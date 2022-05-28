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Путин построил такую страну, в которой кроме него никто ничего не решает, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин построил такое государство, в котором никто кроме президента РФ ничего не решает.

Об этом глава государства заявил в интервью Nos, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным. - Ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди – они никто, к сожалению", – пояснил президент.

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Топ комментарии
+57
І нишком подумав: "І я так хочу".
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28.05.2022 16:19
+42
А ти яку будуєш ?
Клон путінга блін
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28.05.2022 16:20
+33
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28.05.2022 16:33
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І нишком подумав: "І я так хочу".
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28.05.2022 16:19 Ответить
Почему тайно. Он тупо пытается сделать точно также. Но народец ему попался не такой.
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28.05.2022 16:38 Ответить
Та ну не такой, 73% народа это много, это просто тупик для Украины?
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28.05.2022 16:42 Ответить
73% від прийшовших на голосування 61% виборців. Це маенше половини виборців України.
Більшість з них, "протестні", за свідченнями мокшанського політтехнолога, з команди кандидата у президенти ВАЗеленського. Ті яким промила мізки бабломоська мосійчучка, бігус та інше меідіа-гуано.
Вони вже прийшли до тями. Давно.
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28.05.2022 17:04 Ответить
За сьогодні це вже десята "новина" від боневтіка.... в мене питанняя- про що??? Де відповіді на дійсно важливі питання???? Коли закінчиться ця ганьба???
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28.05.2022 16:47 Ответить
Їм неважливо про що. Аби постійно.
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28.05.2022 18:18 Ответить
И ты так хочешь, только у тебя ни хера не выйдет. Ты наглый, но... ладно после войны выскажусь, если выживу.
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28.05.2022 19:07 Ответить
А ти яку будуєш ?
Клон путінга блін
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28.05.2022 16:20 Ответить
Там трішки не так Клоун думає що він щось будує Але "будують" його!
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28.05.2022 16:24 Ответить
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28.05.2022 16:26 Ответить
Amerikanci sdelali pomilku - nado bylo pered tem kak dovatj oruzhie UA postavitj zelebobika na roztjazhku - hochesh oruzhije - tolko v obmen na kolomoiskovo
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28.05.2022 16:51 Ответить
Были б в таком случае без оружия.100%
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28.05.2022 19:23 Ответить
Заздрісно. ..
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28.05.2022 16:20 Ответить
таке враження що заздрість заговорила,ні хлопче в Україні таке не прокатить
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28.05.2022 16:22 Ответить
задолбал своим восхищенией ***** !!!
нахера нам эти рассуждения????
в очко заглянуть оправдываешь???
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28.05.2022 16:22 Ответить
нада Вову в бомбоубежитще было оправить в Азовсталь во сразу была бы и любовь и брак и развод с ******..... а так летает пацан в Ксомосе ......космонавт -хренов..тьфу сколько можно о ***** трендеть.... Вова-- забудь и выплюнь..
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28.05.2022 16:35 Ответить
а вчора чи коли арестовищ восхіщался командирами оркостану.
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28.05.2022 18:14 Ответить
И только случайность уберегла Украину от того же. Точнее не случайность, а сам *****, как ни странно. Ты ведь тоже о таком грезишь, верно, зебиленыш?
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28.05.2022 16:23 Ответить
Прямо дежавю: зе-лох будує таку саму країну, як і куйло.
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28.05.2022 16:24 Ответить
Кацапія і ***** повинні зникнути з нашої реальності. Бо по іншому ніяк,на жаль...
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28.05.2022 16:25 Ответить
Говори з ним при свідках, як робили інші, а не втіхаря під ковдрою.
Немає віри ні пуйлу, ні тобі.
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28.05.2022 16:26 Ответить
Зеленський, по суті, той же Путін, тільки на мінімалках.
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28.05.2022 16:26 Ответить
Бюджетный Путин😅
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28.05.2022 16:28 Ответить
Зе-ленський- 0!! Єрмак, коломойський, портнов і Ко...
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28.05.2022 16:30 Ответить
тільки ще більш зухвалий і егоцентричний.
путінг за першої каденції скромнішим був, зачно.
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28.05.2022 16:32 Ответить
А, точно такую как ты побудував?
А эти два Вована не родственники случайно,шо то я большой разницы не наблюдаю.
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28.05.2022 16:27 Ответить
я ще й не здивуюсь, якщо виявиться, що ця війна - це договорняк між зеленою владою і Кремлем.
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28.05.2022 16:29 Ответить
Помітно щось таке, правда.
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28.05.2022 17:03 Ответить
все там вирiшуэ iмперська iдеологiя! та вже не одну сотню рокiв.особистостi при владi змiнюються,а кацапський шовiнiзм при цьому явище постiйне.тiльки розвал злочинноi iмперii можна сприймати як перемогу!
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28.05.2022 16:29 Ответить
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28.05.2022 16:33 Ответить
Зелебобіки досі цього не розуміють.
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28.05.2022 16:40 Ответить
Біжи Зебіл на поклон виклянчив таки,Путин заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной
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28.05.2022 16:34 Ответить
О-о, знову про "миралюбівий руzzкій нарот"?
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28.05.2022 16:34 Ответить
А ти яку країну будуєш ? Чи забув як хвалився "что у нас все схвачено" Чому не даєш Порошенку виїхати за кордон та поспілкуватися з політиками серед яких починається розбрат,він реально допоміг би
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28.05.2022 16:35 Ответить
"- я, вань, такую же хачу!" (С)
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28.05.2022 16:37 Ответить
І шо оно таке меле? Вова краще мовчи, обо відповідай на питання ТАК чи НІ
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28.05.2022 16:39 Ответить
Ти будуєш країну точнісенько як росію. Еспресо, прямий і 5 викинув з ефіру. Порошенко, як Навальний. На говноплюсах одні наїзди на опозицію. На єдиних новинах тільки і чути як ти спасаєш Україну, як що щось погане, то це зовсім не кажуть або каже незеленський.
Зараз я не бачу різницю в політичному устрої між росією і Україной. Хоча Путін не зраджує росію, а блазень зрадник...
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28.05.2022 16:39 Ответить
Вже 95% луган. обл. окуповано ... І які дії?
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28.05.2022 16:49 Ответить
Зе равняется на своего кумира ВВХ.
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28.05.2022 16:40 Ответить
Да об этом даже кенгуру в Австралии знает, ты бы лучше заканчивал со своими "умнейшими" ежедневными высерами, задолбал уже!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2022 16:42 Ответить
Зовсім інша справа у нас!

