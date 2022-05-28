С начала суток на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожено 7 единиц техники оккупантов и беспилотник "Орлан-10", - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00 28 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На 3 локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них: 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 6 вражеских автомобилей.

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