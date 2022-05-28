На Восточном направлении 28 мая уничтожены 33 оккупанта и 5 тягачей, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "28 мая, наши воины уничтожили: личного состава – до 33, АТТ – 5"

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