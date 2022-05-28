Я не надеюсь на государственный переворот в России. Они все боятся Путина, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять российского президента Владимира Путина от власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в интервью для нидерландского телеканала NOS

Зеленский отметил: "Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, происходящим против нас. И они объединены.

Я не уверен в изменении режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся".

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