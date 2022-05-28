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Я не надеюсь на государственный переворот в России. Они все боятся Путина, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский убежден, что внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять российского президента Владимира Путина от власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в интервью для нидерландского телеканала NOS
Зеленский отметил: "Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, происходящим против нас. И они объединены.
Я не уверен в изменении режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся".
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+31 Alexey Chernyavsky
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ось так зеленський повинен і говорити.
@13Hellis_13
·
2 год
А вы осознаёте, что даже официальный документ Верховной Рады сегодня перестал быть легитимным? Вы осознаёте, что страной руководит уже открыто ОПГ под руководством кротов? Сегодня это подтвердила таможня. Диктатура пришла быстро и жёстко.
закиньте вже тим підарасам унотазів з 100
вони там похлебку і дир дир дир на одній струне зубом - занятка на місясь
Петра Порошенко вдруге не випустили за кордон, на Парламентську асамблею НАТО. Як виявилось, той самий QR на розпорядженні Голови ВР України, який вночі не зчитувався, (у всіх зчитується, а ось у Порошенка ні), сканується будь яким додатком для такої інформації. Тому прикордонники мали його випустити. Але ніт. Зараз інша причина… Яка? Недостатньо підстав для перетину кордону. Які ще потрібні підстави, прикордонники пояснити не можуть.
Так, друзі! Ви теж подумали про це? Що у Шуфріча мабуть достатньо було підстав? Напевне так! І хтось дуже впливовий досі рахує ті «підстави», і по сумках складає.
p.s. Так поступово, Україна з'їхала до часів януковича, коли закон не працював, а все вирішувало телефоне право!
@Garry51302808
·
50 хв
Медведчуковський Погребинський.Вдень - обшуки.Ввечері спокійно перетнув кордон України.(фото з Угорщини вже) Ніколи ця влада проукраїнською не була.І не буде.Чим більше могил по країні від рук їхніх партнерів,тим менше електорату з їх майданами.Тому і мовчали щодо вторгнення.
руководстве без тебя! Оглянись, того и гляди сдадут! Ищи врагов внутри, а не лови Порошенко.
Ну не нравишься ты ему!
а як здохне - в раду пeред початком засідання трупік заноcити з припадання живих на одне коліно...
Трансляция СНБО. Ермак в правую руку берет ручку,в левую зезидента. А кто по должности Екрмак? Вооот!
Баран,пиз.уй воевать,хорош ныть,рожу кривить,отмазки всякие придумывать и со Стенфордом встречи проводить-под умного косить.
Мы все знаем что ты плуг.
Коли збройники повернуться з війни, а останній волонтер віддасть ключ від порожнього складу, знадвору вони відчують плісняве амбре авторитаризму. Цей сморід вже зараз чуть, тільки зараз його перебиває запах пороху, гару, крові, пилу і поту. А коли завершиться війна, кожен із нас повернеться до синьо-жовтої копії... Росії. Де великі маси зазомбованого народу, будуть співати славні Лідеру Нації... де влада скубтиме підприємця як гуску і жорстко пресувати тих, хто спробує крякнути... де ти або мовчиш, або тебе кошмарять силовики... де свобода слова загнана в резервацію ютубу...
Мантра "нам потрібна єдність, бо війна" буде замінена "нам потрібна єдність, бо країну відбудовувати". Запитань владі не можна буде ставити - критикуєш, значить ворог. На ті запитання, що озвучать якісь шальоні студенти, активісти чи опозиція, просто не буде відповіді. А нашо рефлексувати - "партія у нас одна - стучать надо чащє..." (с) (це радянськй анекдот - загугліть).
Авторитаризм вже поруч. Він смердить в дрібницях. І багато хто вже із ним змирився, бо бізнес віднімуть, викинуть із ланцюжка закупівель, звільнять... варіантів багато.
Авторитаризм вже тут, бо інформаційне поле захопила агітбудка і її щупальця-ЛОМи, пихаті в своїй владонаближеності. Авторитаризм поруч, бо можна просто взять і притиснути три телеканали - просто так. Медведчуковським медіа-лицям Банкова дозволяє (бо ж свої, малороси), а іншим - зась.
