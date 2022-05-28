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Луганщина не отрезана, доступ что в Лисичанск, что в Северодонецке есть, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Луганская область не отрезана от Украины, сохраняется доступ в Лисичанск и Северодонецк.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трасса Лисичанск – Бахмут полностью обстреливается. Она не под контролем российской армии, то есть они ее не перекрыли, но они обстреливают, и ехать по ней очень опасно, рискованно. Там уже на трассе очень много автомобилей, которые расстреляны полностью", - сказал глава области.

По его словам, по транспортному сообщению, то уже между Северодонецком и Лисичанском, по сути, грузовики не проедут, только легковой транспорт.

"Но область не отрезана, связь есть, доступ что Лисичанск, что в Горную громаду, что в Северодонецк есть. Вчера завезли гуманитарные грузы, вчера патрульные полицейские вывезли 31 человека в эвакуацию", - заверил Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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«Невдале вторгнення Росії та неабияка стійкість України ілюструють те, як зменшується вплив важких та дорогих одиниць військової сили. Їм кидають виклик спритніші, простіші у використанні - і, що важливо, дешевші - системи. Танки, винищувачі та військові кораблі застарівають, на зміну їм приходять нові інструменти конфлікту. У процесі ми бачимо, як змінюється сама природа бойових дій. Власне, на прикладі України ми стаємо свідками останньої війни армій 20 століття". https://t.me/oldyorktimes/549
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28.05.2022 11:46 Ответить
Главное сейчас- сдержать орков как можно дольше в Донбассе. Истекающие кровью Северодонецк и Лисичанск вместе с Героями, которые их обороняют, спасают этим и Бахмут, и Славянск, и Краматорск, и остальную Украину. Верим в ЗСУ !!!
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28.05.2022 11:58 Ответить
Если их отвести к Славянску они его реально могут спасти. А у Вас кровавая жуковская тактика, бессмысленная и беспощадная.
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28.05.2022 12:21 Ответить
Вас ждут в Генштабе ЗСУ. Залужный даже готов уступить вам своё место.
Эта пропозиция действует ещё 1 час. Вернётесь- доложите как вас там встретили.
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28.05.2022 12:58 Ответить
Почему меня, а не Вас? Вы же первая начали изливать своё стратегическое видение ситуации.
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28.05.2022 14:31 Ответить
Потому что я первая, а вы второй.
Так что вам ответил Залужный? Пойдёт он в отпуск ради вас?
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28.05.2022 17:02 Ответить
Откуда информация о захвате 50% города?
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28.05.2022 12:28 Ответить
Це нагадує Дебальцево. Тоді теж була "дорога життя" Дебальцево-Артемівськ, її теж обстрілювали, і по ній же відступали, щоб не потрапити в котел.
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28.05.2022 13:05 Ответить
Все добре, прекрасна Маркіза? А потім виявиться, що знову про****лі?
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28.05.2022 14:40 Ответить
 
 