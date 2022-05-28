Зеленский рассказал, почему не были эвакуированы люди перед вторжением: "Нам предлагали рыть окопы, вывозить людей, но не стоит создавать панику"

Украину предупреждали о российском вторжении, а западные партнеры, в том числе США, призывали готовиться к войне и вывозить людей за год до начала боевых действий. Однако украинские власти решили не сеять "ненужную панику" и не уничтожать экономику государства.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью нидерландскому Nieuwsuur, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Наша страна готовилась, мы знали, что это (российское полномасштабное вторжение. - Ред.) может быть в любое время. Нам предлагали бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это нужно было делать за год до вторжения", – сказал он.

Президент отметил, что был не согласен с таким решением, поскольку это повлияло бы на украинскую экономику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин выстроил такую ​​страну, в которой кроме него никто ничего не решает, - Зеленский

"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы сделали эти шаги", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Украине не хватает как минимум 5 млрд долларов в бюджете.

"Этот дефицит возник в марте. Если бы украинская власть пошла на предложенный США шаг, то у нас больше не было бы экономики. Тогда нам было бы очень тяжело. Мы поняли, что гривна упадет, как и деньги и компании людей. И я думаю, это были большие риски", - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что украинская армия была готова к нападению.

"Мы это показали им", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлые сутки с Луганщины удалось эвакуировать 31 жителя, - Нацполиция