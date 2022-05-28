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По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

голод

Нехватка продовольствия, его высокая цена и дефицит удобрений, вызванные войной России против Украины, приведут к тому, что количество голодающих в мире достигнет 218 млн - это около трех процентов населения Земли.

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель ООН Маурицио Мартина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Количество голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Эта война еще сильнее ухудшит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 миллионов человек, но понятно, что многое будет зависеть также от развития конфликта", – заметил он.

По новым оценкам ООН, в украинских портах заблокировано шесть миллионов тонн зерна и около 14 миллионов тонн кукурузы. Как минимум 36 из 55 развивающихся стран зависят от украинского и российского экспорта пшеницы.

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Мартина отметил, что организация работает над вывозом украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Тем не менее, объем вывезенного зерна не сравнится с тем, который до российско-украинской войны экспортировался морем.
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Топ комментарии
+18
Можемо висловити стурбованість...
Чи не так, ООН? Стурбованість!
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28.05.2022 17:33
+14
То нехай ці 18 млн. зберуть хоча б 300 тис. боєздатних, озброять їх африканськими Т55 та відкриють другий фронт у Новоросійську чи Владивостоці.
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28.05.2022 17:33
+12
запитання до представника ООН :
а через війну, агресію і геноцид на скільки менше стане самих українців??? чи це таке...
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28.05.2022 17:33
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Ключовий момент, що не із-за України голодуючих побільшає, а із-за фашистської росії
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28.05.2022 17:29 Ответить
точно подметил
по мне , главный пи...ц , должен быть в эритреи
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28.05.2022 17:48 Ответить
я съедаю в день 200 грамм (не свареных) сложных углеводов. при этом я не ем хлеб, никакой, и сахар и нормально себя "чуйствую". и эти не умрут
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28.05.2022 17:30 Ответить
треба у кожного ТТрильядера взяти по мільону на мільард та хватить шоб накомити всю планету на десять років вперед
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28.05.2022 17:31 Ответить
Вы дурак? Или притворяетесь? Проблема не в отсутствии денег, проблема в отсутствии продовольствия... Одни уже проводили раскулачивание, а потом ели своих детей... На компьютер денег хватило, а на мозг нет?
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28.05.2022 17:38 Ответить
И? В спортлото обратитесь? Импотенты...
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28.05.2022 17:32 Ответить
запитання до представника ООН :
а через війну, агресію і геноцид на скільки менше стане самих українців??? чи це таке...
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28.05.2022 17:33 Ответить
Можемо висловити стурбованість...
Чи не так, ООН? Стурбованість!
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28.05.2022 17:33 Ответить
То нехай ці 18 млн. зберуть хоча б 300 тис. боєздатних, озброять їх африканськими Т55 та відкриють другий фронт у Новоросійську чи Владивостоці.
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28.05.2022 17:33 Ответить
+ *****,от санкций по ботоксу...
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28.05.2022 17:37 Ответить
І шо? Пхають пісюніста до "хдєта пасрідінє?". Походу, все на те видається.
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28.05.2022 17:41 Ответить
Пихуй! Висловлюємо свою глибоке занепокоєння, нах!
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28.05.2022 17:42 Ответить
Я не расист, но проблемы папуасов меня мало беспокоят. Что мы сами жрать будем когда орки хлебные поля пожгут ? напомню что Госрезерв Украины "крысы" уже съели ...
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28.05.2022 17:43 Ответить
Якщо ООН "насрать" на Україну - то Україні "насрать" на 18 мільйонів голодуючих Чи Мартіна вважає, що кров українців - достойна плата за жрачку для тих папуасів, що не хочуть розвивать своє сільське господарство? Ізраїль на піску ростить сам все, в чому є потреба І в ООН не скаржиться!
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28.05.2022 17:44 Ответить
Не не хочуть а не можуть. У голодуючих середній IQ 65, а у кращих 10% - близько 80.
80 - це рівень клінічного діагнозу затримки у розвитку.
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28.05.2022 17:53 Ответить
смерть наших людей іх не цікавить а зерно наше цікавить? а не пішли б вони на ***!!! путлер вас накормить газом і нафтою.. а чмольц разом з орбаном і жабоїдом ротики витруть
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28.05.2022 17:44 Ответить
Так он и накормит,только в следующем году к Эритрее еще 20 Стран в ООН будут за Рацею голосовать,соответственно против Украины
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28.05.2022 18:14 Ответить
Да пох.
Не хотят голодать пускай начинаю работать на своей земле. Или начинают убивать русню везде. Массово. Впрочем я могу выразить глубокую озабоченность.
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28.05.2022 17:47 Ответить
Всегда были голодающие, и не надо говорить, что это из-за Украины. У нас переселенцев в стране столько и оон молчит
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28.05.2022 17:51 Ответить
Виражаю свою стурбованість про стурбованість ООН з цього приводу.

Що ж, панове, вже час і вечеряти.
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28.05.2022 17:55 Ответить
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28.05.2022 20:00 Ответить
я чув що у оон є якась миротворча місія, в якій Україна, до речі, завжди брала участь. То які проблеми? Дайте Україні військову допомогу то скоріше отримаєте їжу. Ми і так робимо все можливе.
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28.05.2022 17:55 Ответить
Я понимаю что пшеницу пихать не некуда и деньги хочется.
Но вы бы лучше своими голодающих занимались,например хлеб,муку можно бесплатно продавать.
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28.05.2022 18:10 Ответить
А можно брать зерно и превращать его в муку... Можно прям клавиатурой... И раздавать нуждающимся...
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28.05.2022 18:50 Ответить
Серйозно?А багато серед цих потенційних голодуючих знають про Україну?Хтось з них засудив агресора?Підтримують Україну в міжнародних організаціях?Можна не відповідати.Треба лиш про себе думати зараз,а там побачимо.
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28.05.2022 19:29 Ответить
18 млн. -это с чиновниками-дармоедами из ООН и их семьями?
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28.05.2022 20:47 Ответить
Війна торкнеться усіх. Ніхто не залишиться без дотику.
Але мені тут це наразі пох, маю своє завдання: ціль-мушка-цілик. Далі буде, як Бог дасть.
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28.05.2022 23:08 Ответить
 
 