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К 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за сдачу оккупантам позиций ВСУ в Харькове, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мужчине, который "сливал" оккупантам информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами. Мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями", – говорится в сообщении.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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К 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за сдачу оккупантам позиций ВСУ в Харькове, - Офис Генпрокурора 01
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Топ комментарии
+53
Кому это отработанное говно нужно? Параше? Сомневаюсь.
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28.05.2022 14:33
+41
"Гюльчатай, відкрий личко" (с) Чому не показують пики зрадників? Турбуються про захист особистої інформації?
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28.05.2022 14:36
+41
Пора вже розстріли для зрадників вводити, у нас війна чи що? А то усе панькаються.
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28.05.2022 14:38
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Чому ми маємо його утримувати? Позбавлення громадянства і обмін на віськового, який в полоні.
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28.05.2022 14:32 Ответить
Кому это отработанное говно нужно? Параше? Сомневаюсь.
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28.05.2022 14:33 Ответить
онижесвоихлюдейнебросают
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28.05.2022 15:25 Ответить
Вот именно говно.такого говна дохерища и о каждом писать в новостях замахаешся.лошок получил свое но больше интересует сколько получит Медведчук или за сотрудничество со следствием получит условно?
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28.05.2022 18:18 Ответить
Пора вже розстріли для зрадників вводити, у нас війна чи що? А то усе панькаються.
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28.05.2022 14:38 Ответить
Вы думаете, ермак это одобрит(страной ведь не зюзя руководит)? А вдруг что-то с ручными судами пойдёт не так? КОГО тогда расстреляют?
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28.05.2022 15:05 Ответить
а в друг и его . дерьмака !!
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28.05.2022 16:39 Ответить
Ну и туда ему дорога.
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28.05.2022 20:01 Ответить
законотворчество все 30 лет это почти сплошная зрада судя по войне. если начать расстреливать прям оттуда - то вроде как незаконно, сами выбирали дебилов без образования. а если разрешить расстреливать им - то прям кацапстан построим, лайт-версию.
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28.05.2022 15:28 Ответить
А зелені прагнуть наших воїнів розстрілювати, а це їхні люди.
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28.05.2022 15:57 Ответить
Хреновая идея тогда не будут бояться зная что смогут свалить в росию по обмену. Почему нельзя просто отдать его нашим ребятам из ЗСУ? Пусть сами решают как его использовать и че с ним делать. У нас не мало заминированых територий туда его и пустить как вариант. Жестоко конечно ну как раз из за таких уродов война и затягиваеться.
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28.05.2022 15:06 Ответить
Жестоко говоришь, а то что, из-за этого ****** столько людей гибнет, это как по твоему можно назвать??? Таких лишь расстрел исправит, а не тюрьма, да и другим будет урок на всю жизнь и подумают, стоит ли этим заниматься. А иначе такое, не остановить, из-за одного будут сотни гибнуть. Вот это по твоему, будет не жестоко, правда???
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28.05.2022 20:20 Ответить
Было бы гуманно, на органы разобрать
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28.05.2022 15:50 Ответить
Жаль нет в уголовном кодексе статьи наказания под названием "разминирование"... Мы все-таки цивилизованная страна и этому уроду в колонии все станет понятно, но через жопу.
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28.05.2022 17:33 Ответить
Все правильно, це щонайменше що може бути тваринам.
Що по опзж?
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28.05.2022 18:54 Ответить
чувак шел к успеху. Еще чуть-чуть, и продолжил бы свою подрывную деятельность уже откуда-нибудь из Кошице или Братиславы.
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28.05.2022 14:36 Ответить
"Гюльчатай, відкрий личко" (с) Чому не показують пики зрадників? Турбуються про захист особистої інформації?
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28.05.2022 14:36 Ответить
Бережуть свій майбутній електорат.
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28.05.2022 14:39 Ответить
Приговор, наверно ещё не вступил в силу, может обжаловать, до этого нельзя морду лица открывать и имя называть.
Обычная практика прокурорских бездельников раньше времени пиариться, может, потом апелляция отменит, а общество возмутится...
