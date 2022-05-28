Зеленский обсудил с Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности и поставки топлива в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину. Должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский о перспективах смены власти в РФ: Они все боятся Путина