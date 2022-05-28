"Если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", - Зеленский - премьеру Нидерландов Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте очевидные разногласия по мнению членства Украины в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью Nieuwsuur, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В ходе разговора журналистка отметила, что несколько недель назад Марк Рютте обратился в украинский парламент и назвал Украину частью европейской семьи, однако ничего не сказал о членстве Украины в ЕС. Зеленский ответил, что общался с премьер-министром в четверг.

"Я был честен с Марком. Я сказал ему примерно следующее: "Спасибо за вашу речь. Вы действительно помогаете нам, и я очень благодарен за это. Но что касается ЕС, то вы молчали обо всем, что мы просто хотели услышать. Я ему очень открыто сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", - отметил Зеленский.

По его словам, Рютте ответил, что, по его мнению, в ЕС есть место для Украины, "но тогда нужно пройти определенные шаги".

По словам президента, Украина готова к статусу кандидата на членство в ЕС и понимает, что необходимо провести необходимые реформы. Комментируя проблемы коррупции, Зеленский подчеркнул, что они во многих странах ЕС.

"Да, есть проблемы. У вас есть во многих странах. У вас также есть их во многих странах ЕС. Я понимаю, что есть необходимые… Есть реформы, которые нам еще нужны и которые мы хотим воплотить. И мы делаем это не для ЕС, а для себя. Мы хотим их реализовать. Но это требует времени... Мы тоже не будем членом ЕС завтра. Мы хотели бы стать кандидатом в члены", - отметил президент.

По его словам, со статусом кандидата Украина получила бы сигнал, который бы сделал ее сильнее в борьбе против России.

Зеленский отметил, что 62% населения Нидерландов поддерживают членство Украины в ЕС. Поэтому он считает, что политики также должны поддержать членство, потому что их выбирает народ.

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