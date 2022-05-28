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Молдова направила в Украину вторую партию гуманитарной помощи: палатки, противогазы, продукты питания, одежду и средства гигиены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гуманітарка

Молдова отправила в Украину вторую партию гуманитарной помощи, содержащую спальные мешки, палатки, противогазы, продукты питания, корма для животных, одежду и средства гигиены.

Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе молдавского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Как уточнили в правительстве, пять грузовиков перевезли в Украину переданные министерством внутренних дел спальные мешки, палатки, противогазы.

В двух других грузовиках – продукты, предоставленные министерством труда и социальной защиты.

"Это вторая партия гуманитарной помощи, которую Республика Молдова отправляет в соседнюю страну, общей стоимостью свыше 67,5 млн леев (около 3,5 млн долларов). Последняя партия будет отправлена ​​в ближайшее время", - сообщили в кабмине.

Первую партию гуманитарной помощи на сумму 24 млн. леев Молдова отправила в Украину в начале апреля. Содержимое последней партии оценивается в 1,2 млн.

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Топ комментарии
+14
Спасибо за помощь, даже за корм для животных).
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28.05.2022 12:11
+12
дякуємо, Молдово! (ви там тримайте кордон!! щоби нам в спину не прилетіло!!! )
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28.05.2022 12:22
+8
"Патронам" теж їсти щось треба!
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28.05.2022 13:48
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Спасибо за помощь, даже за корм для животных).
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28.05.2022 12:11 Ответить
"Патронам" теж їсти щось треба!
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28.05.2022 13:48 Ответить
А протигази, щоб не було чутно як смердить "рускім духом", та дохлими кацапо-бурятами
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28.05.2022 12:14 Ответить
дякуємо, Молдово! (ви там тримайте кордон!! щоби нам в спину не прилетіло!!! )
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28.05.2022 12:22 Ответить
Трьома батальонами, один з яких саперний? А люди звичайно хороші.
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28.05.2022 12:41 Ответить
"В граничащей с Одесской областью "Приднестровской молдавской республикой" разворачиваются "достаточно интересные события". В частности, ее "президент" Вадим Красносельский отправил в отставку правительство.

"Это связано в первую очередь с тем, что там так называемая мобилизация, на которой настаивали российские оккупационные войска, в ПМР не состоялась. Не состоялась, потому что местные жители не хотят воевать против Украины. Поэтому гауляйтер московии Красносельский пытается удовлетворить своих кураторов - назначить ответственного для создания источника напряжения для Украины"
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28.05.2022 12:39 Ответить
Там і орки і населення менш вдарені, тому без десантної операції через Молдову оркам нічого не світить. В головах населення пмр кількість укр нацистів ще не досягла критичної межі.
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28.05.2022 12:45 Ответить
Так я Вам скажу, що коли в так званій "ПМР" почались провокації, то люди потягнулись хто до Молдови, а хто і до Одеси!

Справа в тому, що багато людей звідтам працюють на заробітках в нас, тож добре знають і про "фашистів з нацистами", і про те, що під захистом ЗСУ набагато спокійніше!
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28.05.2022 14:48 Ответить
А вино де ?
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28.05.2022 12:51 Ответить
і бринза?
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28.05.2022 13:02 Ответить
А бринза там замечательная, солдаты ее бы лопали вовсю)
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28.05.2022 13:10 Ответить
Та бринза і в Одесі є, яка хочеш - і суха, і волога, і солена, і помірна, і витримана, і молода, і коров'яча, і овеча, і козяча - на Привозі так напробуєшся, що і їсти вже не схочеш!
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28.05.2022 14:52 Ответить
Тепер хоч намети є! Маю надію що не будуть більше гинути в казармах люди
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28.05.2022 14:18 Ответить
За все дякуємо, Молдова! Але навіщо нам одяг??
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28.05.2022 18:52 Ответить
 
 