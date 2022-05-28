Несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей на Донетчине, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики вернули свет для более 20 тысяч семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

"Энергетики вернули электропитание в дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем – больше всего", - отмечают в компании.

Работы по ремонту поврежденных обстрелами сетей продолжаются, как только энергетики получают разрешения от Вооруженных сил Украины.

В ДТЭК сообщают, что без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.

Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

Смотрите также: За сутки войска РФ нанесли 21 удар по Донетчине. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж