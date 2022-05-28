На Восточном направлении 28 мая уничтожены 33 оккупанта и 5 тягачей, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "28 мая, наши воины уничтожили: личного состава – до 33, АТТ – 5"
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Противник продолжает достаточно активные наступательные\штурмовые действия, однако, есть одно "но"... Вместо наращивания количества атак, их интенсивности, а так же ввода в бой дополнительных сил и средств... началось уменьшения размаха такого рода действи, а так же стала достаточно заметной их концентрация исключительно на узких, отдельно выбранных участках и зонах.
Другими словами, "широкомасштабность" российского наступления на Донбассе стала скукоживаться и противник уже не в состоянии наступать на всём, достаточно широком фронте, концентрируя, вместо этого, свои основные усилия исключительно на "остро актуальных" именно в данный момент для него участках...
В этом отношении, следует признать, что, судя по всему, командование войск противника решило сконцентрироваться исключительно на выполнении задачи по окружению части сил ОТГ "Север" ВСУ, действующих в районе Северодонецк - Лисичанск. Отложив пока в сторону, остальное "громадьё" своих планов и задумок. Причём, происходит всё это, явно не от хорошой и богатой жизни...
Сегодня, противник проводил активные наступательные действия исключительно в районе Лимана, Северодонецка и на Бахмутском направлении... На остальных участках - "перегруппировка" и массированные обстрелы...
В частности...
В районе Лимана, продолжаются ожесточённые бои на окраинах самого города, а так же в непосредственной близости от него. Противник после массированного арт-обстрела попытался сегодня действуя сразу несколькими штурмовыми группами при поддержке бронетехники вытеснить подразделения Сил обороны Украины из юго-восточной окраины города, однако успеха не имел...
В рамках этих же действий, противник совершил несколько массированных огневых налётов по позициям ВСУ в районе Диброва - Озёрное, а так же атаковал армейской авиацией (АА) позиции наших войск в районе Северска...
Очевидно, что действующая на этом участке ударная тактическая группа противника (до 4-х БТГр, одна из которых танковая), при массированной поддержке артиллерии и АА, стремится выбить украинские войска на правый берег Северского Донца в районе Лимана и выйти на ближние подступы к Славянску со стороны Райгородка, а так же создать благоприятные условия для последующих действий по направлению на Северск. Пока, это у неё получается с очень и очень большим скрипом. Даже можно сказать, местами вообще не получается... Но, как всегда, есть нюанс...
Дело в том, что действия этой тактической группы противника явно "синхронизированы" с действиями подразделений левого фланга Изюмской группировки, которые в предыдущие 2 дня пытались безуспешно пробится из района Сухой Каменки в сторону Краснополья и Богородичного. После первых неудачных атак, они пока остановились, но продолжают достаточно интенсивно обкладывать артиллерией наши позиции на этом участке и ведут ну ОЧЕНЬ интенсивную разведку. В том числе своими БПЛА "Орлан-10"... их интересует весь этот район Богородичное - Краснополье - Маяки - Сидорово.
И понятно почему... Если тактической группе противника у Лимана удасться пробиться к Райгородку (а к реке у Пришиба, судя по всему они уже вышли), то "подрезав" наши войска через Богородичное, будет вполне возможным заставить отойти на юг, т.е. на правый берег Северскогот Донца всю группу украинских войск, обороняющуюся в Святогорске и его окрестностях.
Да, лес и обширная "зелёнка", находящиеся северо-восточнее Славянска, в некотором роде, помогают противнику (ибо позволяют скрытно перемещаться и маневрировать), но всё же в большей степени - мешают. Ибо лесистая местность всё-таки сковывает манёвр бронетехники (в которой у российских войск пока превосходство) и позволяет подразделениям ВСУ , маскировать свои позиции, устраивать засады, сближаться на малую и среднюю дистанцию, где сказывается уже их превосходство в средствах ПТО. Пока, противнику за счёт своего огневого превосходства (в первую очередь в артиллерии и миномётах) удаётся продвигаться вперёд, сопровождая это движение своеобразным огневым валом, но даются ему эти действия с очень значительными трудностями и потерями.
