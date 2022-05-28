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Кулеба о мировом продовольственном кризисе: Требуйте от Москвы прекращения блокады украинского экспорта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Украинская сторона призывает потребовать от Москвы прекращения военной блокады украинского продовольственного экспорта.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции против России не имеют отношения к разворачивающемуся глобальному продовольственному кризису. Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода - российская военная физическая блокада 22 миллиона тонн украинского продовольственного экспорта в наших морских портах. Требуйте от Москвы прекратить блокаду", - отметил он. .

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Окупанти почали чинити масові звірства та зґвалтування на території Бєлґородської обл., - СБУ.
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28.05.2022 16:08 Ответить
Надеюсь, этот флешмоб пойдет по всем кацапским областям. Бучу и Мариуполь в каждый кацапский город!
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28.05.2022 18:09 Ответить
Тебе надо,ты иди и вымагай,а мы посмотрим как это у тебя получиться
Уже был ООН плохим и бесполезным,а потом ты их умолял гражданских с Мариуполя вывести.
Сьездий в Африку,им твое зерно может нужно
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28.05.2022 16:18 Ответить
Хай тоді араби і негри їдуть до Німеччини .
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28.05.2022 16:19 Ответить
Зачем уговаривать людоеда не есть людей, дайте противокорабельные и другие ракеты и он будет сидеть в своей пещере/бункере и не высовываться
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28.05.2022 16:20 Ответить
а может всем странам собраться и дать московии люлей
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28.05.2022 16:28 Ответить
Погано розумію чого мова про пшеницю. Може є сенс муку робити?
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28.05.2022 16:35 Ответить
ООН має досвід "миротворчих" місій. Такою була місія ООН у Кореї. Командував військовим контингентом ООН американський генерал Макартур. Чому б ООН самій не спорядити місію для вивезення зерна з портів Одеси?! Україна ж не буде проти?! А Кулеба тут відбувся аморфним "вимагайте".
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28.05.2022 17:05 Ответить
Яке зняття блокади????? Нехай тиснуть кацапів, щоб йшли нах з нашої землі!
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28.05.2022 17:28 Ответить
 
 