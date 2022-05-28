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В Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

акція

В Литве за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в Twitter миссии Литвы в ОБСЕ.

"Мы это сделали! Огромное спасибо всем, кто присоединился к нам на этом фантастическом пути. 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины собрали за три с половиной дня", - заявили в миссии.

Из трансляции эфира в Facebook можно увидеть, что около 21:00 по Киеву "счетчик" сбора средств пересек отметку в 5 миллионов.

В Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на Байрактар для Украины 01

Кампанию инициировал ведущий и лидер мнений Андрюс Тапинас. Он начал кампанию 25 мая, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции, а также от производителя. 26 мая в ее поддержку провели специальный эфир с участием топ-чиновников Литвы и украинского посла.

Уже на второй день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона, а к началу третьих суток - 4 миллиона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bayraktar является одним из символов борьбы в Украине, - Сельчук Байрактар

К кампании присоединилась также экс-президент Даля Грибаускайте; действующий президент Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своих страницах в соцсетях также призвали присоединяться всех неравнодушных.

По словам Тапинаса, большинство взносов составляет от нескольких евро до 500 евро, средства поступают и из Литвы, и из других стран. Днем он призвал людей активизироваться, чтобы закрыть сбор до конца суток во время вечернего эфира в поддержку кампании.
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Топ комментарии
+68
Litovci krasavcy !
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28.05.2022 22:15
+59
Ви тільки уявіть наскільки срані кацапи набридли в усьому світі
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28.05.2022 22:18
+47
Спасибо друзья, мы никогда этого не забудем. Друг в беде, настоящий друг. Кацапы, будьте вы прокляты.
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28.05.2022 22:34
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Litovci krasavcy !
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28.05.2022 22:15 Ответить
Спасибо друзья, мы никогда этого не забудем. Друг в беде, настоящий друг. Кацапы, будьте вы прокляты.
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28.05.2022 22:34 Ответить
Щира подяка !

"Вперта Литва"
ще з дитинства запам'ятав із "Хрестоносців" Г. Сенкевіча.

з такими братами можна ставати до бою з москалями, як колись, у Великому князівстві Литовському
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28.05.2022 23:10 Ответить
спасибо
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28.05.2022 22:18 Ответить
Дякуємо Вам Друзі!!!
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28.05.2022 22:18 Ответить
Ви тільки уявіть наскільки срані кацапи набридли в усьому світі
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28.05.2022 22:18 Ответить
тільки не кажіть цього Мікрону та Шольцу - ліверні ковбаски-путінферштейни знову образяться
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28.05.2022 23:12 Ответить
ДЯКУЄМО!!!
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28.05.2022 22:20 Ответить
🇱🇹❤️🤗
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28.05.2022 22:22 Ответить
Не вистачає слів виразити вдячність 💙💛
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28.05.2022 22:23 Ответить
По всей видимости, за последние девять недель правительство Германии сократило свою военную поддержку Украины до минимума. До сих пор канцлер Олаф Шольц (СДПГ) отказывался поставлять немецким боевым танкам и бронетранспортерам, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. Но, как видно из документов, имеющихся в распоряжении WELT AM SONNTAG, с конца марта Германия также почти не поставила каких-либо заслуживающих упоминания легких вооружений.
https://www.welt.de/politik/ausland/plus239047105/Ukraine-Krieg-Trotz-Versprechungen-liefert-Berlin-seit-****-Wochen-kaum-Waffen.html
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28.05.2022 22:23 Ответить
skazite sposibo Melniku , Kulebe i Zelenskomu.....glavnoe zhe bylo poslatj Stainmaiera i Sholca kolbasoi nazvatj.....vot i rezultat....uvi.
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28.05.2022 22:26 Ответить
А поляки тоді кому мають дякувати за те, що їх німці бортанули з обіцяними танками?

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28.05.2022 23:19 Ответить
tak zhe - UA
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28.05.2022 23:26 Ответить
фигня то все с послом,не спорю очень недипломатично Мельник себя повел,но реально ничего это бы не изменило,если б он лизал бы зад шольцу по ганноверски .
Такие решения принимаются не глядя ни на какие там обиды или личные симпатии.
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28.05.2022 23:36 Ответить
delo v drugom. bykovanie i bydljachestvo v stile rashki - neprivetsvuetsa . i nikto negovorit shto nado bylo podlizivatsa.
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28.05.2022 23:39 Ответить
там быкование началось самими немцами-министр финансов германии на просьбу о помощи ,чуть ли не в лицо рассмеялся тому ж Мельнику в первый день войны типа зачем вам помогать ,вас уже нет .
И этот министр считается в германии очень честным и порядочным.Простос представляю что там тому Мельнику наговорили Шольц и Ко.
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29.05.2022 00:18 Ответить
tut e nians ....nu....kak by....bombi na UA padajut....ne? i ja nepoverju shto nemci hamili v pervuju ochered - skoree vsevo etot Melnik poprosil oruzhie v stile "anuka bystro gavnuki nam oruzhie..."
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29.05.2022 00:33 Ответить
Дякуємо, друзі! Скільки разів проїжджали Литву, спілкувалися з литовцями -- таке враження, що з давніх і сивих часів це наші Побратими.

