"Вчера три прилета, сегодня ночью - два": оккупанты два дня подряд обстреливают Мерефу на Харьковщине, - глава громады Ситов
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Российские оккупанты два дня подряд обстреливают ракетами город Мерефа в Харьковской области. Вследствие обстрелов уничтожена электроподстанция.
Об этом Суспільному 28 мая сообщил председатель Мерефянской громады Вениамин Ситов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера три прилета, сегодня ночью - два прилета. Попали на частную территорию, уничтожили электроподстанцию, работавшую на солнечных батареях", - сказал Ситов.
По его словам, погибших или раненых нет. После прошлых попаданий в городе восстановили свет в частных и многоквартирных домах. В настоящее время все жители города получают электроэнергию.
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