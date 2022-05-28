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Новости За рубежом
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акция (2401) Чехия (1463) членство в ЕС (773) Перебийнис (75)

В 7 городах Европы начались акции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Сегодня, 28 мая, в городах Европейского Союза начинаются мирные уличные акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбуке сообщило посольство Украины в Чехии.

В частности, акции состоятся в Милане, Вене, Брюсселе, Берлине, Париже, Праге, Варшаве.

Также будет проходить сбор подписей, которые будут переданы Европейскому совету перед заседанием 23 июня в Брюсселе.

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"Большинство граждан ЕС – 71% – считают, что Украина является частью европейской семьи. Однако важно, чтобы политики услышали голос своих граждан и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины. Это станет значительным шагом к нашей победе, за свободное, европейское будущее Украины. Украина - это Европа! Европа - это Украина!" - отметили в посольстве.

А посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал в твиттере фото с пражской акции, проходящей на мосту Легии возле Национального театра.

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І там на ФБ посольства в тексті є посилання, по якому можно підписати петицію.

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28.05.2022 18:00 Ответить
Ну добре, дякуємо. Може що у вас там і вийде.
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28.05.2022 19:01 Ответить
Рамштайн де-факто це прийняття України в НАТО. Де- юре це коли НАТО прикриє Україну ядерною парасолькою. А кілька придурків із Німеччини, Франції та Італії з Угорщиною бояться конкурента України в ЄС
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28.05.2022 23:59 Ответить
 
 