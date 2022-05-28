Порошенко второй раз не пропустили через границу, объяснив, что у него якобы нет оснований для выезда, - заявление "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" во второй раз не пропустили через границу для участия в Парламентской ассамблее НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардепы "ЕС" заявили в видеообращении.
"Мы стали свидетелями позорного нарушения закона, когда лидера оппозиционной политической силы "Европейская Солидарность" абсолютно незаконно не выпустили за пределы Украины. Ехал он на основании официального распоряжения председателя Верховной Рады Стефанчука для участия в Парламентской ассамблее НАТО, для международных встреч, для договоренностей о поставках оружия Украине. Его ожидали эти официальные встречи. Пограничники, нагло нарушив закон, просто его не выпустили. Мы являемся свидетелями того, что когда наши воины сражаются с путинской Россией там, кто-то хочет здесь строить путинскую диктаторскую Украину. Для того чтобы потом эту Украину сдать, мы этого не позволим", - подчеркнул нардеп Николай Княжицкий.
По словам нардепа Софии Федины, пограничники не пропустили Порошенко, объясняя это тем, что у него нет оснований для выезда за границу.
"Оказывается, распоряжение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука не является для пограничников достаточным основанием. Руслан Стефанчук, готовый все в телефонном видеорежиме объяснить для пограничников, был неинтересен. ...Очень досадно, что сегодня три конкретных пограничника, которым спустили явно указание из Офиса президента, помешали не просто Петру Алексеевичу представлять Украину законным путем на ПА НАТО, го помешали новым договоренностям о поставках оружия, помешали укреплению государства", - подчеркнула Федина.
Княжицкий отметил, что никаких мер, которые бы ограничивали право Порошенко на выезд из Украины, не существует.
"Нардеп в соответствии с Конституцией имеет право беспрепятственно пересекать государственную границу, поскольку народный депутат не военнообязанный. Петр Порошенко направлялся в служебную командировку на основании распоряжения председателя Верховной Рады вместе с другими членами делегации. Всех их выпустили, кроме Петра Порошенко", - добавил он.
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Не берите в голову зелёных гадов, они уползут, только, увы, след останется.
Слишком тяжело и больно пришло прозрение.
В начале марта поддержка вступления в НАТО в Украине составляла 83%, после блеяния всей зеленой шоблы о том, какое НАТО плохое и не делает за нас работу по вооружению и защите нашей страны, поддержка НАТО у мудрого нарида в мае составила 38%.
ему нужна встреча ЛИЧНАЯ с ****лом. Зачем? ЧТО он собирается еще сдать х**лу за компромат на себя?
Сіль: війну припинить (з виведенням військ ***** з України) навіть не наш вступ в ЄС; а припинить лише вступ до НАТО. В ЄС ми можемо вступати довго, (наприклад, Туреччина вже 34 роки є кандидатом), бо для цього потрібно виконати низку умов по демократизації країни (а чиновнича, невідома якого, заборона виїзду Пороху в Вільнюс - це антидемократична херня); і ця демократизація станеться не скоро. В НАТО вступити легше - саме по такому шляху пішли всі країни Варшавського Договору, що не входили в СССР. І лише вступ до НАТО примусить ***** (касапів) вибратись з України, після застосування ядерної зброї в цій війні, чи без такого - але піти нахер.
А такі дії влади з Порохом - віддаляють і вступ в НАТО
Дивіться ща вишенаведеною ссиллю з 20:19 на плашці в лівому нижньому кутику до 20:40. Дуже цікаво!
Власть обманным путём ( я не верю в честность при выборах, скорее, при помощи ФСБ, там действенные методики) захватили какие то перевёртыши, моральные уроды, и терроризируют
весь народ. Ненависть ко всему украинскому, насмешки над Христианской Верой, презрение к
Воинству, коррупция, кумовство, в руководство проходят люди нечистые на руку. И во главе
якобы президент, который фактически ничего не решает, артист, снимает свои выступления и речи,
а вместо него на самом деле вершит свой суд руководитель президентского офиса, т.е. секретарь, и
ещё пару ему достойных людей. Со стороны - как фильм ужасов. И это во время войны!
И это ещё не конец. Оказывается, нужно встретиться с путиным лично, чтобы что? подписать
капитуляцию? или поцеловаться? У руководителей стран уже аллергия на Зе, они уже не выносят
это бормотание и клянчание,говорили же до того,что надо вооружать Армию. Так нет, разбазарили деньги на всякую х...ню, а теперь, подайте, Христа ради. Они(страны) и так теряют и начинают
задумываться, может лучше с путиным иметь дело, чем с нашим "императором". Так он ещё
устраивает узурпацию власти, устраняет инакомыслие, преследует Пятого президента, весьма
уважемого в мире. Стыдно-с...