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28.05.2022 15:09 Ответить
А в суді люди його бачать? Бачать. А при затриманні люди бачать? Бачать. А тіж співкамерники(теж люди, мабуть) бачать? Теж бачать. Коротше це цирк якийсь! З такими дивними законами...
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28.05.2022 15:43 Ответить
Правильніше би в нього на кофті було б написати @CUNT@
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28.05.2022 14:38 Ответить
и так догадаются любители
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28.05.2022 14:57 Ответить
На який хрен його годувати 15 років.
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28.05.2022 14:39 Ответить
не хвилюйтеся - апеляційний суд його оправдає. Випустять
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29.05.2022 01:34 Ответить
А интересно, ЗЕкодлу сколько дадут за сдачу юга? Чи ,,ето другое"?
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28.05.2022 14:43 Ответить
Все зависит от галки на выборах. Я лично электорату не доверяю, потому мой ответ - ни сколько не дадут.
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28.05.2022 15:12 Ответить
Я настроена оптимистично. Мы ж не стадо на одни и те же грабли наступать
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28.05.2022 15:17 Ответить
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28.05.2022 16:25 Ответить
Нажаль. 30 років наступали і далі будуть.
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28.05.2022 19:15 Ответить
Треба щоб важко відпрацьовував за завдану шкоду протягом пожиттєвого на шкідливих роботах!!! Хоча і цим загиблих не повернеш, а всеж хоч щось...
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28.05.2022 14:49 Ответить
Согласен, давно говорю, что бы таких тварей опускать в шахты, он людям (стране) уголь, мы ему еду и воду. И по нормативной шкале...
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29.05.2022 09:52 Ответить
А на Медведчука суду немає.
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28.05.2022 14:53 Ответить
МА-ЛО...маловато будет....
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28.05.2022 15:03 Ответить
МА-ЛО...мало ватЕ будет
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28.05.2022 15:06 Ответить
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28.05.2022 15:04 Ответить
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28.05.2022 15:07 Ответить
У якості експонатів!
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28.05.2022 17:09 Ответить
после такой страшнейшей трагедии-Войны ,как можно терпеть этого ВОРОДКА СЛИШКОМ ХИТРОСДЕЛАННОГО Беню за которым ФБР плачет и Израиль🤮КалоЗелёные предатели Украины!
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28.05.2022 19:42 Ответить
а нужно было расстрелять
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28.05.2022 15:05 Ответить
Не мужчина ,а ГНИДА -ВЫРОДОК ‼️Расстрел по закону военного времени и полная конфискация всего + жильё ! Безуглая хотела военных расстреливать ,а нужно гнид и в высших эшелонах НАПРИМЕР ИХ ПАРТИЕЦ ИЗ "СЛУГ"КОВАЛЁВ СДАЛ ВСЕХ И РАБОТАЕТ В ХЕРСОНЕ НА РАШИСТОВ ‼️ПЕРЕД САМОЙ ВОЙНОЙ. СЛУГИ. ОТЖАЛИ 4 КАНАЛ И записали

НА ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ‼️
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28.05.2022 15:12 Ответить
пожизненное нужно!! какие 15 лет??
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28.05.2022 15:22 Ответить
А лучше бы к стенке...корми этого выродка теперь.
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28.05.2022 15:31 Ответить
повесить гандона.
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28.05.2022 15:33 Ответить
Нехай відішлють цього поца в окружний суд Києва до Вовка і через 10 хвилин він буде на волі
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28.05.2022 15:45 Ответить
Ты в своём уме ⁉️чтобы он опять , по тебе и твоим родным корректировал !Я понимаю ,что ты хотел сказать,про коррупцию в судах,но это, не тот случай- расстрел он хуже рашистов
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28.05.2022 19:38 Ответить
Дивно якось приховують від громадськості таємниці слідства і переживають за особу покидька-зрадника , але така втаємниченість чомусь не стосується фейкових звинувачень і процесу "розслідування справ " Пороха, Турчинова, Пашинського, Чорновол та інших патріотів.
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28.05.2022 15:46 Ответить
Таких стріляти треба, а не судити.
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28.05.2022 15:47 Ответить
Маловато будет ...
