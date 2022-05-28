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Военного РФ с украинским паспортом задержали на границе с Беларусью, - ГПСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На границе с Беларусью пограничники совместно с СБУ задержали бывшего военного РФ, прикрывавшегося украинским паспортом и пытавшегося попасть в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В 2009 году украинец выехал в Россию, где получил российское гражданство. В течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил контракт. По имеющейся информации, подразделение, в котором служил мужчина, участвовал в военных действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
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показать весь комментарий28.05.2022 14:03
+6 Oleg S. 416831fd
показать весь комментарий28.05.2022 13:57
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или завхозятник всякий?
А якщо по суті, то - ТАК, повинні!
Кажу йому, - ти ж громадянин України, якого хрєна ти погодився служити кацапам? А він, майже двохметровий здоровило, відповідає, наче трохи знітившись, - Та мені було невдобно перед хлопцями з якими я вчився, - їх усіх забирали до армії, а якби я відкосив, то шо б вони про мене подумали? От таке от "житіє моє". І шо ти йому скажеш?