди которые 30 лет лезут в президенты и во власть чтобы наворовть себе и детишкам на безбедное будущее. Выбирать народу не из кого.
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29.05.2022 01:13 Ответить
Пускай дебилы в ЕС со своей политической и более циничной коррупцией разберутся типа шредера, орбана, лепен, канцлеров Австрии и других тварей а потом кивают на украинскую коррупцию. Или им все можно?
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28.05.2022 12:33 Ответить
Не они просятся в Украину, а Украина в ЕС, со своими проблемами они как то сами, не хотите не проситесь - есть условие борьбы с прогнившей от коррупции Украине и был откат последние три года и расцвет коррупции. Пока некоторые дебилы не поймут что коррупция не лучше рашки Украину никуда не возьмут
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28.05.2022 13:10 Ответить
Тому що поки є в країні такі дєбіли як ти і твоє оточення,нам не бачити ЕС.
То на Штанмаєра гоните,то на Шольца,а потім просите у них зброю....
Зрадник дєрьмак і ти нічого не робиш,все в очко путіну заглянути хочеш!
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28.05.2022 12:33 Ответить
Хто ці ЗеКі ? Юрий Бутусов
які провалили спецоперації української розвідки і

не розслідували хто винуватий у цих провалах,

не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,

не підготували та не озброїли ТРО та резервістів,

не провели призов оперативного резерву,

не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,

не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,

не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,

не розгорнули армію на рубіжах оборони,

не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,

не покарали російську агентуру у керівництві краіни,

не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,

не довели дані союзників з НАТО до суспільства,

але багато брехали, брехали, брехали.

І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
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28.05.2022 12:39 Ответить
Не бачу змісту вступати в ублюдочний союз , де всі один одному вставляють палки в колеса і втіхаря сруть під двері . Британія мала щастя вирватися з цього гадюшника . Джонсон назвав країни , які є по перше договороздатні , по друге - брехня і підлість не є їхніми цінностями і по третє - на відміну від ЄС , їхнє керівнитство не працює в газпромі , не корумповане русньою , а перші особи не харчуються з російського корита .
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28.05.2022 12:49 Ответить
коли Британії було вигідно - вони вступили (наскільки пригадую - через 10 років після створення ЄС) в Євросоюз. Коли стало невигідним - вийшли.
Нині Україні, попри всі "але" - вигідно вступити в ЄС. Коли стане невигідним - то британці щлях проторували, показали.
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28.05.2022 15:29 Ответить
Тарас Чорновіл . А Стефанчук, який підписав розпорядження про поїздку у Вільнюс на засідання Парламентської Асамблеї НАТО української парламентської делегації, до якої входить Петро Порошенко, після окрику завгоспа єрмака або й когось із його шестірок раптово обіsрався й досі не може вийти на зв'язок з депутатами. Як вам парламентсько-президентська республіка, де голова парламенту - дрібне попихайло на побігеньках у якогось канцеляриста з зеленої опи. Ви ще не зрозуміли, куди ми вже припливли?







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28.05.2022 13:06 Ответить
дипломат 80 лвл. Підар кончений, закрий свій хавальник, не вмієш домовлятися - попроси Пороха зайнятися перемовинами, він на відміну від тебе вміє домовлятися, а не соплі жувати.
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28.05.2022 13:07 Ответить
"

Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …

На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .

Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
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28.05.2022 13:09 Ответить
Надо всем мерзавцам, кто противится вступлению Украины в ЕС, сказать прямо - идите за российским корабль (особо следует послать Угорщину). И добавить - мы создадим свой союз с порядочными Великобританией, Польшей и другими, кто понимает ситуацию и хочет с нами объединиться.
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28.05.2022 13:36 Ответить
Скоро представители ни одной приличной страны не будут с нами разговаривать, вцепился как
репейник и что то вечно клянчит, уже не знают как отбиться. Это разговор между руководителями
высокого ранга и сообщать всем и его народу, какой такой Рютте "редиска", это провалить всё.
Господин Ермак, вы же там президент (или Зеленский?), посоветуйтесь с дипломатами, что ли.
Прямо страна чудес или поле дураков, где закопал деньги и думаешь, что они вырастут. Кошмар!
Европа не так устроена. Если вы преследуете инакомыслящих и дошли до того, что оставили на
границе и не выпустили руководителя фракции Рады по надуманной причине, из мести,бывшего президента, кстати, то скоро весь мир будет от вас шарахаться, как от диктатора. Путину ещё будут звонить, а вам нет. Растёт второй Лукашенко, которому даже руку не жмут. А может уже Зимбабве?
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28.05.2022 14:33 Ответить


Зеленський насправді не хоче вступати в ЄС, так само, як і в НАТО. До того ж, невступ України в ЄС - це вимога Путіна. Але Зеленському якось треба пояснити мудрому наріду свою відмову від євроатлантичного курсу. Тому він і причепився до Рютте з цим питанням, як у свій час чеплявся до Байдена - чому ми не в НАТО. Це просто щоб потім сказати наріду: ну ось бачите, я хотів вступати, але проклятий захід нас не пускає. І в "мирній" угоді з орками зафіксує відмову від ЄС. Так що не дурний він, а хитрий і підступний.
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28.05.2022 14:46 Ответить
Він виконує вказівку, самі розумієте кого.
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28.05.2022 15:22 Ответить
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