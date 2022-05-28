Пентагон заказал ракеты для ПЗРК Stinger на $624 млн, вместо переданных Украине.
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Министерство обороны США заключило контракт с ведущим оборонным подрядчиком Raytheon на сумму 624 млн. долларов для пополнения запасов зенитных ракет Stinger, поскольку значительная их часть была предоставлена Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что контракт заключается "на закупку ракет Stinger и сопутствующего оборудования". Сроки завершения работ не указаны.
США направили в Украину более 1400 систем Stinger, включая ракеты и пусковые установки, чтобы на начальном этапе войны помочь противостоять попыткам россии контролировать небо.
Хотя радиус действия этих систем слишком мал (до 5 км), чтобы поражать самолеты на больших высотах, они могут эффективно сбивать беспилотники, а также вертолеты и самолеты на низких высотах.
Отмечается, что сами США мало используют "Стингеры", но они пользуются большим спросом в Украине с начала российского вторжения.
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Ну, стоит себе завернутый в плащ возле блиндажика, а возле него два уставших дядьки предпенсионного возраста со включенной радейкой пятый кофей допивают. Им шо, до афиширования? Они уже ********* от этого всего, и больше всего поспать на чистой простыне 12 часов хотят, и шоб никто не будил в рацию.
Может еще установка такая в войсках, рекомендация, не особо ими светить
То же касается и сбитого БПЛА, который даёт целеуказание на важные стратегические или военные объекты Хотя из "стингера" сбить какой-нибудь орлан-10 не всегда получается из-за низкой тепловой сигнатуры цели, и ГСН ракеты не может её захватить. Для этого лучше подходят старстрики и мартлеты.
Якщо ні, то чому?
Изюмский завод со специалистами переехал, не скажу куда. А тут можно писать любую чухню, она хорошо заходит.