Авторитаризм тут, бо просто так взяти і не випустити за кордон лідера найбільшої опозиційної партії - легко. І пофігу, що це ледь не найдосвіченіший дипломат-міжнародник країни, в п'ятірці кращих так точно... що паспорти на руках... що запобіжного заходу немає. Пофігу. Ніззя.
Авторитаризм в деталях - спікер ВР видає відрядження, а на кордоні виявляється, що "не пущать". Нехай Україну піде представляти ідіотка, що пропонувала в ЗСУ ввести розстріли - йпрст, це ж рівень.
І багато хто скаже, "слухай, давай після війни...". Тільки після війни виявиться, що поборовши одного дракона ми отримаємо іншого. І буде пізно. Виявиться, що не за таку країну воювали і волонтерили.
P.S. І не треба "повернуться хлопці з війни - порядок наведуть". Не наведуть. Бо авторитаризму, який упіймав кураж, пофігу, звідки хто повернувся. Бо "навести порядок", це не емоція силової дії, а послідовне спокійне відстоювання прав, свобод, пріоритетів суспільства і інтересів державності. Державності, а не групки людей, які вирішили, що схопили Бога за бороду.
Теги для недоумків:
- "єдність" може бути лише навколо інтересів країни, державності, суспільства. Це цілісність, свобода\свободи, права, відповідальність, армія, ідентичність - це і є "Україна понад усе". Ліпити недоторканного божка - це не єдність, це ідіотизм.
- право на власну точку зору, обгрунтовану (!) критику чи запитання - невід'ємне для громадян. Забрати це право - привести російський дух в хату за ручку.
- закривати очі і відкладати проблему на потім - постріл не в ногу, а в майбутнє.
- ні, ніхто не ставить під сумнів і не загрожує чинній владі - вони не спромоглися посилити країну протягом 2 років, їм і розгрібати наслідки та нести відповідальність. Робитимуть правильні речі - їх усі підтримують. Усі. Не заради них, заради країни - усі влади тимчасові.
Примеры? Да пожалуйста!
Пункт первый. Юрій Бутусов, один из самых известных украинских журналистов, вдруг получает классическое «не пущщать», для выездов на фронт и освещение событий непосредственно с передовой. Почему так получилось? Да потому что, какой российский пропагандон поц… вернее коц (хотя разницы нет), решил вернуть должок за свой факап с раскрытием позиций самоходного миномета «Тюльпан». (Наши спецы после благополучно уничтожили эту хреновину). Так вот, коц пишет постик в тг-канале, где выставляет скриншот «приходов» по мосту, из ролика Юрия Бутусова. И конечно рассыпается в «благодарностях», за якобы корректировку. Бинго… Дело сделано. Караси перловку заглотили. И Марьяна Безугла мгновенно разродилась гневным спичем. Нет, я не знаю как давно, наши Верховные депутаты, принимают российские вбросы за истину в последней инстанции!
Но дело в том, что только ПОЛНЫЙ идиот будет корректировать огонь артиллерии по фото, непонятно когда сделанной. Ну вот представьте, да! Насыпала арта оккупантов по условному мосту. И уселись ждать видеоролик украинского журналиста. Ну корректировать же как-то нужно!
- Ну что там?
- Нет пока ничего.
- Ага! Подождём!
(Прошёл час)
- А сейчас?
- (Тяжело вздыхает). Тихо.
- Ну ладно. Ждём!
(Прошли сутки).
- Есть что-то?
- (Еще тяжелей вздох) Нет!
- Окей! Ждём!
(Прошла неделя)…
В воздухе стаями гоняют российские беспилотники. А следовательно доразведка (и как следствие корректировка) артиллерийских ударов, проводится ну уж никак не по видеосюжетах Юрия Бутусова. Но откуда же это знать Безуглой и Ко? Правда это уже нюансы. Главное дело - сделано. В то время, как за батальонами российских оккупантов постоянно шляется целый взвод коцев-поцев, сладковых и прочей нечести, формируя НУЖНУЮ для их (и не только их) общества картинку, какой-то творческий йолоп с Банковой, решил урезать возможности Украины в информационном противостоянии. Дальше думайте сами.
Пункт второй.