У нас усе вирішують Коломойський та Єрмак, а Зєля артистично озвучує їх рішення
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28.05.2022 16:42 Ответить
Да, не повезло Куйлу. У него же нет Бени. Вот и приходится ему самому решать, а не видосики-гундосики по сценарию 95 квартала на все случаи жизни в эфире толкать.
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28.05.2022 16:45 Ответить
Миру придется потерпеть. 10 тысяч украинцев убивают, так пусть миллионы начнут голодать. Может тогда наконец-то кто-то грохнет злодея? И наложит на их оркостан 100 летнее энергетическое эмбарго
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28.05.2022 16:50 Ответить
Українцям глибоко пох*й, що там в Мордорі робиться і на Ху*ла в тому числі. Нам важливо, що в Україні! Але цей наш "фільософ" вже дістав своїми заученими "домашніми заготовками" з ОПи.
Зеленський руйнував державу так, щоб у ній вирішував він і ОП, але помішали громадськість, активісти, Порох, Турчинов, Чорновіл, Бутусов, Байден, ЄС, Ху*ло, можливо ще понос чи закреп...
А тепер Вова щось мовчить про свої обіСцянки про "припинення війни" і "мир в очах Ху*ла". Тому після перемоги України в війні, тобі пряма дорога в буцигарню з твоїми друзями-покидьками.
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28.05.2022 16:57 Ответить
Спочатку ВРУ(2023) потім зе.
Якщо доживе.
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28.05.2022 17:03 Ответить
Завидки беруть?
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28.05.2022 16:57 Ответить
Уберите сруля, у него очередной словесный понос. Дайте 44 летнему мальчику айкосик и он хоть на 8-9 часов перестанет позорить Украину.
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28.05.2022 17:00 Ответить
а тобі Зе так не буде)
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28.05.2022 17:00 Ответить
Мавзолейный Сарай путлера круче ГУЛАГа джугашвили...
Александр Орлов...бывший партеец удрал из советского Рая в 1938 году...когда воевал в Испании...написал книгу в Канаде...назвается "История Сталинских преступлений"...причеи удрал м поддинными Секретными документами тех кровавых лет...

Аудиокнигу Орлова можно найти в Ютьюбе...Бог в помощь...узнаете много интетесного...о чем даже не догадывались...в каком дерьме мы жили...
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28.05.2022 17:00 Ответить
Пану Президенту Зеленському дуже прикро, що на відміну від росії де країною керує виключно і одноособно сам президент, в Україні склалася система де Президентом Зеленським керують якийсь невідомий завгосп та дуже відомий багатий прохіндей.
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28.05.2022 17:04 Ответить
А в нас коломийський...
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28.05.2022 17:05 Ответить
Зе 3 года пытаеться построить страну,где оно играет роль ПРЕКРАСНОГО президента,все вопросы внешнеполитические решает Ермак,а внутренний распил бюджета - Коломйский,а делиться с нужными людьми он умеет.
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28.05.2022 17:08 Ответить
Так і хочеться сказати: "Подивися на себе в дзеркало і побачиш карикатуру на свого візаві".
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28.05.2022 17:15 Ответить
Зе-шобла вибудувала таку країну, в якій окрім дЄрьмака ніхто нічого не вирішує.
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28.05.2022 17:20 Ответить
И ОН УЖЕ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ !!! ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ !!!
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28.05.2022 17:21 Ответить
Зеленский забыл что Ермак вместе с Безуглой восстановить Украину без Зеленского.
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28.05.2022 17:24 Ответить
а твои хозяева хотят построить такую страну, в которой ты будешь продолжать торговать своей гнусавой морденью по телеку, вешая народу лапшу на уши, а реально страну будет дерибанить совместный менеджмент, поставленный Беней и его партнером по уничтожению украинской государственности - ху..лом.
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28.05.2022 17:29 Ответить
Чоловіче, ти з якого дуба впав? Це український ресурс, а не "рашатудей"
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28.05.2022 18:12 Ответить
політолог бл*ть.
керуй домівкой.
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28.05.2022 18:38 Ответить
Послушай доброго совета, езжай быстренько в Оман, пока народ отпускает!
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28.05.2022 18:39 Ответить
Пожаловался или позавидовал? Ну и вождь нации!
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28.05.2022 18:43 Ответить
а ты ж, Зеля, сам хотел такую страну построить.
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28.05.2022 18:46 Ответить
Скажу чесно, на роялі у нього краще виходить...вертайся, ваван, до свого амплуа...можна навіть і в ростові
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28.05.2022 19:38 Ответить
Можно подумать . что зеленский руководит не так как Путин!! зеленский копирует путина один в один!!
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28.05.2022 20:16 Ответить
Путин построил страну, в которой за всё отвечает один козёл отпущения.
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28.05.2022 23:20 Ответить
 
 