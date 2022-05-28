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Более 50 спортсменов погибли с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Гутцайт

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

свеча,траур

За более чем 90 дней войны России против Украины погибли более 50 спортсменов.

Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

С оружием в руках Украину защищают и спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

"Все идут нас защищать. Кто-то в теробороне, кто-то в ВСУ, кто-то сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - отметил министр.

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А сколько погибло шутов, клоунов и прочих сотрудников "квартала? Сколько "слуг народа" воюют в территориальной обороне? Почему-то такие данное отсутствуют
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28.05.2022 11:41 Ответить
Зате Лисий чьотко носить чьоткопацанскіє кеди.
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28.05.2022 11:54 Ответить
А где пани Могучих интересно? Наверное с первых дней войны прибыла в свою воинскую часть, она же военнослужащая. Ватный Горуна тот хоть медаль продал и деньги на армию отдал, а эта курица наверное жалеет что рашку со всех турниров поперли , не с кем обниматься будет.
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28.05.2022 11:46 Ответить
Дякуємо Вам, хлопці і дівчата на захисті України.
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28.05.2022 13:06 Ответить
 
 