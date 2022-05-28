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Псевдопаспорта РФ брать нельзя, потому что Россия хочет мобилизовать людей и использовать их как пушечное мясо, – мэр Мелитополя Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителей оккупированного Мелитополя предостерегают от получения российских паспортов.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Псевдопаспорта РФ брать нельзя. Прежде всего, выдача паспортов делается, чтобы закрыть вопрос о нехватке военных в войне против Украины. Ранее проводилась перепись, были предложения на блокпостах. Они хотят выдать паспорта России, чтобы мобилизовать жителей Мелитополя и использовать как пушечное мясо", – объяснил глава города.
По словам Федорова, этот документ не имеет никакой ценности.
Этот паспорт не будет признан ни Украиной, ни какой-либо другой страной.
Топ комментарии
+13 oleg1966
показать весь комментарий28.05.2022 19:12
+7 irina 093cde28
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+6 Welle
показать весь комментарий28.05.2022 19:40
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І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
Мэру - Мэрское.
Полагаю в Украине есть кому рассказать жителям Мелитополя о российских паспортах.
Пусть мэр расскажет временным переселенцам из Мелитополя - нужно ли им оплачивать коммунальные услуги за брошенное жильё?
Вопрос висит в воздухе с августа 14-го года.
Как вы думаете, почему власти ОРДЛО не отбитают брошенные квартиры на своей территории?