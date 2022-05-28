Вокзал в Краматорске обстреляли из оккупированных Старобешево или Шахтерска, - результаты экспертизы

Украинские эксперты просчитали траекторию "Точки-У", которой россияне ударили по Краматорскому железнодорожному вокзалу. Специалисты утверждают, что ракета прилетела со стороны находящихся под оккупацией Шахтерска или Старобешево.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам Вільного радіо рассказала представитель главного управления СБУ Донетчины и Луганщины Галина Прищепа.

"По факту обстрела Краматорского железнодорожного вокзала 8 апреля наши следователи возбудили уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение законов и обычаев войны. По заказу следователей эксперты провели свою экспертизу и предоставили нам выводы относительно того, что эта управляемая ракета, которую в народе мы называем "Точка-У", летела с оккупированной территории Донецкой области", - сказала спикер СБУ.

Она отметила, что ракета летела в секторе от 125 до 170 градусов. В этом районе есть 2 оккупированных города - Старобешево и Шахтерск. Из какого города точно выпущена ракета, пока неизвестно.

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"Мы точно знаем, что они были выпущены либо оттуда, либо оттуда. Но более точные данные наука нам уже не предоставляет. С этим еще будут разбираться наши следователи", - добавляет Прищепа.

По ее словам, попытки россиян и оккупационных властей Донбасса обвинить в обстреле вокзала ВСУ "потерпели фиаско".

"Мы точно знаем, что "Точка-У" прилетела с оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается, и наши следователи доведут это дело до логического завершения", - подчеркнула пресс-секретарь СБУ.

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Как сообщалось, 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В тот момент там были сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди, ожидавшие эвакуации. В результате обстрела погиб 61 человек и еще 121 получил ранения.

В середине мая стало известно, что русские войска ударили по вокзалу с оккупированных территорий. Такие выводы Служба безопасности Украины сделала после проведения экспертизы, но деталей тогда не разглашали.

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