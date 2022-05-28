В Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины
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В Литве за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в Twitter миссии Литвы в ОБСЕ.
"Мы это сделали! Огромное спасибо всем, кто присоединился к нам на этом фантастическом пути. 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины собрали за три с половиной дня", - заявили в миссии.
Из трансляции эфира в Facebook можно увидеть, что около 21:00 по Киеву "счетчик" сбора средств пересек отметку в 5 миллионов.
Кампанию инициировал ведущий и лидер мнений Андрюс Тапинас. Он начал кампанию 25 мая, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции, а также от производителя. 26 мая в ее поддержку провели специальный эфир с участием топ-чиновников Литвы и украинского посла.
Уже на второй день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона, а к началу третьих суток - 4 миллиона.
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К кампании присоединилась также экс-президент Даля Грибаускайте; действующий президент Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своих страницах в соцсетях также призвали присоединяться всех неравнодушных.
По словам Тапинаса, большинство взносов составляет от нескольких евро до 500 евро, средства поступают и из Литвы, и из других стран. Днем он призвал людей активизироваться, чтобы закрыть сбор до конца суток во время вечернего эфира в поддержку кампании.
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"Вперта Литва"
ще з дитинства запам'ятав із "Хрестоносців" Г. Сенкевіча.
з такими братами можна ставати до бою з москалями, як колись, у Великому князівстві Литовському
https://www.welt.de/politik/ausland/plus239047105/Ukraine-Krieg-Trotz-Versprechungen-liefert-Berlin-seit-****-Wochen-kaum-Waffen.html
Такие решения принимаются не глядя ни на какие там обиды или личные симпатии.
И этот министр считается в германии очень честным и порядочным.Простос представляю что там тому Мельнику наговорили Шольц и Ко.
Тепер Українцям залишається зробити своє домашнє завдання: потрусити коломийського.
ще в 5-му класі. Не здатна вірно написати назву столиці
дружньої нам країни.Тупиця ти непрохідна тобі треба по
вухах надавати та поставити в кут на колінця на гречку!
Столиця Литви ВільнЮс!!! Чмоня, то в твоєму селі вільнУс,
Литовскому народу и лично Андрюсу Тапинасу нижайший поклон!
Просим не обращать внимания на глупые коменты "насчёт подешевле".
Уверен,что этот аллоизий даже копейки не дал на пользу украинской
героической Армии!
очень уважают и любят! Вы наверное помните трагические
события в Литве возле вильнюского телецентра? Там погибли
люди! Наше предприятие в то время также собирало деньги
для помощи литовцам.Львов в этом плане не остался в стороне!
Дрон-расходник,станция в принципе многоразовая.
Но Баирактар с полным боевым комплектом + оборудование + запас амуниции + обучение персонала (оператор) и т.д. стоит ~4,8 млн.
Так що, спочатку вивчіть питання, а потім виступайте з критикою.
зібрав майже 15 млрд. гривень на допомогу нашим воїнам.
Людина тобі сказала: йди на ***!
Величезна подяка найкращим друзям.
https://www.youtube.com/watch?v=FLeMb6WLNUM
Слава Україні.....
🇱🇹💛💚❤️🇱🇹🇺🇦💙💛🔱💪
а фріци зі своєю найбільшою економікою в європі жлобяться дати навіть старі танки