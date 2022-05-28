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Псевдопаспорта РФ брать нельзя, потому что Россия хочет мобилизовать людей и использовать их как пушечное мясо, – мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт,рф

Жителей оккупированного Мелитополя предостерегают от получения российских паспортов.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Псевдопаспорта РФ брать нельзя. Прежде всего, выдача паспортов делается, чтобы закрыть вопрос о нехватке военных в войне против Украины. Ранее проводилась перепись, были предложения на блокпостах. Они хотят выдать паспорта России, чтобы мобилизовать жителей Мелитополя и использовать как пушечное мясо", – объяснил глава города.

По словам Федорова, этот документ не имеет никакой ценности.

Этот паспорт не будет признан ни Украиной, ни какой-либо другой страной.

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Топ комментарии
+13
Не заставят. Я сам с Мелитополя и брать эти паспорта кроме пенсионеров и коллаборантов ни кто не будет
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28.05.2022 19:12
+7
Найтрагічніша сторона цієї дії з паспортами, що вона не є спонтана а проводиться плановано, з урахуванням попереднього успішного досвіду на раніше окупованих територіях.
І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
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28.05.2022 19:14
+6
Он был в плену у рашистов, его обменяли
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28.05.2022 19:40
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Красавец этот Федоров, свалил с Мелитополя первым еще и медальку получил от зели.
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28.05.2022 18:57 Ответить
Он был в плену у рашистов, его обменяли
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28.05.2022 19:40 Ответить
Все опять будут служить в СА)
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28.05.2022 18:57 Ответить
Всім хто може треба виїзджати з Мелітополя та йти в армію визволяти своє місто
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28.05.2022 18:59 Ответить
там остались пенсионеры и тем кому пофиг, Украина или параша. Все вменяемые уехали.
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28.05.2022 19:02 Ответить
Уже окопалися. Викурити неможливо. Ще й дороги з Криму та й самої рашки сухопутна тепер.
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28.05.2022 19:20 Ответить
Візьмуть паспорти та підуть куди пошлють. Хто ще не бачив приклад ЛДНР?
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28.05.2022 19:02 Ответить
так они ж хотели в рашу. пусть ее защищают от бандеровцев.
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28.05.2022 19:02 Ответить
На жаль, Ваша правда. 32,8% мелітопольчан голосували за ОПЗЖ, а ще більш ніж 40% - за "какая разніца". От тепер і мають ніякої разніци або любов до *****.
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28.05.2022 21:34 Ответить
Людей змусять взяти.
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28.05.2022 19:02 Ответить
Не заставят. Я сам с Мелитополя и брать эти паспорта кроме пенсионеров и коллаборантов ни кто не будет
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28.05.2022 19:12 Ответить
Там коллаборантов полгорода
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28.05.2022 22:52 Ответить
Ті хто це розуміє ніколи не отримують у ворога цей туалетний папір.Той хто отримаємо добровільно автоматом лишати укр паспорта і майна.Більше того срок якщо спіймаємо.
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28.05.2022 19:02 Ответить
Найтрагічніша сторона цієї дії з паспортами, що вона не є спонтана а проводиться плановано, з урахуванням попереднього успішного досвіду на раніше окупованих територіях.
І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
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28.05.2022 19:14 Ответить
Псевдопаспорти ссср теж можна було не брати...відмиватися від гівна набагато складніше, ніж в нього вступити.
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28.05.2022 19:17 Ответить
******* та що ти кажеш!
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28.05.2022 19:18 Ответить
Богу - Богове
Мэру - Мэрское.
Полагаю в Украине есть кому рассказать жителям Мелитополя о российских паспортах.
Пусть мэр расскажет временным переселенцам из Мелитополя - нужно ли им оплачивать коммунальные услуги за брошенное жильё?
Вопрос висит в воздухе с августа 14-го года.
Как вы думаете, почему власти ОРДЛО не отбитают брошенные квартиры на своей территории?
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28.05.2022 19:38 Ответить
Конгеніально.А чому має бути шкода когось,хто зраджує державу й бере паспорт агресора?До дупи таких.Є один лиш варіант ,коли можна взяти москальський паспорт:вам пригрозили смертю.Берете паспорт й з ним в рашку,а звідти тікаєте куди можете,а потім виставляєте відео як ви їх всіх виграли й палите паспорт))
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28.05.2022 19:38 Ответить
Все правильно каже мер! Хоч хтось озвучує це з офіційних представників влади хоч в одному місті!
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28.05.2022 22:54 Ответить
Ковбасна логіка малороса.
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29.05.2022 03:13 Ответить
 
 