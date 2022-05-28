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Новости За рубежомВойна в Украине
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крейсер (96) Москва (3006)

Вместе с ракетным крейсером "Москва" пошла на дно целая военная эпоха, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

москва,крейсер

Потопленный ракетный крейсер "Москва" стал не только важной символической потерей для российских вооруженных сил, но и заставил многих военных задуматься, остаются ли традиционные вооружения столь же эффективными в эпоху мобильных точечных ударов, которые могут и не быть привязаны к местам интенсивных боев.

Как передает Цензор.НЕТ, с разрешения издания The Atlantic "Медиазона" публикует перевод текста Элиотта Акермана, в прошлом американского морпеха и участника спецопераций в Афганистане и на Ближнем Востоке, а ныне писателя и журналиста, в котором тот рассуждает о перспективах ведения войны в XXI веке на фоне боев в Украине. В оригинале текст был опубликован 22 мая. Цензор.НЕТ публикует отрывок этого текста.

14 апреля 2022 года украинские военные потопили российский крейсер "Москва" при помощи противокорабельных ракет "Нептун". Этот удар заставил генералов ведущих мировых держав задуматься: а не новая ли это страница в военном деле?

Вооруженные силы США "платформоцентричны": армия опирается на танки, флот — на корабли, военно-воздушные силы — на самолеты, и все это технологически продвинутая и невероятно дорогая техника. Но война в Украине показывает, что основное средство поражения на земле — это не танк, а противотанковая ракета Javelin. Основное средство поражения в воздухе — не самолет, а противовоздушная ракета Stinger. А удар по крейсеру "Москва" показал, что основное средство поражения на воде — не военный корабль, а ракета "Нептун".

Читайте также: Потопить "Москву" Украине помогла разведка США, - NYT

Генерал Дэвид Бергер, комендант корпуса морской пехоты, уверен, что теперь войны придется вести по-новому. В опубликованной в 2020 году стратегии развития и реорганизации морской пехоты генерал подчеркивает: "Мы должны признать последствия распространения высокоточных ракет, снарядов и другого умного оружия — и также искать инновационные средства борьбы с этими угрозами". Вооружение, о котором пишет генерал, — это именно то, что позволяет ВСУ сжигать российские танки, сбивать российские вертолеты и топить российские военные корабли. Успехи "анти-платформоцентричного" украинского Давида в борьбе с "платформоцентричным" российским Голиафом встречают восторгами на Западе, но события на поле боя в Украине выглядят тревожно для Голиафа американского.

Читайте: Две трети экипажа крейсера "Москва" могли составлять срочники, - расследователи

Вооруженные силы США, как и России, исторически выстраивались вокруг тех же платформ — большой и дорогостоящей военной техники. Отказ от ведения войны с помощью таких средств чреват как социо-культурными сложностями (как это, летчик без самолета? танкист без танка? матрос без корабля?), так и сложностями, связанными с перераспределением ресурсов. Перестраиваться придется не только самим вооруженным силам, но и оборонной промышленности. Ей придется отказаться от устаревающих высокобюджетных проектов — к примеру, авианосцев типа "Джеральд Р. Форд", каждый из которых стоит 13 млрд долларов, — в пользу новых, потенциально куда менее выгодных с точки зрения расходования бюджета технологий. Взять хотя бы дрон-камикадзе Switchblade, который может уничтожать танки — он стоит всего 6 тысяч долларов за штуку.

События в Украине, похоже, подтверждают гипотезу Бергера об успехе "анти-платформоцентричного" ведения войны. Первая мировая в свое время тоже показала, что оборона может быть сильнее нападения.
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Топ комментарии
+10
Войны 21 века доказывают, что нападать - себе дороже.
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28.05.2022 20:09
+10
Иван Петров d4225322

1) Приведен не весь текст Элиотта Акермана, за его огрызками теряется часть смысла.
На самом деле не все с "платформоцентричностью" в Штатах так плохо, как у паРашки, она у США уже несколько другая.

"Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать."
2) Смотря чьих доктрин, паРашкинских - да, а Штатам, Британии, даже Израилю очень даже понятно что делать, именно поэтому США и Бриты в первую очередь поставляли нам именно Javelin-ы, NLAW-ы и ПЗРК.
Почитай про концепцию роев дронов Штатов, может что-то прояснится.
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28.05.2022 20:13
+8
Йдуть два кацапи. Один другому каже:
- Бачиш мужика? Давай йому наввляємо.
- А як він нам?
- А нам за що?
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28.05.2022 19:56
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Йдуть два кацапи. Один другому каже:
- Бачиш мужика? Давай йому наввляємо.
- А як він нам?
- А нам за що?
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28.05.2022 19:56 Ответить
Круть!
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28.05.2022 19:57 Ответить
А ще втопилось багато кацапських свиней...
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28.05.2022 19:58 Ответить
"Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо - десь зо дві тисячі - з кручі в море та втопилося в морі." (Марка 5 глава)
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28.05.2022 20:02 Ответить
цю главу треба писати на "Нептунах")
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29.05.2022 08:48 Ответить
На дно пішла не лише російська військова епоха... - аткриваю ukr.net, злотий єсьть, а рубля нєт!...таа-таа-таа...татата-таа-таа-таа...
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28.05.2022 19:58 Ответить
Ну как бы я об этом писал в марте. Все эти попытки принизить российскую армию это просто проекция на свою и страх что со своими так будет.
Это война пятого поколения, где атакующие орудия - ракеты сильнее оборонительного - танки и крейсера. Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать.
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28.05.2022 19:59 Ответить
Единственный плюс, что ракеты дорогие. Но они дешевле танков, самолетов и кораблей. По мне это путь к частным армиям корпораций. Которые могут себе позволить эту технику, но не могут позволить более сложную.
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28.05.2022 20:00 Ответить
Иван Петров d4225322

1) Приведен не весь текст Элиотта Акермана, за его огрызками теряется часть смысла.
На самом деле не все с "платформоцентричностью" в Штатах так плохо, как у паРашки, она у США уже несколько другая.

"Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать."
2) Смотря чьих доктрин, паРашкинских - да, а Штатам, Британии, даже Израилю очень даже понятно что делать, именно поэтому США и Бриты в первую очередь поставляли нам именно Javelin-ы, NLAW-ы и ПЗРК.
Почитай про концепцию роев дронов Штатов, может что-то прояснится.
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28.05.2022 20:13 Ответить
З якого це дива танки та крейсери стали обладнанням для оборони? Це суто техніка для наступу.
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28.05.2022 20:17 Ответить
Были. Теперь нет.
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28.05.2022 20:40 Ответить
Дрон-камікадзе Switchblade вартістю USD 6000 за штуку НЕ може знищувати танки.

Виправте, будь-ласка.
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28.05.2022 20:01 Ответить
Да и не 6 тысяч он стоит. Фигня для борьбы с дикими террористами. А не танками.
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28.05.2022 23:39 Ответить
Вообще-то американские морпехи уже несколько лет назад стали отказываться от танков в пользу РСЗО, бронеавтомобилей и дронов. Танковые эксперты правда, повторяют, что танк хоронят уже сто лет, и каждый раз он перерождается в новом боевом качестве.
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28.05.2022 20:02 Ответить
То деталі
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28.05.2022 20:08 Ответить
Войны 21 века доказывают, что нападать - себе дороже.
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28.05.2022 20:09 Ответить
Военным с мозгами это было понятно уже с 80-х гг. Революция произошла тогда, а сейчас это развитие той тенденции. Просто в армиях мировых ещё много оружия той эпохи- они его много настроили.
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28.05.2022 20:16 Ответить
Войны моторов сменились войнами микрочипов.
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28.05.2022 20:54 Ответить
Авіація 6-го покоління

