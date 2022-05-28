Вместе с ракетным крейсером "Москва" пошла на дно целая военная эпоха, - СМИ
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Потопленный ракетный крейсер "Москва" стал не только важной символической потерей для российских вооруженных сил, но и заставил многих военных задуматься, остаются ли традиционные вооружения столь же эффективными в эпоху мобильных точечных ударов, которые могут и не быть привязаны к местам интенсивных боев.
Как передает Цензор.НЕТ, с разрешения издания The Atlantic "Медиазона" публикует перевод текста Элиотта Акермана, в прошлом американского морпеха и участника спецопераций в Афганистане и на Ближнем Востоке, а ныне писателя и журналиста, в котором тот рассуждает о перспективах ведения войны в XXI веке на фоне боев в Украине. В оригинале текст был опубликован 22 мая. Цензор.НЕТ публикует отрывок этого текста.
14 апреля 2022 года украинские военные потопили российский крейсер "Москва" при помощи противокорабельных ракет "Нептун". Этот удар заставил генералов ведущих мировых держав задуматься: а не новая ли это страница в военном деле?
Вооруженные силы США "платформоцентричны": армия опирается на танки, флот — на корабли, военно-воздушные силы — на самолеты, и все это технологически продвинутая и невероятно дорогая техника. Но война в Украине показывает, что основное средство поражения на земле — это не танк, а противотанковая ракета Javelin. Основное средство поражения в воздухе — не самолет, а противовоздушная ракета Stinger. А удар по крейсеру "Москва" показал, что основное средство поражения на воде — не военный корабль, а ракета "Нептун".
Генерал Дэвид Бергер, комендант корпуса морской пехоты, уверен, что теперь войны придется вести по-новому. В опубликованной в 2020 году стратегии развития и реорганизации морской пехоты генерал подчеркивает: "Мы должны признать последствия распространения высокоточных ракет, снарядов и другого умного оружия — и также искать инновационные средства борьбы с этими угрозами". Вооружение, о котором пишет генерал, — это именно то, что позволяет ВСУ сжигать российские танки, сбивать российские вертолеты и топить российские военные корабли. Успехи "анти-платформоцентричного" украинского Давида в борьбе с "платформоцентричным" российским Голиафом встречают восторгами на Западе, но события на поле боя в Украине выглядят тревожно для Голиафа американского.
Вооруженные силы США, как и России, исторически выстраивались вокруг тех же платформ — большой и дорогостоящей военной техники. Отказ от ведения войны с помощью таких средств чреват как социо-культурными сложностями (как это, летчик без самолета? танкист без танка? матрос без корабля?), так и сложностями, связанными с перераспределением ресурсов. Перестраиваться придется не только самим вооруженным силам, но и оборонной промышленности. Ей придется отказаться от устаревающих высокобюджетных проектов — к примеру, авианосцев типа "Джеральд Р. Форд", каждый из которых стоит 13 млрд долларов, — в пользу новых, потенциально куда менее выгодных с точки зрения расходования бюджета технологий. Взять хотя бы дрон-камикадзе Switchblade, который может уничтожать танки — он стоит всего 6 тысяч долларов за штуку.
События в Украине, похоже, подтверждают гипотезу Бергера об успехе "анти-платформоцентричного" ведения войны. Первая мировая в свое время тоже показала, что оборона может быть сильнее нападения.
Пожалуйста, подождите...
- Бачиш мужика? Давай йому наввляємо.
- А як він нам?
- А нам за що?
Это война пятого поколения, где атакующие орудия - ракеты сильнее оборонительного - танки и крейсера. Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать.
1) Приведен не весь текст Элиотта Акермана, за его огрызками теряется часть смысла.
На самом деле не все с "платформоцентричностью" в Штатах так плохо, как у паРашки, она у США уже несколько другая.
"Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать."
2) Смотря чьих доктрин, паРашкинских - да, а Штатам, Британии, даже Израилю очень даже понятно что делать, именно поэтому США и Бриты в первую очередь поставляли нам именно Javelin-ы, NLAW-ы и ПЗРК.
Почитай про концепцию роев дронов Штатов, может что-то прояснится.
Виправте, будь-ласка.
С системой дистанционного наведения на цель получаем тяжёлую
сверхзвуковую высокоманевренную крылатую ракету большой дальности.
Су-27 несёт не 450 кг взрывчатки, как "Калибр", а 4000 кг - в 10 раз больше.
То, что нужно для Крымского моста, базы лодок в Балаклаве,
или ракетного крейсера..
Сверхзвуковая скорость - также важный фактор.
У нас есть и МиГ-31, более чем вдвое превышающий скорость звука.
Это важно при обнаружении всплывшей для позарядки подлодки.
Дальность действия позволяет накрыть всё Чёрное море -
до самого Сочи.
Московитским кораблям будет просто негде укрыться.
Система ПВО уничтожается, подавляется, дезинформируется, отвлекается -
уничтожение крейсера "Москва" это доказало.
"So far, in Ukraine, the signature land weapon hasn't been a tank but an anti-tank missile: the Javelin."
Тоді як голі факти кажуть що більшість бронетехніки знищено артилерією.
"The signature air weapon hasn't been an aircraft, but an anti-air missile: the Stinger."
Цікаво як боротись стінгером проти літаків які летять на 6000 м або які пускають ракети поза нашим повітряним простором.
Або ось: "When you look at what weapons are on top of the Ukrainians' wish list," Moulton told me, "it isn't towed howitzers. Top of their list are armed drones, anti-tank missiles, and anti-ship missiles."
Ніхто в Україні не відмовлявся ні від гаубиць ні від літаків - просто це або не постачається або поки що в аптечних дозах.
От і довіряй таким експертам.
а) танки шли парадными колоннами в блицкриг, подставляясь под джавелины и
б) не настолько много было техники в Украине, чтобы долбить их ещё чем-то, кроме Джвелинов, NLAW и Стугн.
Похожее дело и с самолётами.
Сейчас тактика сменилась - сменились и пропорции поражений.
Но я вообще не эксперт, моё мнение можно послать за корабликом.
То же самое с крейсерами - зачем строить свой флот,
если всё равно надо стрелять ракетами ?
С самолётами то же самое, за исключением выполненных по технологии "Стелс".