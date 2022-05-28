Шольц и Макрон в очередной раз позвонили Путину: Призвали его пойти на серьезные прямые переговоры с Зеленским
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвали президента России к немедленному перемирию и выводу войск из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Франции и Германии, он длился 80 минут.
"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и отводу российских войск. Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое разрешение конфликта", - говорится в сообщении.
Макрон и Шольц также призвали Путина "обеспечить улучшение гуманитарного положения гражданского населения" и "положительно отметили приверженность президента России обращению с военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и обеспечением неограниченного доступа для Международного комитета Красного Креста".
Кроме того, лидеры Германии и Франции также говорили с Путиным о глобальной продовольственной ситуации, "которая особенно обострилась в результате агрессивной войны со стороны России".
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Оружие нужно и Путятишна сама побежит на переговоры. Будет их умолять когда его армию начнут жёстко громить.
1. рашка - харошая, укры - сами виноваты
2. рашка не при чем - укры сами не хотят вывозить зерно, даже заминировали проход
3. рашка подмагнет с зерном чтоб никто не умер в Африке, но Европа сразу снимет санкции
4. рашка точечно бьет по военным базам...а от укры специально стирают с лица земли бамбас
5. прищемите клоуна чтобы он не выпрашивал тяжелое вооружение ибо рашка может обидиться..
Точно так Саркози уболтали Саакашвили в 2008 г.
Хрянція рулить...пляяя...
Британия Польша страны Балтии хотят создать новое ЕС и НАТО...без шавок путлера типа Франция Германия Австрия и Венгрия...
Песков выразил озабоченность...типа это подорвет единство ЕС и НАТО...спалился чувак..
В Паріже ана чужеСранка ©
Багаторічне вибудовування економічних зв'язків з монстром поступово (чи й швидко) накривається мідною балією.
Только на США и Англию можно положиться.
А сейчас тоже самое делают Путлеру.
Для пукіна такі розмови - визнання його величі й права вирішувати долі цілих держав. І прояв слабкості.