Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 28.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 94 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск министерства внутренних дел республики. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

С целью обеспечения усиленного административно-полицейского и контрразведывательного режимов в республике Беларусь до 31 августа 2022 г. вводятся временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.

На Северском направлении для предотвращения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг ротирует части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения.

Враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевская. Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации из воздушного пространства над Курской областью нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области. В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской областях.

На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.

На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает переброску по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории РФ в район Купянска Харьковской области.

После проведения разведки беспилотными авиационными комплексами обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Довгенькое, Диброва и нанес авиационный удар с вертолетов в районе населенного пункта Довгенькое. При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов системы огня подразделений Сил обороны Украины.

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огневое поражение наших войск. На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей.

В состоянии готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и других. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.