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28.05.2022 21:02 Ответить
І як раз ракетну програму коломойські першим ділом і зарізали.
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28.05.2022 21:11 Ответить
Пора придумать средства, позволяющие развалить к бениной материнесколько опор крымского моста.
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28.05.2022 21:19 Ответить
Взять выработавший ресурс МиГ-29 и начинить взрывчаткой.
С системой дистанционного наведения на цель получаем тяжёлую
сверхзвуковую высокоманевренную крылатую ракету большой дальности.
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28.05.2022 22:14 Ответить
А как будет работать дистанционная система наведения? Если сильно мудрено, так проще ракету купить. А МиГи сбиваются ПВО весьма хорошо.
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28.05.2022 23:41 Ответить
Система будет работать как на современной крылатой ракете.
Су-27 несёт не 450 кг взрывчатки, как "Калибр", а 4000 кг - в 10 раз больше.
То, что нужно для Крымского моста, базы лодок в Балаклаве,
или ракетного крейсера..
Сверхзвуковая скорость - также важный фактор.
У нас есть и МиГ-31, более чем вдвое превышающий скорость звука.
Это важно при обнаружении всплывшей для позарядки подлодки.
Дальность действия позволяет накрыть всё Чёрное море -
до самого Сочи.
Московитским кораблям будет просто негде укрыться.
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29.05.2022 01:05 Ответить
для подзарядки
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29.05.2022 05:52 Ответить
Что касается "купить ракету", то это не так просто, как показала жизнь.
Система ПВО уничтожается, подавляется, дезинформируется, отвлекается -
уничтожение крейсера "Москва" это доказало.
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29.05.2022 01:10 Ответить
Щось дивна та стаття. Тіпа всю війну чуть лі не джавеліном зі стінгером виграють.

"So far, in Ukraine, the signature land weapon hasn't been a tank but an anti-tank missile: the Javelin."

Тоді як голі факти кажуть що більшість бронетехніки знищено артилерією.

"The signature air weapon hasn't been an aircraft, but an anti-air missile: the Stinger."

Цікаво як боротись стінгером проти літаків які летять на 6000 м або які пускають ракети поза нашим повітряним простором.

Або ось: "When you look at what weapons are on top of the Ukrainians' wish list," Moulton told me, "it isn't towed howitzers. Top of their list are armed drones, anti-tank missiles, and anti-ship missiles."

Ніхто в Україні не відмовлявся ні від гаубиць ні від літаків - просто це або не постачається або поки що в аптечних дозах.

От і довіряй таким експертам.
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28.05.2022 21:35 Ответить
Эксперты такие эксперты. Здесь может быть "ошибка выжившего". Джавелинами танки долбили потому что
а) танки шли парадными колоннами в блицкриг, подставляясь под джавелины и
б) не настолько много было техники в Украине, чтобы долбить их ещё чем-то, кроме Джвелинов, NLAW и Стугн.
Похожее дело и с самолётами.

Сейчас тактика сменилась - сменились и пропорции поражений.

Но я вообще не эксперт, моё мнение можно послать за корабликом.
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28.05.2022 21:43 Ответить
Долбиться танками в лоб - вершина тупости, когда есть "Джавелин".
То же самое с крейсерами - зачем строить свой флот,
если всё равно надо стрелять ракетами ?
С самолётами то же самое, за исключением выполненных по технологии "Стелс".
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28.05.2022 22:21 Ответить
Как раз данная большая война (в отличие от Азербайджано-Армянского конфликта) доказывает, что ничего не изменилось. Танки, самолёты, артиллерия по прежнему рулят. Именно тяжёлое вооружение необходимо для победы.
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28.05.2022 21:44 Ответить
Кризис военно- популярной тематики. Авторы думают что всем нужны статьи такого детского уровня.
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28.05.2022 21:55 Ответить
Карабахская война с учётом масштаба тоже была высокоинтенсивной. Главный вывод- рулят артиллерия всех видов, в авиации скорее важна истребительная, а не ударная компанента.
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28.05.2022 22:01 Ответить
Рано еще танки списывать с вооружения.Чем тогда наступать?При грамонтной поддержке танков артиллерией,пехотой,авиацией они способны преодолеть любую оборону и закрепиться на достигнутых рубежах.Если бы наши потенциальные союзники передали ВСУ "Абрамсы" , "Леопарды-2","Челленджеры-2","Леклерки" то вкупе с передаваемой артиллерией и бпла от орков в Украине уже и следа не осталось ..
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29.05.2022 08:38 Ответить
 
 