Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 28.05.2022.
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 28.05.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются 94 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск министерства внутренних дел республики. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.
С целью обеспечения усиленного административно-полицейского и контрразведывательного режимов в республике Беларусь до 31 августа 2022 г. вводятся временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.
На Северском направлении для предотвращения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг ротирует части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения.
Враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевская. Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации из воздушного пространства над Курской областью нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области. В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской областях.
На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.
На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает переброску по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории РФ в район Купянска Харьковской области.
После проведения разведки беспилотными авиационными комплексами обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Довгенькое, Диброва и нанес авиационный удар с вертолетов в районе населенного пункта Довгенькое. При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.
На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.
На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.
На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов системы огня подразделений Сил обороны Украины.
На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское. Продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огневое поражение наших войск. На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей.
В состоянии готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и других. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Військові ліквідували російського підполковника, він командував батальйоном
Українські військові ліквідували ще одного російського підполковника.
Про це ідеться на Офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Мова йде про підполковника Олександра Досягаєва. Він був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку.
Олександр Досягаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі «Армія Росії-2021». Він був найкращим у номінації «Крилата піхота». )))))
«Але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло», - ідеться у дописі.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!