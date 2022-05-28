К 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за сдачу оккупантам позиций ВСУ в Харькове, - Офис Генпрокурора

Мужчине, который "сливал" оккупантам информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами. Мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями", – говорится в сообщении.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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