РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12454 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
14 334 18
военнопленные (745) война (46506) Денисова (994) права человека (965) Россия (91190)

Освобожденные из плена украинские военные сообщили о пытках, избиениях и введении неизвестных препаратов, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тюрьма,арест,сизо,заключение,колония

РФ продолжает нарушать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Это подчеркнула уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время мониторингового визита в учреждение здравоохранения, где находятся освобожденные из плена украинские военные, они сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.

Большинство украинских военнослужащих были взяты в плен оккупантами под Мариуполем. Сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в городе Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве изучают возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных

Во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешок, связывали руки бечевками.

В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали", - говорится в сообщении.

По информации Денисовой, с особой жестокостью пытки применялись к офицерам и бойцам "Азова".

"Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали удавку на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, били киянкой и ногами.

Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они потеряли сознание и теряли память.

Также читайте: Бывший украинский военнопленный выиграл иск у РФ

Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн России, историю создания герба и флага России, иначе – применяли пытки.

Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 17-20 человек. Вместо санузла – ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. Относительно них оказывалось психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам.

Жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

Украинцам не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании – на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда, давая мясо, рашисты издевались и говорили, что оно "человеческое".

Читайте: Красный Крест регистрирует украинских военных, вышедших из "Азовстали"

Украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными. Карточки с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства розыска МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны отправляться сразу после пленения, были заполнены только непосредственно перед обменом.

Указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - подчеркнула Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с призывом учесть новые факты нарушений.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+32
ось це і є евакуація по зеленські , кацапський полон з тортурами ...
показать весь комментарий
28.05.2022 15:57
+30
показать весь комментарий
28.05.2022 15:57
+21
а вы орков кормите и лечите по демократичнее
показать весь комментарий
28.05.2022 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а вы орков кормите и лечите по демократичнее
показать весь комментарий
28.05.2022 15:49 Ответить
а москалів курячими стегнами в полоні пакують.. а де ж бенехренодіктова? зі своїми підозрами ??
показать весь комментарий
28.05.2022 15:50 Ответить
Страшно уявити, що вони творять з азовцями, яких недавно "евакуювали".
показать весь комментарий
28.05.2022 15:54 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 15:57 Ответить
ось це і є евакуація по зеленські , кацапський полон з тортурами ...
показать весь комментарий
28.05.2022 15:57 Ответить
Якщо хто думає, що з захисниками Маріуполя орки поводяться інакше - той помиляється м'яко кажучи.
Вони можуть зробити виключення - наприклад, стосовно же Прокопенка, чи Паламаря, як медійних осіб, і не більше того.
показать весь комментарий
28.05.2022 15:59 Ответить
Невідомі препарати це так звана бойова хімія ціль якої нанести невидимі травми і ушкодження щоб полонений втратив можливість втекти, супротивлятись, вести в майбутньому повноцінне життя, ефективно працювати, мати дітей і так далі. Савченко дахом поїхала не просто так.

Українська влада повинна зробити висновки і карати росіян.
показать весь комментарий
28.05.2022 16:04 Ответить
ти херово знаєш історію савченко. це рашистська повія ще з середини нульових. Просто змі з неї зліпили героїню
показать весь комментарий
28.05.2022 16:13 Ответить
надо тем же и отвечать
показать весь комментарий
28.05.2022 16:07 Ответить
Нічого дивного, маскалі тупі кати.
показать весь комментарий
28.05.2022 16:09 Ответить
Пора б вже і нам плюнуть на ті конвенціі!
показать весь комментарий
28.05.2022 16:36 Ответить
РОССИЯНИ НЕ НУЖНЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ !!!
показать весь комментарий
28.05.2022 17:05 Ответить
якби шольц і макрон таке на собі випробували,
то мабуть не дзвонили би х!йлу цілувати йому дупу
показать весь комментарий
28.05.2022 17:19 Ответить
Может как то научиться воевать командирам, и хенералам принимать нужные решения ,чтобы тысячи воинов не попадали в плен !
показать весь комментарий
28.05.2022 17:59 Ответить
Щоб ти Зеленський усім своїм кварталом з усіма своїми жінками і дітьми в той полон потрапили!!!!
показать весь комментарий
28.05.2022 18:10 Ответить
Сподіваюсь, кацапськіх виродків принаймі каструють в нас ?
показать весь комментарий
28.05.2022 18:55 Ответить
США за рік до вторгнення РФ закликали Україну вивозити людей. Якби влада пішла на цей крок, у нас не було б економіки, - Зеленський

Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
показать весь комментарий
28.05.2022 19:35 Ответить
А зеленский продал Азовцев в плен кацапам. Гореть ему в аду за это
показать весь комментарий
01.06.2022 02:02 Ответить
 
 