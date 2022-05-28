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Путин построил такую страну, в которой кроме него никто ничего не решает, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин построил такое государство, в котором никто кроме президента РФ ничего не решает.
Об этом глава государства заявил в интервью Nos, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным. - Ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди – они никто, к сожалению", – пояснил президент.
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+57 Said_
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+42 Ksenia VB
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+33 Ksenia VB
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Більшість з них, "протестні", за свідченнями мокшанського політтехнолога, з команди кандидата у президенти ВАЗеленського. Ті яким промила мізки бабломоська мосійчучка, бігус та інше меідіа-гуано.
Вони вже прийшли до тями. Давно.
Клон путінга блін
нахера нам эти рассуждения????
в очко заглянуть оправдываешь???
Немає віри ні пуйлу, ні тобі.
путінг за першої каденції скромнішим був, зачно.
А эти два Вована не родственники случайно,шо то я большой разницы не наблюдаю.
Зараз я не бачу різницю в політичному устрої між росією і Україной. Хоча Путін не зраджує росію, а блазень зрадник...
У нас усе вирішують Коломойський та Єрмак, а Зєля артистично озвучує їх рішення
Зеленський руйнував державу так, щоб у ній вирішував він і ОП, але помішали громадськість, активісти, Порох, Турчинов, Чорновіл, Бутусов, Байден, ЄС, Ху*ло, можливо ще понос чи закреп...
А тепер Вова щось мовчить про свої обіСцянки про "припинення війни" і "мир в очах Ху*ла". Тому після перемоги України в війні, тобі пряма дорога в буцигарню з твоїми друзями-покидьками.
Якщо доживе.
Александр Орлов...бывший партеец удрал из советского Рая в 1938 году...когда воевал в Испании...написал книгу в Канаде...назвается "История Сталинских преступлений"...причеи удрал м поддинными Секретными документами тех кровавых лет...
Аудиокнигу Орлова можно найти в Ютьюбе...Бог в помощь...узнаете много интетесного...о чем даже не догадывались...в каком дерьме мы жили...
керуй домівкой.