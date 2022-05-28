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Новости Политика Украины
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НАТО (8911) Порошенко (19359) Аслунд (38)

Украинские власти должны извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко, - Аслунд о запрете выезда Порошенко в Вильнюс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Шведский дипломат и экономист Андерс Аслунд прокомментировал ситуацию с запретом на выезд Петру Порошенко на саммит НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аслунд отметил: "Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинской власти, которая блокирует экс-президенту Порошенко посещение важной Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе".

Он продолжил: "НАТО поймет это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинская власть должна извинится и перед НАТО, и перед Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко без объяснения причин не выпускают за границу в официальную командировку на заседание парламентской ассамблеи НАТО, - Ирина Геращенко 
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Топ комментарии
+163
Таке враження, шо для зебізян війна проти Пороха важливіша ніж проти мацкалі
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28.05.2022 20:57
+114
Шведам черговий респект!
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28.05.2022 20:57
+101
А 73% зловтішаються. Думають, що "зробили" Пороха.
Але знову ж - зробили самі себе, тільки мізків не вистачає усвідомити це.
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28.05.2022 20:59
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Страница 4 из 4
Z начиналось с Зе.
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29.05.2022 01:44 Ответить
Україна зелених породила, Україна їх і закопає.
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29.05.2022 01:56 Ответить
Якщо зелені гниди раніше не закопають Україну! Що , наразі, з успіхом ці падлюки і роблять!!!
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29.05.2022 20:41 Ответить
ЧТО ЗА ШУМ !!!??? А ДРАКА НЕ ТАМ !!!
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29.05.2022 03:16 Ответить
И КОГДА ДЕЛО КУЗЬМЫ СКРЯБИНА РАССЛЕДУЮТ !!!???
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29.05.2022 03:48 Ответить
а шо там не ясно ?
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29.05.2022 11:54 Ответить
Того Кузьми, що у 2004 агітував за яника?
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29.05.2022 16:10 Ответить
Що, байстрюки зермакові, роботи немає? Розісралися вже з усіма, чи то ви виконуєте завдання ЧК?
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29.05.2022 05:38 Ответить
А перед , Юрой извиняться
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29.05.2022 05:59 Ответить
Зелені гниди тільки і можуть що ганьбити державу на міжнародному рівні!! І перший це робить Боневтік!!
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29.05.2022 06:26 Ответить
Зелёная нечисть хочет остаться у власти , чтобы после победы пилить помощь от стран запада..
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29.05.2022 07:23 Ответить
Вместо Порошенко там будет безуглая или безмозгая, или как там ее..

Безугла написала пост,що вона не в ВільнУсі, а на ДонбаССі,в Луганській області. (C)

