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Обстрел Николаева: Погиб один человек, по меньшей мере 6 человек получили ранения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела Николаева российскими оккупантами погиб один человек, не менее 6 гражданских получили ранения.
Об этом сообщает Николаевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В субботу, 28 мая, утром оккупационные войска россии в очередной раз обстреляли город Николаев. И снова удар пришелся на жилые кварталы. Как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов.
Один человек погиб на месте. Также на данный момент известно, по меньшей мере, о шести раненых гражданских лицах", - говорится в сообщении.
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