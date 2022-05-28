РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12923 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 326 73
армия РФ (15312) Путин (29845) Россия (91190) российские войска (178)

В армию РФ на контракт отныне будут принимать лиц до 65 лет: Путин подписал закон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Закон отменяет возрастной предел для людей трудоспособного возраста (для парней в России это 65 лет) и иностранцев, на котором им предоставляется право заключать договор о военной службе.

Ранее первый военный контракт мог заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет.

Закон обосновывает отмену возрастного ограничения тем, что российской армии нужны "высокопрофессиональные специалисты", которым обычно более 40 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин настроен на ведение войны, а не на ведение переговоров, - Кулеба
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Одним ударом всех пенсионеров. Экономия в пенсионном фонде.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:36
+35
"бабы дедов ещё нарожают!" 😂
В.В.Путин
показать весь комментарий
28.05.2022 13:40
+23
Этот полностью *бнушився диктатор будет воевать до последнего рашиста. ***** бросает все ресурсы страны на уничтожение Украины. Представьте какая у него маниакальная идея уничтожить всю Украину. А дурачки еще о каких то переговорах и мире думают с этой мразью нацистской
показать весь комментарий
28.05.2022 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашисти потроху зак інчуються
показать весь комментарий
28.05.2022 13:36 Ответить
Хоть мяса у кацапов и много, но мясо то пропитано бояркой и наркотой. Поэтому приходится вот так вот выкручиваться.
Украинцы устроили дефицит ванек.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:36 Ответить
Одним ударом всех пенсионеров. Экономия в пенсионном фонде.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:36 Ответить
"бабы дедов ещё нарожают!" 😂
В.В.Путин
показать весь комментарий
28.05.2022 13:40 Ответить
Скоро й призивний вік на рашисстії буде до 75 років.... "апєрація ідьот Па плану" ....
показать весь комментарий
28.05.2022 13:37 Ответить
Пусть поднимет до 70-ти и самоубьется
показать весь комментарий
28.05.2022 13:38 Ответить
Сегодня утром я об этом на цензоре сообщил...
показать весь комментарий
28.05.2022 13:38 Ответить
Этот полностью *бнушився диктатор будет воевать до последнего рашиста. ***** бросает все ресурсы страны на уничтожение Украины. Представьте какая у него маниакальная идея уничтожить всю Украину. А дурачки еще о каких то переговорах и мире думают с этой мразью нацистской
показать весь комментарий
28.05.2022 13:39 Ответить
Где фото?
показать весь комментарий
28.05.2022 14:05 Ответить
Приймали б відразу закон до 75.
Бо ці вікові категорії а рашці і так не багаточисельні. Т.зв. "эффект боярышника"!
показать весь комментарий
28.05.2022 13:39 Ответить
Там до 65 доживають одиниці, а Ви на 75 замахнулися. Оптиміст, однако!
показать весь комментарий
28.05.2022 16:01 Ответить
Слово "дедовщина" в кацапской армии будет употреблятся уже не в переносном смысле.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:40 Ответить
М'ясо одразу тухлим буде
показать весь комментарий
28.05.2022 13:40 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 13:42 Ответить
💜💛
показать весь комментарий
28.05.2022 14:17 Ответить
Вофка поднимай до 70 и на фронт,возглавиш какой нибудь ********, шойгу нач штаба ,песков адьютант,скабееву бери чтоб не скучно бьіло,представляю как тьі скачеш на лаврове в атаку впереди ********а,а сзади метрах в 700та из кустов наблюдает дон дон и потирает ручки
показать весь комментарий
28.05.2022 13:44 Ответить
а шо случілось?
показать весь комментарий
28.05.2022 13:44 Ответить
На новітній танк Т-62 потрібні танкісти-********* машини.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:47 Ответить
Ужос!
Черкасский мясокомбинат переименовал Московскую колбасу
в...СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:47 Ответить
В Черкасах вже давно немає м'ясокомбінату.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:25 Ответить
Скоро и нижний порог опустят - начнут юнармейцев со школы выхватывать....
показать весь комментарий
28.05.2022 13:47 Ответить
Только что прочитал одного кацап с кацапии , 50 лет ,на пенсии ,бывший гру ,сейчас он и ещё 180 таких же спецов в частной конторе ( по большому блату , желающих с избытком) воюют с нами , месяц здесь месяц отдых . Самое интересное контора - скорее всего кака я то чвк зарегестртрована в Бельгии , получает юридическое сопровождение и страховку согласно бельгийского законодательства , так что желающих ехать в Украину и воевать здесь у кацапов с избытком . Просто легализируют вот таких пенсионеров которым нельзя было заключать контракт с МО из за возраста . Начинают люсин бред нести про , всё кацапы закончились, оставшиеся на тачанки пересели . Как же вам легко в мозг на#ть
показать весь комментарий
28.05.2022 13:49 Ответить
Мільйони кацапів прямо
показать весь комментарий
28.05.2022 13:54 Ответить
Не читай. Это не твоё.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:14 Ответить
Бєльгійська контора винайняла 360 пенсіонерів? І "бажаючих багато"? Тобто більше не винаймає, бо зарплати хороші, а платити багатьом їх не бажають?

