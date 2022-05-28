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Северодонецк - под украинским флагом, орки не продвинулись дальше гостиницы "Мир", - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрелы не утихают, горячей всего – в Северодонецке. Город - под украинским флагом. Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, несут значительные потери", - говорится в сообщении
Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганщина не отрезана, доступ и в Лисичанск, и в Северодонецк есть, - Гайдай
Топ комментарии
+50 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий28.05.2022 22:49
+39 Right Right 2d264255
показать весь комментарий28.05.2022 22:49
+30 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий28.05.2022 22:53
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Досить піаритись.
Ситуація ще і досі надскладна там.
Появились сообщения, что наши отработали по складу БК в Донецке
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3715
Сейчас там детонируют "взрывоопасные предметы"
Ничего не хочу сказать, просто мысли вслух.
"Северодонецк наш, но они не продвинулись дальше вокзала"
"Северодонецк наш, но половину города они еле-еле контролируют"
"Северодонецк наш, даже если враг его захватил. Всё идёт по плану и мы вот-вот его деоккупируем"
И так будут города освобождаться
потом,не стреляя.
Скорее всего Зе-наполеон издал какойто приказ про "наших людей"
Это мысль не только моя,ее уже месяц обсусоливают в азейрбаджанском телеграмме -и удивляются подобной чухне
Он имеет ввиду, как территориальный ориентир контролируемой территории, и не контролируемой, ту гостиницу "Мир".
Пусть отдохнут,сил наберутся.
https://m.youtube.com/watch?v=-UIJ-qFVr_U
Война на этом не закончится.
"А потом мы всех убьем!" (С) Кто-то ещё в феврале...
Ти можеш забезпечити всім необхідним ЗСУ і Нацгвардію для досягнення мети?
валят КГБиста путлера и Ведмедчука...))))Порошенко смотрит на этих баранов и говорит...Мистер Байден...вас развели шо котят
..Миши Чечетова...