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Кулеба о мировом продовольственном кризисе: Требуйте от Москвы прекращения блокады украинского экспорта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская сторона призывает потребовать от Москвы прекращения военной блокады украинского продовольственного экспорта.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции против России не имеют отношения к разворачивающемуся глобальному продовольственному кризису. Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода - российская военная физическая блокада 22 миллиона тонн украинского продовольственного экспорта в наших морских портах. Требуйте от Москвы прекратить блокаду", - отметил он. .
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Уже был ООН плохим и бесполезным,а потом ты их умолял гражданских с Мариуполя вывести.
Сьездий в Африку,им твое зерно может нужно