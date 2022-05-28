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Военного РФ с украинским паспортом задержали на границе с Беларусью, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,арміярф

На границе с Беларусью пограничники совместно с СБУ задержали бывшего военного РФ, прикрывавшегося украинским паспортом и пытавшегося попасть в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В 2009 году украинец выехал в Россию, где получил российское гражданство. В течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил контракт. По имеющейся информации, подразделение, в котором служил мужчина, участвовал в военных действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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Топ комментарии
+11
Дійдуть після президентських виборів, коли буде інший президент.
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28.05.2022 14:03
+6
Нельзя так!! Может это будущий министр или целый голова ОП??
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28.05.2022 13:57
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агент 007 восхитился
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28.05.2022 13:47 Ответить
Дамочки в поліцейській формі можуть бути, наприклад, з поліції у справах неповнолітніх, і патрульна служба до їхніх обов'язків не входить. Тебе ж ніхто не примушує підмітати вулиці.
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28.05.2022 14:08 Ответить
Вопрос как всегда о деньгах, сколько им сейчас платят за тыканье пальцами по смартфону
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28.05.2022 14:25 Ответить
финансисты в полиции тож должны сдавать нормы ГТО?
или завхозятник всякий?
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28.05.2022 14:26 Ответить
Норм ГТО давно вже не існує.

А якщо по суті, то - ТАК, повинні!
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28.05.2022 14:29 Ответить
а иначе зачем погоны финансистам?
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28.05.2022 23:18 Ответить
Розстріляти падлюку і негайно 😠
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28.05.2022 13:51 Ответить
Нельзя так!! Может это будущий министр или целый голова ОП??
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28.05.2022 13:57 Ответить
Отак поторху вони доберуться і до тих, хто розмінував мости. Але треба почекати.
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28.05.2022 13:56 Ответить
Дійдуть після президентських виборів, коли буде інший президент.
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28.05.2022 14:03 Ответить
пакуйте, хлопці - то не ермак - цього мона...
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28.05.2022 14:02 Ответить
запалился на фигне - не знал, что такое ИНН.
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28.05.2022 14:09 Ответить
Всмысле?) ИНН это на рашке))) У нас это по другому называется) А вот как у него украинский паспорт оказался, если он несовершеннолетним уехал? Это вопрос...
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28.05.2022 15:21 Ответить
А чему уделяться? Сколько бланков паспортов рашисты захватили в Херсоне, Мариуполе и других городах. Причем настоящих, а не подделок.
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28.05.2022 14:12 Ответить
Какие бланки? Бумажных уже давно нет... А карточка печатается индивидуально...
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28.05.2022 15:22 Ответить
Т.е чувак мыслил, что раз он получил паспорт рф, он уже в домике. Пошел в армию рф, по законам Украины являясь гражданином Украины. А паспорта-это типа бумажек, шоб кордон переезжать. Ну теперь бкдут мозги на место становиться.
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28.05.2022 14:55 Ответить
это результат раздачи паспортов с 2014 г "нашим людям" на оккупированной территории, которые воевали на стороне оккупанта, сепарня короче
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28.05.2022 15:10 Ответить
ах у еть...
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28.05.2022 15:13 Ответить
украинская тюрьма все еще котируется выше \недолгой\ жизни на кацапстане в охранке опг Хйла с тяжелым вооружением (по крайней мере для тех, кто адиннарот, - видимо только там становится понятно, что не один, на собственной шкуре)
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28.05.2022 15:47 Ответить
Один мій знайомий ще хлопцем поїхав у 90-х на кацапію вчитися на матроса риболовецьких траулерів. Потім через кілька років зустрів його, і з'ясувалося, що він служив морпіхом у кацапській армії, і навіть брав участь у 2 чеченській війні, штурмував Грозний у новорічну ніч 2000-го року.
Кажу йому, - ти ж громадянин України, якого хрєна ти погодився служити кацапам? А він, майже двохметровий здоровило, відповідає, наче трохи знітившись, - Та мені було невдобно перед хлопцями з якими я вчився, - їх усіх забирали до армії, а якби я відкосив, то шо б вони про мене подумали? От таке от "житіє моє". І шо ти йому скажеш?
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28.05.2022 16:57 Ответить
Диссипована інтрузія ДРГ. Готуються акції
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28.05.2022 17:14 Ответить
 
 