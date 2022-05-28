Известный писатель Стивен Кинг призвал сохранять экономическое давление на Россию: "Slava Ukraini"

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал сохранять экономическое давление на РФ и поддержал Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер писателя.

"Продолжайте экономическое давление на Россию. Слава Украине!", – написал Кинг.

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