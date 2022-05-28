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Террор стал единственной формой действий российского государства в отношении Европы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости признания России государством-террористом.

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец признать официально Россию государством - террористом, государством - спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", - сказал он в видеообращении в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ.

"Готовлюсь к заседанию Европейского Совета, которое состоится 30-31 мая. Обращаюсь к участникам заседания. В частности, и об этом буду говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле в Украине. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше?" – сказал он.

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Топ комментарии
+12
Это верно, Боневтик. Так же верно, как и то, шо ты оказываешь содействие русской пропаганде за срубли.
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28.05.2022 22:28
+11
То якого ти в сраку ***** хочеш заглянути?
Цивілізований світ не веде перемовин з терористами.
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28.05.2022 22:28
+9
За*бав вже, та прокапайте його там вже! КОЛИ АЗОВЦІ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЕНІ З ПОЛОНУ, ГУДНДОС???! Де та медведчуківська лярва верещук поділась, завдання гундоса по здачі в полон Азовців виконала і де вона???
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28.05.2022 22:30
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28.05.2022 22:27 Ответить
То якого ти в сраку ***** хочеш заглянути?
Цивілізований світ не веде перемовин з терористами.
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28.05.2022 22:28 Ответить
Это верно, Боневтик. Так же верно, как и то, шо ты оказываешь содействие русской пропаганде за срубли.
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28.05.2022 22:28 Ответить
А Україну визнают країною -уклоністом,за ухилення від антікорупційних реформ,боротьби з колаборантськими кремлівськими гнидами!!!)))
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28.05.2022 22:48 Ответить
За*бав вже, та прокапайте його там вже! КОЛИ АЗОВЦІ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЕНІ З ПОЛОНУ, ГУДНДОС???! Де та медведчуківська лярва верещук поділась, завдання гундоса по здачі в полон Азовців виконала і де вона???
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28.05.2022 22:30 Ответить
Зеленський не буде їх міняти бо коли повернутся до України в них буде дуже багато запитать про зрадників у владі
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28.05.2022 22:41 Ответить
Чув, що нібито було багато запитань про зрадників у владі по Іловайську і по Дебальцево? - до 2019 року діючій Владі не вистачило часу для надання відповідей на дуже багато запитаннь?
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29.05.2022 00:35 Ответить
фонтан словоблудия все не иссякнет...
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28.05.2022 22:35 Ответить
он что с Луны упал? Каширское шоссе, Рязань, Беслан, Грозный, Норд-Ост, Литвиненко, Скрипали, Немцов этого мало? Хреново ты в глаза путлера смотрел...
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28.05.2022 22:36 Ответить
Шо ты гнида о той европе беспокоишься. О родной стране бы подумал курва.
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28.05.2022 22:36 Ответить
Да ему насрать на всех,он всё дураком
прикидывается:"Прийдет злой,злой Путин скоро,скоро и поэтому воюйте вместо нас",а мы будем дороги строить.
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28.05.2022 22:47 Ответить
Щось "руськім мірам" засмерділо... А то це АЛЄКС 666 знову вискочив, як Пилип з конопель.
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28.05.2022 23:12 Ответить
Звьоздний час Владіміра Зєлєнского.

В тєлєвізорє каждий дєнь. 🙄
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28.05.2022 22:37 Ответить
Так президентом і не став. Шоумен і все.
Копікат путінга.
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28.05.2022 22:45 Ответить
саме теке... - оґидноє....
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28.05.2022 22:51 Ответить
в перші декілька тижнів така медіа-активність була потрібна... дали потрібні були дії... а дій не було... крім зради на кожному кроці, і здачі наіональних інтересів... гніда картава
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28.05.2022 22:40 Ответить
США за рік до вторгнення РФ закликали Україну вивозити людей. Якби влада пішла на цей крок, у нас не було б економіки, - Зеленський
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28.05.2022 22:40 Ответить
Тож маємо наслідки,нема не людей не економіки!!!)))
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28.05.2022 22:54 Ответить
Ні дня не проходить без думок про батьківщину у хлопця, кожен день треба про неї талдичити, як вже задрали малороси.
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28.05.2022 22:41 Ответить
Ну ты ж конечно официально признал террористами,так Вова?
Ждём твоего заявления.
Или только в видосиках гундосить можешь?
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28.05.2022 22:41 Ответить
Ти теж українцям терор влаштував.
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28.05.2022 22:44 Ответить
в отпуск вжє їдь на куди хочеш полупідaр ніякий...
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28.05.2022 22:44 Ответить
вовочка,ти перли видаєш кожень день! З терористом плануєш переговори?
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28.05.2022 22:48 Ответить
Россия - единственная в мире страна, которую запад окружает со всех сторон света.
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29.05.2022 01:00 Ответить
наволоч брехлива
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29.05.2022 09:10 Ответить
на цій гілці зібралася свора антизеленських уродів. Хоча я за нього не голосував
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29.05.2022 10:29 Ответить
 
 