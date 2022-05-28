Информации о возможном прямо сегодня наступлении на Киев у нас нет, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на сегодняшний день информация о повторном наступлении на Киев не подтверждается, хотя угроза и Киеву, и всей территории Украины постоянно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.
"По состоянию на сегодняшний день такой информации, которая бы свидетельствовала о возможном прямо сегодня наступлении (на Киев - ред), у нас нет. Но мы должны понимать, что угроза и Киеву, и всей территории Украины есть постоянно, потому что у нас война - это во-первых. Во-вторых, самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной для врага - это, конечно, захватить Киев. Поэтому мы должны понимать, что эти риски есть постоянно", - отметила Маляр.
Она добавила, что то, что нагнетается и создаются панические волны, с большой вероятностью может быть выгодно врагу, и они в тестовом режиме могут запускать такую информацию.
Накануне российское издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники писало о якобы планах Кремля пойти на новый штурм Киева.
"Программой-минимум", пишет издание, для Москвы является установление полного контроля над Донбассом, а выиграть войну, включая штурм украинской столицы, российское руководство хочет к осени.
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прилетять в київ на аналоговнєт коврє самольотє