Это ответ на вопрос почему Украину не берут в НАТО и ЕС и не возьмут до тех пор пока не уйдет зеленая плесень.
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29.05.2022 07:35 Ответить
Может быть и так , как говорит Аслунд. Однако , пока есть вопросы по показаниям Медведчука, слова Аслунда воспринимаются как "зрада".
Хотя факты говорят о обратном. Именно при ПАПе Медведчук обрёл свое финансовое и медиа могущество, именно при нем он как птица феникс воспрял из небытия.
И именно по этому ПАП должен дать следствию ответы на все эти очевидные вопросы. А так же должны дать ответы и многочисленные его Санчо пансы, которые позабивались в щели или попрятались по заграницам как Гонтарева.
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29.05.2022 07:44 Ответить
Саме при ЗЕлупенфюрері, Гонтарєві спалили дім, саме при ньому почались політичні переслідування та переслідування патріотів, саме при ЗЕ знищили реформи, похерили армію та оборону, і на кінець саме ЗЕ здав ***** південь України без бою та віддав в полон Азов. Кров вбитих в Ірпені, Бучі, Бородянці, Маріуполі не тільки на його руках, а й на твоїх гнидо. Ви з ним подільники. і висіти маєте на одній гілляці.
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29.05.2022 08:51 Ответить
Це недоумкувата та брехлива, харківська вата. Не витрачайте час.
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29.05.2022 09:01 Ответить
полтавська то вата
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29.05.2022 09:45 Ответить
Шурик, ты дурак или вежливый провокатор?
Давай уж напрямую, про то как Гонтарева с Порошенко украли Приватбанк!
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29.05.2022 09:32 Ответить
Придурок! ПАП давно вже все сказав! От тільки "ЗЕдебілам" відповіді не подобаються Бо прямо на них самих виводять!
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29.05.2022 09:49 Ответить
Проти народу ця зелена влада. Творити це надали їй 73%.
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29.05.2022 08:43 Ответить
Зелень опять обосралась
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29.05.2022 08:58 Ответить
В армии у Зе очень низкий авторитет. Очень много вопросов в сотни раз более серьезных , чем к Порошенко- сдача врагу (может сговор) границ без боя , что стало причиной тысяч смертей , полное отсутствие финансирования армии 2 года ( только в 21 году ,, не освоили,, около40 млд гривен и отдали их на крадивныцтво ( Бене) , за 2 года ни одного обвинения какому не доведено до суда ( пиарился на выборах). Он актёр высочайшего уровня, мега клоун - но он точно сядет, даже если получит несколько,, Оскаров,, Если человек не осуждён - он не виновен. Террор против будущих конкурентов на выборах - слабость и страх, это методы Путлера. В принципе после третьего президенства ( обещал , что ,, мамой клянусь один срок,) из него вполне может вырости или Ги или Пу ..тлер .
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29.05.2022 08:59 Ответить
Зелёный членограй готовиться создать вместо Украины Белопарашку 2.0. Роль Таракана будет исполнять Членограй. Импичмент Членограю!!!
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29.05.2022 09:32 Ответить
В ОП навмисно провокують конфлікти, таким чином вони намагаються перемістити внутрішнє незадоволення на Бутусова, Порошенка и. тд. Найкраще що можна зробити в цій ситуації це не вестися на провокації, хоча розумію що це складно.
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29.05.2022 09:31 Ответить
Та да.... Зеля отмолчится, как и с беспределом по каналам Еспрессо.....
Никому не кажется что Зеля идёт по стопам Порошенко?
Закрытие каналов и преследование Порошенко повторяет преследование и депортации Михо.....
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29.05.2022 09:46 Ответить
Не мели дурниць! Для Порошенка Саакашвілі був таким собі "піар-ходом", яким він хотів скористаться з метою укріплення свого авторитету в очах американців (ті ще вірили, що з цього "самозакоханого павича" щось вийде) Однак, побачивши, що крім балабольства і самозакоханості від цього наркомана він нічого не отримає, і бачачи, що на вимогу "зайняться ділом" Міхо починає коверзувать і пасудить, Порошенко використав "червоточинку", про яку до пори до часу мовчав - "липу" в документах, які Міхо надав для отримання громадянства Це ПОЛІТИКА! І зваж - ні одного заперечення на цю причину позбавлення його громадянства від "великого грузинського реформатора" не прозвучало! І в суд він не подавав Значить - ПРАВДА! Тоді про що ми сперечаємося? Це звичайний випадок у правознавстві: якщо вихідні дані, які послужили основою для укладення угоди, недійсні, то сама угода вважається недійсною! Адже отримання громадянства - це угода між державою та фізичною особою Держава гарантує права і свободи особі, а особа в свою чергу зобов"язується виконувать свої обов"язки перед державою Звичайна норма цивільного права будь-якої держави, що користується законодавством, що базується на римському праві! А це - повальна більшість країн світу!
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29.05.2022 10:53 Ответить
Нахіба стільки багато маячні? Порох нічого не хотів міняти в корупційних потоках, окрім як замкнути їх на себе. Міхо, власне, не мав ніяких повноважень які б дозволили йому щось вирішувати. А з приводу надання громадянства ? Громадянство надає президент, своїм особистим підписом. То ж і відповідальність за хрєнову роботу має нести президент . Конкретно - Порохнявий. Звісно, не президент особисто перевіряв всі документи Міхо, але НІХТО НЕ ПОНІС ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за хрєнову роботу. Ні чиновники , ні президент... Вірити патологічним брехунам можуть тільки клінічні ідіоти. ЗЕленоПОрохоБоти - ідіоти!
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30.05.2022 08:09 Ответить
У х-ла, мета - знищити Україну, а у зєлі - Пороха. За будь - яку ціну. Щось у них є спільне.
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29.05.2022 09:47 Ответить
У зелі та ж мета , що і у х...йла. Це цинічне недоумкувате хрипате чмо працює на х...йла, інколи здається, що навіть не ховаючись!
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29.05.2022 20:48 Ответить
Для того. щоб кожен із тих, хто рветься до влади, усвідомлював, що його пропозиції, або політичні рішення, повинні приносити користь народу, ТРЕБА ВВЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за пропозиції, рішення, які доведено призвели до негативних наслідків для суспільства, аж до кримінальної відповідальності!
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29.05.2022 09:52 Ответить
Боневтік в Україні не на довго!Зеленському досить заробляти на війні!Принаймні таке він закидав Петру Олексійовичу ,коли його Коломойський протягував в президенти.
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29.05.2022 10:01 Ответить
Ага щас оно будет извиняться. Шмаркля за день раз пять поносом дрищет как только про Пороха вспоминает.
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29.05.2022 10:11 Ответить
Зеленский и ОП враги Украины!
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29.05.2022 10:36 Ответить
Також недавно вони помирилися і почали з чистого листа

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29.05.2022 12:48 Ответить
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29.05.2022 15:25 Ответить
Чистої води маніпуляція, демагогія і словоблуддя. Вірити патологічним брехунам можуть тільки клінічні ідіоти. ЗЕленоПОрохоБоти - ідіоти!
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30.05.2022 08:12 Ответить
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29.05.2022 15:44 Ответить
Порох прямо зараз в запису від 27/05 на телеканалі Еспресо в програмі Віталія Портникова.
Йде пряма трансляція
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29.05.2022 18:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5m8TRWb7bes
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29.05.2022 18:30 Ответить
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