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28.05.2022 15:48 Ответить
чудово! в курнику 15 літ))))😅
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28.05.2022 16:01 Ответить
Зайве толерантне ставлення до ворогів, приводе до великих втрат серед друзів. Для таких потрібен миттєвий суд і страта.
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28.05.2022 16:02 Ответить
ну если есть решение суда почему не показывают лицо ,не указывают фамилию ,чтобы мы знали кого п*здить
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28.05.2022 16:04 Ответить
ЕСТЬ НАДЕЖДА ,ЧТО ЕГО ПОСАДЯТ В ТЮРЬМУ ,ГДЕ ЕСТЬ ЗЕКИ ПОТЕРЯВШИЕ РОДСТВЕННИКОВ ОТ ФАШИСТКИХ БОМБ.
НАКОЛКА НА ЛБУ В ВИДЕ Z БУДЕТ ДЛЯ НЕГО САМЫМ МЯГКИМ ИСПЫТАНИЕМ
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28.05.2022 16:09 Ответить
Пустить на разминирование полей...
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28.05.2022 16:14 Ответить
Без міношукача
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28.05.2022 16:45 Ответить
Вот именно...
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28.05.2022 20:53 Ответить
"Будет сидеть! Я сказал..." (с)
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28.05.2022 16:16 Ответить
А був же колись "прилічним мальчіком з єврейської родини"...
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28.05.2022 16:40 Ответить
ну и нахер его кормить , когда в стране идет война и я больше чем уверен не всем в армии ситно ...
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28.05.2022 16:43 Ответить
И букву Z наколоть на лоб.
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28.05.2022 16:44 Ответить
ЕЩЁ КОРМИТЬ СКОТИНУ !!!??? ПУСТЬ ЕГО ОТТРАХАЮТ И УБЬЮ НА ЗОНЕ !!!
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28.05.2022 16:48 Ответить
Шось неясно. Якшо людина вбила іншу то це довічно. Якшо людина дала координати ворогу шо призведе до смерті багатьох людей не кажу там про техніку, то йому 15 років. Йому як мінімум позбавлення громадянства і довічно.
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28.05.2022 16:49 Ответить
Ну нет такого наказания - позбавлення громадянства. Не совок же.
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28.05.2022 18:52 Ответить
Англия это тоже не совок но в Англии уже лишали гражданства задеятельность против государства. Этот ублюдок своими действиями удил десятки Харьковчан. Лишить гражданства и на пожизненное и в таких условиях чтобы сдох в тюрьме за пару лет
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29.05.2022 03:05 Ответить
Це треба .. любитель руського мира, водки,мата і картинок казок з тв..
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28.05.2022 16:51 Ответить
И набутылить, предварительно отшвабрив, как на вонючей ********* принято.
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28.05.2022 17:06 Ответить
На нього не встигла навестися цівка, багато їх є...хоч багато вже ґрунт український здобрює.
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28.05.2022 17:20 Ответить
Есть предложения внести изменения в КПК Украины, где отдельной строкой прописать уголовную ответственность за корректировку огня для врага во время войны.
Максимальный срок наказания (пожизненно) с конфискацией.
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28.05.2022 17:30 Ответить
Ага! Влип, очкарик!
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28.05.2022 18:38 Ответить
Якесь чмо очкасте.
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28.05.2022 18:50 Ответить
Какой то ботаник отье.анный.
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28.05.2022 19:05 Ответить
Идейные дибилы это хуже всего, его наверное женщины не любили и оно влюбилось в вову пуйла
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28.05.2022 20:25 Ответить
Отправить разбирать разрушенные дома, рыть окопы под обстрелами.
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28.05.2022 22:36 Ответить
Мурло, короче говоря, и при том, не образованное, неуч ***************!
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28.05.2022 23:33 Ответить
а чому **** замутили? шоб випадково не впізнали випущеного на волю
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29.05.2022 01:29 Ответить
Тепер ще 15 років цю мерзоту у в'язниці утримувати, годувати за наш з вами кошт. Навіщо???
Поставили б до стіночки, одна пуля і все правосуддя. Це ж війна і правосуддя має бути воєнного стану.
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29.05.2022 09:07 Ответить
 
 