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Обстрел Николаева: Погиб один человек, по меньшей мере 6 человек получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами погиб один человек, не менее 6 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Николаевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В субботу, 28 мая, утром оккупационные войска россии в очередной раз обстреляли город Николаев. И снова удар пришелся на жилые кварталы. Как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов.

Один человек погиб на месте. Также на данный момент известно, по меньшей мере, о шести раненых гражданских лицах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич. Фоторепортаж
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28.05.2022 17:23 Ответить
ще день, коли обірвались життя українців. співчуваю рідним...
боже зглянься над нами...
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28.05.2022 17:37 Ответить
Где генерал Марченко?
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28.05.2022 19:23 Ответить
 
 