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Военным путем мы не можем полностью восстановить нашу территорию, нужна дипломатия, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский не считает, что военным путем Украина может вернуть все оккупированные территории, поскольку может потерять сотни тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью нидерландскому телеканалу NOS.

"Для меня победа – восстановление территориальной целостности, абсолютно всех территорий. Я не считаю, что военным путем мы можем полностью восстановить всю нашу территорию. Если мы решим идти именно таким путем, то мы потеряем сотни тысяч людей", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, как минимум нужно вернуться в границы по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"После этого мы можем говорить об отстаивании нашей территории по пути дипломатии", - добавил президент.

"Мы можем воевать с РФ, но точно не до последнего человека. Если им все равно, то мне не все равно. Если мы вернемся на линию 24 числа, то я уверен, Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать Крым и Донбасс Российской Федерации", - добавил глава государства.

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Топ комментарии
+136
"Нужна проста пірістать стрілять і дагаварітся где-та пасірідіне". В Ростов пора Вовочке
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28.05.2022 17:57
+124
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28.05.2022 18:04
+92
Вот те на Вовуся чи протрезвел.
А как же мы всё вернём, территорий
не отдадим,усех накажем?
Дипломатия это как Königsberg в аренду на 50 лет.
А наказывать ты их тоже по дипломатии будешь и триллионы они дипломатично выплатят?
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28.05.2022 18:00
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Страница 4 из 4
Опять понесло КАПИТУЛЯНТА!
Донбасс можно и НУЖНО ОСВОБОДИТЬ ПОЛНОСТЬЮ военным путем, а вот на счет Крыма вероятно и не стоит особо торопиться (подождать полного развала москалькой ымперии и вернуть без боя, сам "приползет" с извинениями)!
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29.05.2022 09:21 Ответить
Зе - Ростов скоро!)))
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29.05.2022 12:00 Ответить
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