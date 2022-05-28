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Известный писатель Стивен Кинг призвал сохранять экономическое давление на Россию: "Slava Ukraini"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кінг

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал сохранять экономическое давление на РФ и поддержал Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер писателя.

"Продолжайте экономическое давление на Россию. Слава Украине!", – написал Кинг.

Известный писатель Стивен Кинг призвал сохранять экономическое давление на Россию: Slava Ukraini 01

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Топ комментарии
+36
Стівену Кінгу-респект...
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28.05.2022 20:03
+20
Кінг сам відмовився співпрацювати з рашкінськими видавництвами.
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28.05.2022 20:10
+17
на расее Кинга теперь запретят.
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28.05.2022 20:04
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Стівену Кінгу-респект...
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28.05.2022 20:03 Ответить
на расее Кинга теперь запретят.
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28.05.2022 20:04 Ответить
Кінг сам відмовився співпрацювати з рашкінськими видавництвами.
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28.05.2022 20:10 Ответить
Заставят забыть все что прочитали и посмотрели)
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28.05.2022 20:14 Ответить
Будуть привселюдно спалювати його книги.
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28.05.2022 20:20 Ответить
абизянам книги ни к чему..
пусть устав Партии читают..
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28.05.2022 22:17 Ответить
Абизянам и Кинги ни к чему. Если есть фюрер.
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29.05.2022 01:14 Ответить
слов не много ! но каждое на вес золота !!!
Героям слава !!
смерть ворогам !!!
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28.05.2022 20:11 Ответить
Степан и в Америке Степан
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28.05.2022 20:17 Ответить
Есть гипотеза,что Кингу открыт инфорортал с другим измерением,в общем он знает больше,чем многие и то что он за Нас,очень круто))
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28.05.2022 20:18 Ответить
Кинг свой в доску...

Наш исторический соотечественник Булгаков использовал более мирские методы.
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28.05.2022 20:48 Ответить
Кинг похоже объявил кровную месть москалям.
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28.05.2022 20:21 Ответить
Дякуємо, пане Кінг.
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28.05.2022 20:32 Ответить
Слава Стівену Кінгу!
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28.05.2022 20:55 Ответить
Розумна та талановита людину, дійсно великий фахівець-пісьменник у всіх аспектах розумна та вірно розуміє ситуацію,
на відміну від наших "розумників"-зебілів недоучок.
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28.05.2022 21:06 Ответить
Пане Стефан, низький уклін від Українського Народу!
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28.05.2022 21:17 Ответить
Завжди любив твори цього автора. Майстер трилера.
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28.05.2022 23:28 Ответить
После 2014 года, я уже не говорю о 2008, было ясно, что скрепы-это страна гибридных фашистов, и, что еще важнее, ей правят законченные дегенераты, но Кинг с удовольствием издавал свои книги там и даже был самым издаваемым писателем в скрепах. Это еще раз доказывает, что талантливый писатель далеко не всегда умный человек. И вдруг даже до Кинга дошло, что надо прекращать иметь дело со скрепами. Только вот одной рукой у нас вводят санкции, а второй атакуют нефтяной бизнес внутри станы и таким образом спонсируют кремлевских дегенератов.
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29.05.2022 06:47 Ответить
 
 