Тепер Українцям залишається зробити своє домашнє завдання: потрусити коломийського.
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28.05.2022 22:25 Ответить
краще видати його Америці, а вони вже його потрусят там добряче.
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29.05.2022 01:22 Ответить
Ну у зебілів все ВільнУс. мені стидно за наших недоумків. вибачте.

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28.05.2022 22:25 Ответить
Боже! Яке ж ти малограмотне! Напевно втікла зі школи
ще в 5-му класі. Не здатна вірно написати назву столиці
дружньої нам країни.Тупиця ти непрохідна тобі треба по
вухах надавати та поставити в кут на колінця на гречку!
Столиця Литви ВільнЮс!!! Чмоня, то в твоєму селі вільнУс,
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28.05.2022 22:58 Ответить

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28.05.2022 23:52 Ответить
Этот дрон стоит 5 лямов евро? Дороговато..
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28.05.2022 22:27 Ответить
a vy hoteli kitaiskie za paru tysjach ? flag vam v ruki
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28.05.2022 22:30 Ответить
Nav Svargi ! Мы, украинцы Вам очень признательны за такую помощь!
Литовскому народу и лично Андрюсу Тапинасу нижайший поклон!
Просим не обращать внимания на глупые коменты "насчёт подешевле".
Уверен,что этот аллоизий даже копейки не дал на пользу украинской
героической Армии!
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28.05.2022 23:13 Ответить
spasibo kaneshno , no ja kak by iz Latvii Litovci moi horoshie sosedi - ja im peredam vashi slova
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28.05.2022 23:24 Ответить
Nav Svargi ! И Литву, и Латвию, а также Эстонию в Украине
очень уважают и любят! Вы наверное помните трагические
события в Литве возле вильнюского телецентра? Там погибли
люди! Наше предприятие в то время также собирало деньги
для помощи литовцам.Львов в этом плане не остался в стороне!
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28.05.2022 23:40 Ответить
Segodnia u Tapinasa otec pomer,no ,zdelal interviu s gostiami kak nicego nebylo,i potom tolko sobcyl ob etom vsem
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29.05.2022 01:04 Ответить
nav svargi вообще-то из Латвии...
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29.05.2022 09:17 Ответить
там дорогая станция ,дрон стоит от миллиона до 2 миллионов .Одна станция обслуживает 2 дрона .
Дрон-расходник,станция в принципе многоразовая.
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28.05.2022 23:38 Ответить
Если покупать только сам безпилотник Баирактар, то он стоит ~1 млн.

Но Баирактар с полным боевым комплектом + оборудование + запас амуниции + обучение персонала (оператор) и т.д. стоит ~4,8 млн.
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28.05.2022 23:41 Ответить
Teper sleducije idut predlozenija sobirat dengi na tanki Abrams ili samoliot nevedimku F-35 (etot okolo 110 mln evro stojit no nezbevajemi zato).
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28.05.2022 22:28 Ответить
ракети треба купувати, старі першінгі шорт рендж баллістік місайлз, в америці іх на складах ***** разом з трактором шо запускае, коштуе за гівно, як прилетить то кацапу у москві буде ******* без питань
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28.05.2022 22:47 Ответить
Tamohawk(i) berite
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28.05.2022 23:00 Ответить
F-35 doletel bi do maskvi,ego ixneje pvo nevydet
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28.05.2022 23:11 Ответить
депутати наші могли би скинутися та купити не один десяток але ж про що це я ..
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28.05.2022 22:29 Ответить
хто з америки чі канада, стрім The Enforcer, дуже файні хлопакі, лайк і коменти мандаторі
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28.05.2022 22:29 Ответить
Це величезна сумма. Там немає і 3-х мільонів населення. У нас збирали б місяць. а то й більше.
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28.05.2022 22:30 Ответить
У нас, люди назбирали більше мільярду гривень.
Так що, спочатку вивчіть питання, а потім виступайте з критикою.
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28.05.2022 22:47 Ответить
mrSmith! Мушу Вас поправити. В перший раз український народ
зібрав майже 15 млрд. гривень на допомогу нашим воїнам.
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28.05.2022 23:19 Ответить
низкий поклон Литве!!
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28.05.2022 22:35 Ответить
kacap , IDI *****
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28.05.2022 22:39 Ответить
Da eto poniatno mozet sbjut srazu.No eto ne celovek nezalko.
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28.05.2022 22:41 Ответить
kacap idi podrochi na svoi orlani
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28.05.2022 22:46 Ответить
Прелестно!Nav Svargi, чудова відповідь! ++++++!
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28.05.2022 23:25 Ответить
Тобі особливе запрошення кацап?
Людина тобі сказала: йди на ***!
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28.05.2022 22:50 Ответить
Кацап іди нах.й.
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28.05.2022 22:49 Ответить
Щиро дякуєм Литві і її народові за таку підтримку, ви супер!
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28.05.2022 22:35 Ответить
Щиро дякуємо.
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28.05.2022 22:36 Ответить
Велика подяка литовським друзям за підтримку. Країни Балтії - Естонія, Латвія, Литва, Польща, а також Словаччина та Чехія, найбільше від себе відривають для допомоги Україні.
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28.05.2022 22:38 Ответить
Наші люди.
Величезна подяка найкращим друзям.
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28.05.2022 22:39 Ответить
Дякуємо, друзі!
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28.05.2022 22:42 Ответить
Тільки не давайте ці гроші єрмакам з гЕтьманцев ми, бо нас вони як гусей общіпують а вас просто общіпають.
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28.05.2022 23:18 Ответить
Спасибо литовцам, 5мио, серезно!! Но, весъ комплекс стоит 58мио евро... и там 4-5 такие «Байрактар ТБ2». Я где то читал, что подписанно контракт о совместном производстве с Украином, таких Байрактар ТБ2. Интересно, какие там перспективы?
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28.05.2022 23:30 Ответить
комплекс это пункты управления, и все такое, но комплесы есть, а сбитых птичек нет, следовательно, доукомплектация одной птичкой вполне может быть и она вылетит на задание.
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28.05.2022 23:36 Ответить
сам дрон стоит около 1-2 миллиона долларов
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28.05.2022 23:42 Ответить
В несколъко местах читал, что его стоимость 5М.

