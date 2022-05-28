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К 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за сдачу оккупантам позиций ВСУ в Харькове, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мужчине, который "сливал" оккупантам информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами. Мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями", – говорится в сообщении.
Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Топ комментарии
+53 Старый зольдат
показать весь комментарий28.05.2022 14:33
+41 V 2af7597c
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+41 V 2af7597c
показать весь комментарий28.05.2022 14:38
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дебилов без образования. а если разрешить расстреливать им - то прям кацапстан построим, лайт-версию.
Що по опзж?
Обычная практика прокурорских бездельников раньше времени пиариться, может, потом апелляция отменит, а общество возмутится...
НА ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ‼️
НАКОЛКА НА ЛБУ В ВИДЕ Z БУДЕТ ДЛЯ НЕГО САМЫМ МЯГКИМ ИСПЫТАНИЕМ
Максимальный срок наказания (пожизненно) с конфискацией.
Поставили б до стіночки, одна пуля і все правосуддя. Це ж війна і правосуддя має бути воєнного стану.