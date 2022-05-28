Оккупанты постоянно бьют по Авдеевке, но ни одного метра не захватили, - глава ВГА Барабаш

В Донецкой области российские захватчики постоянно обстреливают Авдеевку, но ни одного метра не захватили.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже какую неделю подряд ситуация очень сложная в городе, продолжаются постоянные вражеские обстрелы… Если говорить о самом городе Авдеевка и так же о промзоне, то ни одного метра квадратного либо какого-то там им не удалось захватить. Ничего им не удалось", - подчеркнул Барабаш.

Он отметил, что у захватчиков тактика очень простая и уже отработаная: они применяют такую ​​же тактику, как по Мариуполю, как по Волновахе, сейчас - по Северодонецку, то есть они пытаются с левого и правого фланга город просто окружить. По определенным направлениям некоторые продвижения у них есть, но не глобальные, ВСУ удерживают и дают отпор, уточнил Барабаш.

"Они, когда не могут в лобовую где-то прорвать линию обороны наших вооруженных сил, то действительно уничтожают просто гражданскую инфраструктуру, просто уничтожают дома", - добавил руководитель города.

Он констатировал, что в Авдеевке уже нет ни одного неповрежденного дома.

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"Проезжая по городу, я вчера поймал себя на мысли, что я не вижу ни одного целого здания в городе, разрушения очень серьезные, повреждения разного уровня", - сказал Барабаш.