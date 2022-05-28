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Киев (24528) Минобороны (8211) штурм (390) Маляр Анна (408)

Информации о возможном прямо сегодня наступлении на Киев у нас нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ,пам'ятник

По состоянию на сегодняшний день информация о повторном наступлении на Киев не подтверждается, хотя угроза и Киеву, и всей территории Украины постоянно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день такой информации, которая бы свидетельствовала о возможном прямо сегодня наступлении (на Киев - ред), у нас нет. Но мы должны понимать, что угроза и Киеву, и всей территории Украины есть постоянно, потому что у нас война - это во-первых. Во-вторых, самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной для врага - это, конечно, захватить Киев. Поэтому мы должны понимать, что эти риски есть постоянно", - отметила Маляр.

Она добавила, что то, что нагнетается и создаются панические волны, с большой вероятностью может быть выгодно врагу, и они в тестовом режиме могут запускать такую ​​информацию.

Накануне российское издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники писало о якобы планах Кремля пойти на новый штурм Киева.

"Программой-минимум", пишет издание, для Москвы является установление полного контроля над Донбассом, а выиграть войну, включая штурм украинской столицы, российское руководство хочет к осени.

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Топ комментарии
+15
прямо сьогодні немає. Спасибо. А прямо завтра? ну и новости
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28.05.2022 15:20
+15
Всю цю балаканину маляр можна вмістити в три слова "я не знаю". Понабирали кого попало на зовсім незрозумілі їм посади.
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28.05.2022 15:25
+12
А що каже цей псевдо раєвєдчік буданов? Що швидше відбудеться? кацапи нападуть на Київ чи путін здохне? Бо супєрразвєчік усе знає !
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28.05.2022 15:13
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А що каже цей псевдо раєвєдчік буданов? Що швидше відбудеться? кацапи нападуть на Київ чи путін здохне? Бо супєрразвєчік усе знає !
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28.05.2022 15:13 Ответить
Буданов з Гогілашвілі приймуть "спеціальні засоби", а потім, після приходу, можна чекати на нові "відкриття" нашого головного розвідника.
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28.05.2022 16:03 Ответить
На Київ наступу вже не буде.Ну хіба що в москалів є кілька тисяч танків на цьому напрямку і з 300 тисяч військ.
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28.05.2022 15:16 Ответить
23 февраля усе зелые говорили нападу не буде...а на следующий день начались бои за Гостомель...к полудню...
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28.05.2022 15:30 Ответить
Ще раз для особливо обдарованих!! Київ був відволікаючим маневром від Півдня! Півдня нема, на Донбасі все не нашу користь. Якщо раптом ситуація зміниться, тоді можливо кинуть білорашистів і ПМР знову відволікати наші сили від стратегічних напрямків! А поки що сидіть в своїх заторах в тому Києві і не вякайте! Бо навіть акцію протесту маломальську влаштувати не здатні!
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28.05.2022 18:15 Ответить
Наполовину отвлекающим, наполовинту попыткой взять нахрапом и быстро все провернуть.
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28.05.2022 18:42 Ответить
вообщем всё правильно. Только для заторов топлива нет. Ну и не для того мы призидента выбрали, что б потом протестовать. А так все верно
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28.05.2022 21:40 Ответить
прямо сьогодні немає. Спасибо. А прямо завтра? ну и новости
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28.05.2022 15:20 Ответить
А тобі так все одразу ж прямо і скажуть 😁 Ти таки прямо прямий як рельси, угу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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28.05.2022 15:27 Ответить
Всю цю балаканину маляр можна вмістити в три слова "я не знаю". Понабирали кого попало на зовсім незрозумілі їм посади.
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28.05.2022 15:25 Ответить
"Атвічаю! Слово пацана!" - потім добавила вона.
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28.05.2022 15:27 Ответить
Зуб часом не давала, якщо не свій, то хоча б Єрмачини 😁
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28.05.2022 15:29 Ответить
з брестського пабліка

