По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина

Нехватка продовольствия, его высокая цена и дефицит удобрений, вызванные войной России против Украины, приведут к тому, что количество голодающих в мире достигнет 218 млн - это около трех процентов населения Земли.

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель ООН Маурицио Мартина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Количество голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Эта война еще сильнее ухудшит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 миллионов человек, но понятно, что многое будет зависеть также от развития конфликта", – заметил он.

По новым оценкам ООН, в украинских портах заблокировано шесть миллионов тонн зерна и около 14 миллионов тонн кукурузы. Как минимум 36 из 55 развивающихся стран зависят от украинского и российского экспорта пшеницы.

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Мартина отметил, что организация работает над вывозом украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Тем не менее, объем вывезенного зерна не сравнится с тем, который до российско-украинской войны экспортировался морем.