Це добре - рашка не бажає реально витрачати грошовий ресурс навіть на "спеціалістів".

І, звісно, це цілковита брехня щодо "бажають легалізувати колишніх 50-річних гру-шників". Насправді - бажають залучити 60-річних пілотів бойових літаків, командирів танків тощо. "50-річні колишні гру-шники" - їх як гімна в спинарнику, залучати їх через бельгійську контору - це ідіотизм. Вони нахєр нікому навіть в рашкованській армії не потрібні - бо не зможуть і не захочуть бігти в наступ на кулемети, та не захочуть копати окопи в спробі перевести війну в "позиційну".

А кошмарити населення на захоплених територіях та відловлювати домбасян і крисчан для призову - з цим добре справляється і звичайна мєнтура з "молодими" фсб-шниками з рашки.

Тож платити гроші таким "спеціалістам" - сенсу немає. І не платять, звісно. Інакше - тут би піврашки вже на кордоні стояло в черзі. Бо за реальні зарплати там дійсно готові на що завгодно - хоч і дітей різати. Але вже відомо - НЕ ПЛАТЯТЬ. Тож і мобілізація - ніяка.
показать весь комментарий
28.05.2022 16:31 Ответить
"Діди воювали"? Хм...
показать весь комментарий
28.05.2022 13:50 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 13:51 Ответить
На следующем витке начнут дедов с палок снимать.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:52 Ответить
ну правильно. На танках Т-62 должны быть 62-летние танкисты. Соответственно, на танках Т-55 пятидесятипятилетние.
Это гармонично.
и кстати да, в каждый танк - гармонь.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:52 Ответить
А на танках Т-80 соответственно восьмидесятилетние, Т-90 девяностолетние .
показать весь комментарий
28.05.2022 14:53 Ответить
Л - логика.
показать весь комментарий
28.05.2022 16:01 Ответить
Ну, судячи з того, скільки попалили в Україні рашкованських Т-72 та Т-80 за 3 місяці, то там за важелями реально були дідугани, що вже вижили з розуму...

Та й відоси, на яких рашкованські танки, без підтримки піхоти, пруть на наші піхотні позиції буквально парами чи тріками, це добре підтверджують. Бо так робити можуть тільки гідроцефали або люди з старечою деменцією.
показать весь комментарий
28.05.2022 16:36 Ответить
у организмов, которые нихера не учились в школе, нет никаких представлений о существовании ГСН и принципе кумулятивной струи. Отсюда и дебильная отвага.
показать весь комментарий
28.05.2022 18:22 Ответить
Бабы Мавзолейные больше не рожают...маршал жюков обосрался...
показать весь комментарий
28.05.2022 13:52 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 13:53 Ответить
Вот вам, рашисты, и "Дедывоевали". А вообще правильная мысль: и воевать слабоват, и насильничать не в состоянии.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:54 Ответить
И унитаз тащить тяжело 🤣🤣
показать весь комментарий
28.05.2022 13:56 Ответить
...и простата до колена, пока с унитаза слезет уже и в плену.
показать весь комментарий
28.05.2022 18:07 Ответить
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАШИ БАНДЕРОВЦЫ ЗАСЕЛИ - Решили трошки пенсионеров убавить

