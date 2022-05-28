Террор стал единственной формой действий российского государства в отношении Европы, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости признания России государством-террористом.
"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец признать официально Россию государством - террористом, государством - спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", - сказал он в видеообращении в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ.
"Готовлюсь к заседанию Европейского Совета, которое состоится 30-31 мая. Обращаюсь к участникам заседания. В частности, и об этом буду говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле в Украине. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше?" – сказал он.
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Цивілізований світ не веде перемовин з терористами.
прикидывается:"Прийдет злой,злой Путин скоро,скоро и поэтому воюйте вместо нас",а мы будем дороги строить.
В тєлєвізорє каждий дєнь. 🙄
Копікат путінга.
Ждём твоего заявления.
Или только в видосиках гундосить можешь?