Более 50 спортсменов погибли с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Гутцайт

За более чем 90 дней войны России против Украины погибли более 50 спортсменов.

Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

С оружием в руках Украину защищают и спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

"Все идут нас защищать. Кто-то в теробороне, кто-то в ВСУ, кто-то сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - отметил министр.

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