Тупая… Тупейшая блокировка выезда Петра Порошенко на Парламентскую ассамблею НАТО. И вопрос не в том, что за такими действиями в отношении лидера оппозиции в режиме онлайн наблюдают наши западные партнёры. Наблюдают и недоуменно пожимают плечами. Вопрос… Вернее проблема совершенно в другом. Кто-то СОЗНАТЕЛЬНО снизил возможности украинской делегации. Четыре года назад, Порошенко был президентом Украины. Следовательно, как и у любого президента встречи. Переговоры. Визиты. Его знают. Он вхож и рукопожат. А вот условная безуглая, была да и собственно осталась условным ноунеймом. О чём договариваться? С кем?… Нет, кофе конечно напоят. И даже сфотографируются. Может два раза. И конечно улыбнуться! Но на этом всё!
Что получается? Поездка ради поездки? Чтобы не дать возможность Петру Порошенко выехать за границу и выступить на Ассамблее (а там ещё приглашение от Дональда Туска), кто-то втихаря нанёс политический удар Украине, совершенно не задумываясь о последствиях?!
И это всего-то два случая. Я боюсь себе представить, какая получится картина если ВСЕРЬЁЗ проанализировать подобные действия современно Гнилоуста. Ах да… Кто-то ещё пытался пару месяцев назад наехать на генерала Валерия Залужного. Тоже попросили просто по дружбе? Или был обязан чем-то?
Кто знает! Кто знает…
Шалений Кіт
Цікавий розклад. Ермак тримає у правиці нотатки,у лівій зезидента,щоб контролювати і передавати через нього накази МО Резніку.
Всі інші - підтанцьовка яка нічого не вирішує!
керує країною. Таке враження що кремль, але на щастя йому притистоїть УВЕСЬ Український
народ
Зачем ты о себе это рассказываешь?
- Послушайте! Власть в эрэфии построена по принципу властителя Цитадели. Разве Несмертный Джо не был уверен в своем всемогуществе и величии? Разве он сомневался, что будет править вечно, имея в подчинении бесправный народ и обладая бесценными ресурсами? И тем не менее, столкнувшись с бешенным отпором, он ничего не смог противопоставить. Уверен, что и среди ближайшего окружения найдется своя Фуриоса, которая выпустит дух из этого надутого чудовища...
Не самый благоприятный для имиджа страны исход, но весьма вероятный...
Всіх дурнів палять користні інтереси,й паразитування на державі
Замість бити нечисть, якись недолуги заяви, коли не підготовлені фахівцями. Твої звернення наповнені гарним змістом, та духом, але то не твої, на жаль, дух і зміст, то дуже гарні спічрайтери, повага їм велика.
Тебе шантажують великими жертвами, й ти включаєш своє довбане миролюбство, Саме так ти відводив війска в Золотому, розміновував Чонгар, будував шляхи замість розвивати ракетні потужності. Тупо розводили, Нема розуміння, що маєш справу з тими для кого " лоха не кинути, себе не поважати". Кидають, розводячі на миролюбство в наслідку страшенні втрати: згвалтовані, замордовані діти, жінки. А попередження були, але ж, ти ж домовилося, тобі ж, пообіцяли. Хто пообіцяв? *****- підла сатана, як можна домовлятися з потворою?
Зараз шантажують звільненням Героїв Маріуполя й вимагають, задля звільнення закрити Порошенко, особистого ворога *****, але воїнів не звільнять, їх мордують, бо ти замість деблокувати Маріуполь, в котре "домовився", тобто тупо здав найкращіх з нас,ворогу.
Також шантажують ядерним ударом й вимагають відмовитися від звільнення територій, бо будуть жертви. Вони будуть будь що, бо сатана поки живий не заспокоїться. Анансоване звільненняя від фашистів, то для лохів, насправді йде знищення України.
Насправді вибору немає, чи ми звільнемо рідну країну, чи загинемо в бою за неї
Слава Україні.
то все стає на свої місця.
Що дасть переворот особисто Зеленському ? Та нічого, його ж не сам путін вербував, папка з фотками нікуди не зникне.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».
Когда страной руководит долб..**, это всегда печально. Когда долб..** руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у т**я сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у т**я с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у т**я там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****..ц какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?