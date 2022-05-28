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Украинские власти должны извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко, - Аслунд о запрете выезда Порошенко в Вильнюс
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Шведский дипломат и экономист Андерс Аслунд прокомментировал ситуацию с запретом на выезд Петру Порошенко на саммит НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Аслунд отметил: "Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинской власти, которая блокирует экс-президенту Порошенко посещение важной Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе".
Он продолжил: "НАТО поймет это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинская власть должна извинится и перед НАТО, и перед Порошенко.
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+163 Денис Коновалов 4caafe82
показать весь комментарий28.05.2022 20:57
+114 Mykola Trofimenko
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+101 maravillo
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Безугла написала пост,що вона не в ВільнУсі, а на ДонбаССі,в Луганській області. (C)
Это ответ на вопрос почему Украину не берут в НАТО и ЕС и не возьмут до тех пор пока не уйдет зеленая плесень.
Хотя факты говорят о обратном. Именно при ПАПе Медведчук обрёл свое финансовое и медиа могущество, именно при нем он как птица феникс воспрял из небытия.
И именно по этому ПАП должен дать следствию ответы на все эти очевидные вопросы. А так же должны дать ответы и многочисленные его Санчо пансы, которые позабивались в щели или попрятались по заграницам как Гонтарева.
Давай уж напрямую, про то как Гонтарева с Порошенко украли Приватбанк!
Никому не кажется что Зеля идёт по стопам Порошенко?
Закрытие каналов и преследование Порошенко повторяет преследование и депортации Михо.....
Йде пряма трансляція