https://www.youtube.com/watch?v=FLeMb6WLNUM
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29.05.2022 00:05 Ответить
Украина могла делать беспилотники не хуже турецких для этого все было но дороги и прочие откаты с бюджета кое кому нужнее например ( два валютных курса один для людей а другой для себя, драконовские в среднем 15 % по долгам государства, что не одна уважающая себя страна не платит только коррумпированные колонии, и опять же с вооружением у нас все наверное хорошо правда не то что беспилотников квадрокоптеров, связи нет , но опять обновили строительство дорог ну не строительство а замена верхнего 10 см слоя асфальта )
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29.05.2022 00:07 Ответить
Etot zurnalist do etogo dva drona kupil za 330 tysiac evro.Mne kazetsia Mikolajev i pod Izium posli
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29.05.2022 00:13 Ответить
так це на 4 байрактари вистачить
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29.05.2022 00:25 Ответить
Вчора Олена Требушна та литовський журналист просили про допомогу у цій справі...дякую що допомогли...
Слава Україні.....
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29.05.2022 00:39 Ответить
Агов, Сенатор, як справи?
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29.05.2022 07:35 Ответить
Всё прекрасно, я могу начинать сбор на "Звезду СМЕРТИ" никто всё равно такую технику частным лицам, НЕ ПРОДАСТ ! На куя такие акции и куда пойдут эти деньги ?Тарас Чмут, сказал, что даже рара самолётов ВСУ не нужна, только эскадрилья !
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29.05.2022 04:35 Ответить
будут покупать через Министерство Обороны Края Литвы, все разрешения уже получены, все согласованно
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29.05.2022 05:15 Ответить
Pokupatel jest ministerstvo oboroni.V ciom problemi?Litva so vsex stran zakupajet oruzyje i nikto poka neotkazal daze Izrael,a nemci i stati tut glavnyje prodovci vojenoj texniki.Poka ne odna strana nam neotkazala oruzyja.
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29.05.2022 08:50 Ответить
Теперь лесные братья интересуются сколько стоит bunker booster "с доставкой"
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29.05.2022 05:16 Ответить
От мені цікаво, скільки дав на армію преЗедент, скільки зібрали СН та Коломойський?
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29.05.2022 06:47 Ответить
на снаряды для байрактара надо. мы в карабахской войне били под скоплению живой силы и это очень действенно
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29.05.2022 07:28 Ответить
Lietuviai, jūs neįtikėtini! Jūs esate tikri draugai, kurie atėjo į pagalbą bėdoje!
🇱🇹💛💚❤️🇱🇹🇺🇦💙💛🔱💪
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29.05.2022 07:30 Ответить
Дякуємо литовцям ! а ось де допомога для ЗСУ і біженців від олігархів? які так грабували краіну ,адже в офшорах перебуває за різними даними 160-180 мільярдів доларів .
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29.05.2022 08:56 Ответить
Литва як допомагає,

а фріци зі своєю найбільшою економікою в європі жлобяться дати навіть старі танки
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29.05.2022 10:11 Ответить
Фашисты и есть фашисты... Ну и класика - ворон ворону глаз не выклюет
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29.05.2022 19:45 Ответить
 
 