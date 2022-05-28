В 7 городах Европы начались акции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Сегодня, 28 мая, в городах Европейского Союза начинаются мирные уличные акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбуке сообщило посольство Украины в Чехии.

В частности, акции состоятся в Милане, Вене, Брюсселе, Берлине, Париже, Праге, Варшаве.

Также будет проходить сбор подписей, которые будут переданы Европейскому совету перед заседанием 23 июня в Брюсселе.

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"Большинство граждан ЕС – 71% – считают, что Украина является частью европейской семьи. Однако важно, чтобы политики услышали голос своих граждан и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины. Это станет значительным шагом к нашей победе, за свободное, европейское будущее Украины. Украина - это Европа! Европа - это Украина!" - отметили в посольстве.

А посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал в твиттере фото с пражской акции, проходящей на мосту Легии возле Национального театра.

У Празі сьогодні пройшла акція на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. pic.twitter.com/Ay1kthBHfp — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 28, 2022

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