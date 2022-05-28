По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина
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Нехватка продовольствия, его высокая цена и дефицит удобрений, вызванные войной России против Украины, приведут к тому, что количество голодающих в мире достигнет 218 млн - это около трех процентов населения Земли.
Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель ООН Маурицио Мартина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Количество голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Эта война еще сильнее ухудшит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 миллионов человек, но понятно, что многое будет зависеть также от развития конфликта", – заметил он.
По новым оценкам ООН, в украинских портах заблокировано шесть миллионов тонн зерна и около 14 миллионов тонн кукурузы. Как минимум 36 из 55 развивающихся стран зависят от украинского и российского экспорта пшеницы.
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Мартина отметил, что организация работает над вывозом украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Тем не менее, объем вывезенного зерна не сравнится с тем, который до российско-украинской войны экспортировался морем.
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по мне , главный пи...ц , должен быть в эритреи
а через війну, агресію і геноцид на скільки менше стане самих українців??? чи це таке...
Чи не так, ООН? Стурбованість!
80 - це рівень клінічного діагнозу затримки у розвитку.
Не хотят голодать пускай начинаю работать на своей земле. Или начинают убивать русню везде. Массово. Впрочем я могу выразить глубокую озабоченность.
Що ж, панове, вже час і вечеряти.
Но вы бы лучше своими голодающих занимались,например хлеб,муку можно бесплатно продавать.
Але мені тут це наразі пох, маю своє завдання: ціль-мушка-цілик. Далі буде, як Бог дасть.