В районе непосредственно Северодонецка, противник сегодня так же попытался атаковать позиции подразделений Сил обороны Украины от посёлка Щедрищево с целью прорваться за Объездную улицу в направлении Канатного парка и паркового озера - значительного успеха не имел, однако на какие-то очередные 500-600 метров продвинулся.
В свою очередь, действуя с юго-восточного направления от посёлка Боровское, ещё одна штурмовая группа противника попыталась прорваться через район аэропорта Северодонецка в сторону авторазвязки в Сиротино, по общей дирекции на Лесную Дачу. В результате огневого боя, была остановлена и отошла к исходному рубежу.
В районе Тошковки, противник, решив, по-видимому, использовать своё вчерашнее продвижение, сегодня так же атаковал передовые позиции наших подразделений, обороняющихся на Лисичанско-Северодонецком направлении, в том же направлении, пытаясь таки продвинутся дальше - за Устиновку. Не вышло... в следствии огневого боя с передовыми подразделениями ВСУ, понёс потери и вынужден был утихомириться...
Однако, всё закончилось безрезультатно... в первую очередь, благодаря нескольким умиротворяющим накрытиям нашей арты по изготовившимся к атаке подразделениям противника, прямо по соответствующим рубежам. Такие же действия и с таким же результатом противник предпринял в районе Комышувахи, таки стремясь пробиться к Врубовке.
Интересная подробность... Как вы помните, я уже писал, что на Попаснянском направлении командование войск противника применяет достаточно неординарные способы прорыва системы обороны наших войск, при помощи наловленных на территории своих донбасских бантустанах местных приматов-ватаноидов...
Их сколачивают в некие "штурмовые группы" и пускают в первом эшелоне "брать укропские опорники"... Ессесно, они первыми огребают и жмурятся в достаточно товарных объёмах. Ну а за ними уже идут и сами русо-скрепные витязи... которые, по идее, должны "подавлять" уже разведанную этими туловищами укропскую систему огневых средств всей своей "мощью"... На деле, получается не очень. "Мясо" просто не успевает в достаточной мере "вскрыть" позиции украинских войск, до момента своей утилизации...
Так вот, вчера, в ходе вечерних боёв целая рота такого "бомбаского мяса" (а именно - 6-я рота 2-го мсб 6-го омсп, да, того самого - "казачьего" им. Платова из состава 2-го АК Луганды) сразу, т. е. в резульате одного боя, огребла настолько фигурных ******** огт ВСУ... что практически "беспАворотно" утратила всю свою боеспособность. Причём, до такой степени, что командование войск противника, во избежании эксцесов, вынуждено было снять остатки этой ротыт и отвести их в тыл. Как выразился наш источник "мало кто из них выжил...".
Резюмируем...
По трезвой оценке обстановки, следует признать, что командование войск противника явно отошло от "шапкозакидательства", а так же порочной методики организации и ведения боевых действий в стиле "сразу и везде".. Вместо этого, оно пререшло к методичному и поэтапному выполнению поставленных перед ним задач. Своеобразному "прогрызанию" системы обороны ВСУ.
Достаточно посмотреть на то, как они сегодня достигают "выход на границы Луганской области"... Они явно перешли от "стремительных ударов в глубину" к размеренному и постепенному "вытеснению"...
В оперативно-тактическом и даже стратегическом отношениях это так или иначе скажется на временных рамках проведения всей так называемой "сво". В первую очередь - на их растягивании и удлинении. Более того, это даже не гарантирует конечного успеха для противника. Скорее - наоборот...
Однако, он всё же идёт на это "растягивание". Интересно, почему?
В этом отношении, такой переход может быть обусловлен не столько стремлением повысить эффективность действий своих войск на тактическом уровне, сколько другими факторами. Например, уверенностью российского военного командования в том, что в ближайшей и даже средне-срочной перспективе ВСУ не смогут по тем или иным причинам добиться перелома в соотношении показателей боеспособности в сравнении с российской группировкой ...
Вот меня весьма и интересует... откуда такое стремление "затянуть время" и соответственно - уверенность в том, что за это время ВСУ не нарастят кардинальным образом свои боевые возможности? В Кремле что-то знают про нас... или про наших западных партнёров такое, чего мы сами не знаем?
Машовец