Пентагон заказал ракеты для ПЗРК Stinger на $624 млн, вместо переданных Украине.

Министерство обороны США заключило контракт с ведущим оборонным подрядчиком Raytheon на сумму 624 млн. долларов для пополнения запасов зенитных ракет Stinger, поскольку значительная их часть была предоставлена Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что контракт заключается "на закупку ракет Stinger и сопутствующего оборудования". Сроки завершения работ не указаны.

США направили в Украину более 1400 систем Stinger, включая ракеты и пусковые установки, чтобы на начальном этапе войны помочь противостоять попыткам россии контролировать небо.

Хотя радиус действия этих систем слишком мал (до 5 км), чтобы поражать самолеты на больших высотах, они могут эффективно сбивать беспилотники, а также вертолеты и самолеты на низких высотах.

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Отмечается, что сами США мало используют "Стингеры", но они пользуются большим спросом в Украине с начала российского вторжения.