Але, КГБ, у вас в под носом в хостелах селяться люди со снаряжением, видно в горы собрались...
Брест, Мозырь, Калинковичи, Гомель, Речица.
Вы вместе с этими туристами из Рашки заходить планируете?
Снимите тогда мерки и медальки на подушечки выложите, меньше забот родственникам. https://t.me/brest97pro/271432
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28.05.2022 15:28 Ответить
Пфффф.... Так у вас и до 24-го февраля никакой информации не было... Для народа не было...Как после такого вообще можно верить всей этой босоте?
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28.05.2022 15:29 Ответить
.. " никакого создания ударных группировок войск для вторжения в Украину мы пока не видим " -- РЕЗНИКОВ МЛЯ 21 . 2 . 22 ... !!
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28.05.2022 15:30 Ответить
власно кажучи, вони до Києва перли парадним строєм
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28.05.2022 17:22 Ответить
Рашисты пойдут на Киев только в случае успеха на дамбасе. Бульбофюрер четко выставил хвост поверху и наблюдает чья возьмет на того флейте и сыграет.
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28.05.2022 15:32 Ответить
На нашей флейте он может сыграть... На кожаной....
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29.05.2022 07:19 Ответить
а вот это прогноз правильный !!!
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28.05.2022 15:45 Ответить
фігня, бо посольства тепер можуть розуміти, що дорога на Київ йде через Бучу, Гостоміль та Ірпіть, які знову ******* з таким воєнно-політичним керівництво
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28.05.2022 17:43 Ответить
эта угроза будет до тех пор пока в кремле будет сидеть тероррист убийца ***** и Ко
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28.05.2022 15:38 Ответить
Знайти прес-релізи МО та ГШ за 1-20 лютого ц.р.? Чи не витрачати часу?
Поки у нас військовою розвідкою керує Кірілка Буданов, а головою комітету з питань розвідки є Русланчік Демченко, вартість цих заяв - 0 !!!
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28.05.2022 15:48 Ответить

інформація нi про що....зрозумiло що не буде поки що...

зараз пуйло зосередилось на лЫнЫрЫ та дЫнЫрЫ, насамперед на захопленнi двох

областей, на обстрiлах i руйнуваннi України та на пiвднi i на узбережжi, якi просрало Зе-

чмо та дєрьмак(агенти буратiно та козир).
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28.05.2022 15:50 Ответить
Если не будет активных контрнаступательных действий ВСУ летом этого года по освобождению захваченных РФ территорий Украины, нападение на Киев осенью вполне возможно. Надо не только перемалывать силы врага, но и освобождать территории, захваченные им. Это основное. Захваченные территории главный козырь Путина на переговорах, тем меньше их у него, тем слабее его позиции на переговорах, тем сильнее позиции Украины. Для этого нужны неожиданные для врага смелые. быстрые действия в наступлении на окружение, а не просто западная техника. Расчет на изматывание военных сил РФ без активных действий ВСУ по освобождению своих территорий совершенно ошибочный.
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28.05.2022 16:33 Ответить
Будемо сподіватись, що цього разу МО не таке сліпе, як в лютому 2022.

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28.05.2022 16:36 Ответить
Смотрите на посольства. Если начнут опять съезжать во Львов, значит наступление будет.
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28.05.2022 16:49 Ответить
Особенно посольство Израиля- превосходный маркер, первыми сдрыстнули, ибо знали....
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29.05.2022 07:22 Ответить
Якесь де жа вю.
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28.05.2022 16:50 Ответить
Це є надуманим приводом тримати значні підрозділи біля Києва. хоча їх дуже потребує зона ООС.
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28.05.2022 17:08 Ответить
хто взагалі вірить всяким пропагандонам?

прилетять в київ на аналоговнєт коврє самольотє
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28.05.2022 17:23 Ответить
шо вы гавагите?
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28.05.2022 18:40 Ответить
 
 