Зеленский рассказал, почему не были эвакуированы люди перед вторжением: "Нам предлагали рыть окопы, вывозить людей, но не стоит создавать панику"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украину предупреждали о российском вторжении, а западные партнеры, в том числе США, призывали готовиться к войне и вывозить людей за год до начала боевых действий. Однако украинские власти решили не сеять "ненужную панику" и не уничтожать экономику государства.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью нидерландскому Nieuwsuur, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Наша страна готовилась, мы знали, что это (российское полномасштабное вторжение. - Ред.) может быть в любое время. Нам предлагали бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это нужно было делать за год до вторжения", – сказал он.
Президент отметил, что был не согласен с таким решением, поскольку это повлияло бы на украинскую экономику.
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"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы сделали эти шаги", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас Украине не хватает как минимум 5 млрд долларов в бюджете.
"Этот дефицит возник в марте. Если бы украинская власть пошла на предложенный США шаг, то у нас больше не было бы экономики. Тогда нам было бы очень тяжело. Мы поняли, что гривна упадет, как и деньги и компании людей. И я думаю, это были большие риски", - отметил президент.
В то же время он подчеркнул, что украинская армия была готова к нападению.
"Мы это показали им", – сказал он.
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Пожалуйста, подождите...
Як кажуть, дай Бог щоб повернутися живим з фронта...
Жуткое ощущение.
Практика показала что вырыть окопы и сделать укрепленные доты можно вполне за 2 недели всего-как это сделали бойцы ТРО под Киевом уже во время боевых действий(кто ездил из Киева в пригород-тот прекрасно видел КИЛОМЕТРЫ траншей и закрытых блиндажей.
Если -бы у Зеленского была совесть или мозги то по мере того как Путин концентрировал войска на границе РБ-Зеленский должен быдл отдать приказ делать укрепления траншеи вдоль дорог ведущих из РБ и из Крыма а так-же заранее заминировать ВСЕ мосты,эстакады и участки доорог с круглосуточной охраной этих заминированных участков И тогда-бы рашисты не дошли-бы до Киева за ТРИ дня и не взяли-бы Херсон и Юг Украины за 3 дня А теперь ВСУ будет терять тысячи солдат выбивая русских и сюга и востока-поскольку нападать на укрепленные позиции всегда в разы тяжелее чем обороняться находясь на этих укрепленных позициях
Ну и рассредоточивать военные склады с оружием,хранилища ГСМ расстредоточивать(в Украине полно ангаров куда можно завезти большие емкости и хранить в них солярку и бензин.
Зеленский то полный профан угробивший и экономику и обороноспособность
ПОВНИЙ ДЕБІЛ!
тепер стало зрозуміло, як нацики змогли вбити стільки євреїв під час другої світової. євреї просто не панікували.... їх вбивали, а вони не панікували.
Не нужно сравнивать холодное и квадратное, не нужно сравнивать принудительную эвакуацию в кратчайший срок и эвакуацию, которую можно было растянуть на месяцы, если не на год.
Был целый год в запасе, можно было элементарно вывезти с приграничных городов и сел детей, женщин, пожилых в санатории, лагеря, школы на западе Украины.
Какое в п343зду прикрытие, что за невероятная чушь?!
Эти 8 миллионов, эти тысячи автобусов и легковушек на всех дорогах мы и наблюдали 24 февраля и никакого коллапса, никакого прикрытия рашистских танков и сожженных колон не случилось.
На Житомирской трассе была пробка длиной в 13 часов, но как-то рашисты за 3 часа до Львова не дошли?
Ваша ложь и оправдания сцаря, такие мерзкие, как и рашистская пропаганда, оправдывающая убийства украинцев.
Що там в тебе на Кіпрі, кубишка вже повненька? Чи треба ще з західної гуманітарки трошки БєнціонВалерійовичу відшматувати?
Щасливі будуть ті, хто понесе політичну відповідальність. "Ми не знали, що ворог нападе, і тому не готувались" або "Ми знали і були готові, але нікому про це не казали" - вже не проконає. Жертви захисників і цивільних, дітей - Господи, цих маленьких Ангелів - вимагають помсти вбивцям, каяття у собі за свою нікчемність, злодійкуватість і брехливість, що он яким боком вилізли Україні.
І як Україні жити з цим? Чи має вона майбутнє? Має! Якщо зробити правильні висновки.
Слава Україні!
О России. Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это.
Наша країна готувалась, ми знали, що це (російське повномасштабне вторгнення. - Ред.) може бути будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення", - сказав він.
Президент зазначив, що був не згоден з таким рішенням, оскільки це вплинуло б на українську економіку..."
І потім доповнив свої слова: "... Тому ми зовсім не підготовились до нападу з Криму, навіть всю територію розмінували , і мости, і взагалі не побудували там ніяких укріплень. Ви уявляєте щоб робилось якщо б ми біля кримського перешийку споруджували військові укріплення? Яка булаа б паніка в населення? А тепер вони живуть спокійно під окупацією!"
Он них не делал потому что берег экономику.....
Я не влаживался во время войны в армию, потому что дороги для экономики важнее...
И где твоя экономика, где дороги?
А признание в отсутствии эвакуации - это признание в соучаствии в убийствах и пытках украинцев на оккупированных.
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
"Блазень" робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
( хоча ze каже що знав за рік про напад), а гЕтьманцев кричав в раді що виділяти гроші на армію це популізм Порошенко. У zeбілів хоч є щось в голові? Вас 73% дебілів злили на катування,гвалтування і вбивства оркам, а ціна цьому тіпа стабільна фін. ситуація. Шкода нічому не винних дітей, і людей які не голосували за zeбло і опжз.
Сердце разрывается на куски от боли от того что испытали люди. Плачу.
Мне наверное повезло, Киев - где никакая мышь не пробежала бы мимо, так охраняют бункер зе и ежи с ним
Но всему свое время. Никто не сумеет скрыться от Бога.
Простите нас, что не смогли помешать привести к власти ЭТО.
Вечная память убиенным.