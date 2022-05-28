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Новости За рубежом
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оружие (9371) Пентагон (1204) США (23153) Stinger (16)

Пентагон заказал ракеты для ПЗРК Stinger на $624 млн, вместо переданных Украине.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

stinger,стингер,стінгер

Министерство обороны США заключило контракт с ведущим оборонным подрядчиком Raytheon на сумму 624 млн. долларов для пополнения запасов зенитных ракет Stinger, поскольку значительная их часть была предоставлена Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что контракт заключается "на закупку ракет Stinger и сопутствующего оборудования". Сроки завершения работ не указаны.

США направили в Украину более 1400 систем Stinger, включая ракеты и пусковые установки, чтобы на начальном этапе войны помочь противостоять попыткам россии контролировать небо.

Хотя радиус действия этих систем слишком мал (до 5 км), чтобы поражать самолеты на больших высотах, они могут эффективно сбивать беспилотники, а также вертолеты и самолеты на низких высотах.

Также смотрите: Воздушные силы Канады загружают гаубицы M777 для отправки в Украину. ВИДЕО

Отмечается, что сами США мало используют "Стингеры", но они пользуются большим спросом в Украине с начала российского вторжения.
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Топ комментарии
+9
это да. У вас в Белгороде стингеров нет.
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28.05.2022 18:46
+4
один постріл "Стінгеру" коштує близько 100 тисяч доларів. все, що ним збивається коштує мінімум на порядок більше.
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28.05.2022 18:34
+4
экономика в пользу ПЗРК. Даже если не учитывать стоимость самолёта\вертолета, то всё равно несколько пусков "стингера" дешевле уничтоженной нефтебазы с сотрудниками или парохода с грузом и экипажа.
То же касается и сбитого БПЛА, который даёт целеуказание на важные стратегические или военные объекты Хотя из "стингера" сбить какой-нибудь орлан-10 не всегда получается из-за низкой тепловой сигнатуры цели, и ГСН ракеты не может её захватить. Для этого лучше подходят старстрики и мартлеты.
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28.05.2022 18:44
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Интересно было бы узнать экономику от применения Стингеров - сколько стоили Стингеры и сколько стоило сбитое ими.
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28.05.2022 18:30 Ответить
один постріл "Стінгеру" коштує близько 100 тисяч доларів. все, що ним збивається коштує мінімум на порядок більше.
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28.05.2022 18:34 Ответить
это да. У вас в Белгороде стингеров нет.
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28.05.2022 18:46 Ответить
Их просто не особо афишируют."Стингеров"авиаорки боятся более всего.Это пзрк у ВСУ всегда при деле.
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28.05.2022 18:49 Ответить
а как их можно афишировать? позировать с ним на плече и выкладывать в фб?
Ну, стоит себе завернутый в плащ возле блиндажика, а возле него два уставших дядьки предпенсионного возраста со включенной радейкой пятый кофей допивают. Им шо, до афиширования? Они уже ********* от этого всего, и больше всего поспать на чистой простыне 12 часов хотят, и шоб никто не будил в рацию.
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28.05.2022 19:26 Ответить
возможно берегут их для контранаступления. Не раз в интервью солдаты признавались что им жалко тратить Стингеры когда под рукой Иглы, цена которым 1000 долларов и их пока хватает. Ракетой за косарь баксов сбивают летаки или вертушки за миллионы.
Может еще установка такая в войсках, рекомендация, не особо ими светить
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28.05.2022 19:58 Ответить
шо есть под рукой - тем кацолёты и сбивают. Бывает, шо на одной крыше разные ПЗРК дежурят. Просто с диванов нихуя не видно.
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28.05.2022 20:12 Ответить
экономика в пользу ПЗРК. Даже если не учитывать стоимость самолёта\вертолета, то всё равно несколько пусков "стингера" дешевле уничтоженной нефтебазы с сотрудниками или парохода с грузом и экипажа.
То же касается и сбитого БПЛА, который даёт целеуказание на важные стратегические или военные объекты Хотя из "стингера" сбить какой-нибудь орлан-10 не всегда получается из-за низкой тепловой сигнатуры цели, и ГСН ракеты не может её захватить. Для этого лучше подходят старстрики и мартлеты.
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28.05.2022 18:44 Ответить
Цікаво також було б дізнатися чи відновлено зараз виробництво стугн, нептунів та громів десь на готових потужностях у братських нам країн Європи???
Якщо ні, то чому?
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28.05.2022 18:46 Ответить
готовые потужности у нас у самих есть. ****** нам куда-то передавать производство в какие-либо страны.
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28.05.2022 18:59 Ответить
мощностя в павлограде и изюме потеряны-с ними потеряны головки для стугн и др.ракетных систем,в павлограде делали пороха для ракет
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28.05.2022 20:10 Ответить
РК-2С не с деревьев мы срываем, их как делали, так и делают там же, где и поштучно собирают Р-360.
Изюмский завод со специалистами переехал, не скажу куда. А тут можно писать любую чухню, она хорошо заходит.
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28.05.2022 20:46 Ответить
Думаю главное компетенция и политическая воля. Если это есть - после войны отстроим.
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28.05.2022 20:47 Ответить
столько у орков нет авиации.
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28.05.2022 19:31 Ответить
Raytheon и Lockheed ща поднимут бабла. Эти никогда не голодали, ща ващще их момент, джекпот.
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28.05.2022 19:54 Ответить
Американский ВПК теперь должен Байдену памятник из чистого золота воздвигнуть.
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28.05.2022 21:54 Ответить
 
 