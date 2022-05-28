Известный писатель Стивен Кинг призвал сохранять экономическое давление на Россию: "Slava Ukraini"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Известный американский писатель Стивен Кинг призвал сохранять экономическое давление на РФ и поддержал Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер писателя.
"Продолжайте экономическое давление на Россию. Слава Украине!", – написал Кинг.
Топ комментарии
+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий28.05.2022 20:03
+20 Анатолій Звєрєв
показать весь комментарий28.05.2022 20:10
+17 Urs
показать весь комментарий28.05.2022 20:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
пусть устав Партии читают..
Героям слава !!
смерть ворогам !!!
Наш исторический соотечественник Булгаков использовал более мирские методы.
на відміну від наших "розумників"-зебілів недоучок.