Бурятов уже подсократили .
показать весь комментарий
28.05.2022 13:55 Ответить
Все логічно: висококваліфіковані військові літні спеціалісти - вони і пенсії великі отримують. В будь-якого майора пенсія в рази вища, ніж в трудяги звичайного. А це - навантаження на бюджет. Тож рашка не фігурально, а цілком конкретно вбиває 2 зайців - і воювати є кому, і навантаження на бюджет знижується.
показать весь комментарий
28.05.2022 16:39 Ответить
Кстати, зачем они танки бурятами так обильно фаршируют?
показать весь комментарий
28.05.2022 18:08 Ответить
Мяса у них немеряно, а вот с техникой уже возникают проблемы, поэтому берут тех кто еще при Брежневе служил.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:57 Ответить
Вторая армия мира 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.05.2022 14:01 Ответить
Быстрее бы добрались до москвичей и питерцев - шоб двухсотые пошли в хремль
показать весь комментарий
28.05.2022 13:59 Ответить
Батальйон "Старих Пердунців"🤓
показать весь комментарий
28.05.2022 14:05 Ответить
Коли путлера вдавлять подушкою?
показать весь комментарий
28.05.2022 14:08 Ответить
Мясо мясом...а бурятов подсохло 5000...ранетых тоже хватает... сообщил телеканал настоящее время...Александр Невзоров каже шо Бурятов хватит даже для войны м США...
показать весь комментарий
28.05.2022 14:10 Ответить
на Т-34 - и Нью-Йорк наш, а не только БрайтонБич
показать весь комментарий
28.05.2022 15:52 Ответить
тапким образом решешается пенсионная реформа - пенсионер пропал безвести...
показать весь комментарий
28.05.2022 14:25 Ответить
По данным Тараса Березовца подохших рюсскамирцев 30 000...Генштаб рабZei сообщил о 42 000 погибших крыс путлера...приплюсовали ВагнерБыдло видимо...
показать весь комментарий
28.05.2022 14:26 Ответить
По хорошому, то треба з 2014 рахувати.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:30 Ответить
все еще очень мало.
показать весь комментарий
28.05.2022 15:54 Ответить
Одного кровавого маньяка 69 лет мобилизуйте в т- 62, чтобы башню оторвало и война закончилась.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:38 Ответить
Самострелы старострелы.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:39 Ответить
нам надо сделать тоже самое. Много знакомых в возрасте и с боевым опытом в бешенстве что их не берут.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:52 Ответить
ботоксная Сцаревна путятишна совсем уже плохая...

показать весь комментарий
28.05.2022 14:56 Ответить
а как же быть 80-летним?, обидятся
показать весь комментарий
28.05.2022 14:58 Ответить
По последней переписи Шариковіх на рабZzee всего 79 млн...а не 145 як кажуть мавзолейняе пропагандоні...птому и старих пердунів беруть...
показать весь комментарий
28.05.2022 15:13 Ответить
А че не до 70? Сам зассал призваться?
показать весь комментарий
28.05.2022 15:19 Ответить
У известного українського блогера Сергея Стерненко 908 000 подписчиков в Ютьюбе...зробимо 1 мільйон до кінця року?
показать весь комментарий
28.05.2022 15:33 Ответить
вот хорошо и пенсии платить не надо
показать весь комментарий
28.05.2022 15:35 Ответить
Скоро вытиранов погонят.
показать весь комментарий
28.05.2022 15:39 Ответить
Т-34 они знают как свои 21 палец. А некотрые помнят и Mark I
показать весь комментарий
28.05.2022 15:59 Ответить
В этих танках мыши настолько броню проели, что кроме как на дуршлаги такие изделия боле не годятся.
показать весь комментарий
28.05.2022 18:15 Ответить
Рада примет закон, что путин не *****, и через неделю вернемся к границам 1991-го года. Оно там просто очень обидчивое. Взял с каментов Элмурида:

...Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу - ну, какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка - шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет - пропал конь, и сабли нет - сломалась *****, и папахи нет - слетела папаха, да и сам-то стоит - шатается.

-Эй, вставайте! - закричал он в последний раз. - И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

-Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?...
показать весь комментарий
28.05.2022 15:56 Ответить
Новобранцы.
показать весь комментарий
28.05.2022 16:34 Ответить
Добрий знак.
показать весь комментарий
28.05.2022 17:55 Ответить
Кацапы даже смысл фразы, ставшей названием фильма "В бой идут одни старики", перепаскудили.
показать весь комментарий
28.05.2022 22:49 Ответить
 
 