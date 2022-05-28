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Северодонецк - под украинским флагом, орки не продвинулись дальше гостиницы "Мир", - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы не утихают, горячей всего – в Северодонецке. Город - под украинским флагом. Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, несут значительные потери", - говорится в сообщении

Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганщина не отрезана, доступ и в Лисичанск, и в Северодонецк есть, - Гайдай
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Топ комментарии
+50
и о погоде ))))
Появились сообщения, что наши отработали по складу БК в Донецке

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3715

Сейчас там детонируют "взрывоопасные предметы"
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28.05.2022 22:49
+39
Зеленський зайнятий тим щоб Пороха не пропустити в Європу відстоювати інтереси України, захист Луганщини не на часі для нього
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28.05.2022 22:49
+30
Если есть реальная угроза окружения, надо отходить.И отходить ВОВРЕМЯ!!! Все цивильные, которые хотели выехать - выехали, а те, кто не хочет эвакуироваться после всех Буч - это ожидатели "русского мира".
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28.05.2022 22:53
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Та почекайте, досить триндіти.
Досить піаритись.
Ситуація ще і досі надскладна там.
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28.05.2022 22:46 Ответить
Зеленський зайнятий тим щоб Пороха не пропустити в Європу відстоювати інтереси України, захист Луганщини не на часі для нього
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28.05.2022 22:49 Ответить
и о погоде ))))
Появились сообщения, что наши отработали по складу БК в Донецке

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3715

Сейчас там детонируют "взрывоопасные предметы"
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28.05.2022 22:49 Ответить
Красівоє 🤗
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28.05.2022 23:17 Ответить
Ведь уже всем понятно, что Северодонецк они будут штурмовать также как Мариуполь, не считаясь с потерями. А через речку на возвышении находится Лисичанск, где позиции для обороны в 100 раз лучше. Ничего не предлагаю, просто мысли вслух.
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28.05.2022 22:52 Ответить
Немцы от советов в Лисичанске оборонялись 8 месяцев, на привольнянском плацдарме советы положили официально 25тыс . солдат. При хорошем руководстве.
Ничего не хочу сказать, просто мысли вслух.
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29.05.2022 00:47 Ответить
Если есть реальная угроза окружения, надо отходить.И отходить ВОВРЕМЯ!!! Все цивильные, которые хотели выехать - выехали, а те, кто не хочет эвакуироваться после всех Буч - это ожидатели "русского мира".
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28.05.2022 22:53 Ответить
И куда отходить, до Киева или сразу до Збруча ? Велика Россия, а отступать некуда - почему московской пропаганде этот слоган помог победить, а нам надо отступать?
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29.05.2022 04:13 Ответить
Потому что мы, в отличие от русни, не воюем пушечным мясом.
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29.05.2022 07:29 Ответить
Потом "Северодонецк наш, они не продвинулись дальше спальных районов"
"Северодонецк наш, но они не продвинулись дальше вокзала"
"Северодонецк наш, но половину города они еле-еле контролируют"
"Северодонецк наш, даже если враг его захватил. Всё идёт по плану и мы вот-вот его деоккупируем"
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28.05.2022 22:55 Ответить
А кацапы отсыпаются, отьедаются,балдеют в хотеле.Они и не могут быстро продвигаться,но кто то это своей победой считает
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28.05.2022 23:00 Ответить
Ну в них же тактика випаленої землі. Тому цілком можливо, що так і буде. Поки в нас не буде достатньо ***********.
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28.05.2022 23:08 Ответить
Боеприпасов на войне НИКОГДА не бывает достатьньо, не штампуйте пропаганду, хоть она и наша
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29.05.2022 04:18 Ответить
Podzec nado etot Gotel s kacapami.
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28.05.2022 22:56 Ответить
А отель обстреливать нельзя, он дорого стоит?
И так будут города освобождаться
потом,не стреляя.
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28.05.2022 22:56 Ответить
Важко тримати місто, росіянців у десять разів більше і лізуть як мурахи на солодке. Дай Боже сили захисникам!
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28.05.2022 22:59 Ответить
ВОПРОС "ЧТО НЕ ДАЕТ НАШИМ ВОЙСКАМ ,СРАВНЯТЬ ОТЕЛЬ С ГАВНОМ?"
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28.05.2022 23:04 Ответить
А кто владелец отеля?
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28.05.2022 23:11 Ответить
замечено,что по всем оставленным городам мы не стреляем-орки спокойно ходят толпами ,спят в готелях ,технику ставят,даже не маскируя.
Скорее всего Зе-наполеон издал какойто приказ про "наших людей"
Это мысль не только моя,ее уже месяц обсусоливают в азейрбаджанском телеграмме -и удивляются подобной чухне
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28.05.2022 23:27 Ответить
Во время такой войны - это является предательством. Врага надо бить, где бы он не находился. Смерть за смерть, кровь за кровь.
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29.05.2022 12:07 Ответить
Да они не там конкретно расселились. Вы что, прикалываетесь все чтоли? Они не в отпуске же.
Он имеет ввиду, как территориальный ориентир контролируемой территории, и не контролируемой, ту гостиницу "Мир".
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28.05.2022 23:35 Ответить
Чечены проплатили за сутки.
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28.05.2022 23:13 Ответить
Не что а кто.Сообщил командиру будешь платить.Вот и приютили кацапотварей.
Пусть отдохнут,сил наберутся.
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28.05.2022 23:27 Ответить
Короткометражний фільм про кацапів та їх букву Z
https://m.youtube.com/watch?v=-UIJ-qFVr_U
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28.05.2022 23:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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28.05.2022 23:14 Ответить
Люди важнее, нехрен цепляться за территории. На севере орков удалось вышибить именно потому, что он растянулись по большой территории, а наши подходили, убивали орков и отходили. Хотя, если план продержаться до момента поставок американских РСЗО, то такое удержание территории ценой жизней наших бойцов может быть оправдано.
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28.05.2022 23:29 Ответить
Это значит сдавать Украину, украинские города, украинских людей врагу? А как потом возвращать, они укрепятся забетонируются, сколько мы людей тогда положим? С севера Украины фактически враг сам вывел свои части и приводить это в качестве какого-то примера несерьезно. Надо драться за каждый см2 нашей земли.
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29.05.2022 12:13 Ответить
Пускай поконтролируют.
Война на этом не закончится.
"А потом мы всех убьем!" (С) Кто-то ещё в феврале...
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28.05.2022 23:44 Ответить
Для того, щоб здійснити бажане: "А потом мы всех убьем!" треба мати рівноцінне або краще озброєння (+**********) і в достатній кількості.
Ти можеш забезпечити всім необхідним ЗСУ і Нацгвардію для досягнення мети?
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29.05.2022 00:20 Ответить
Ну когда ты отойдёшь за мадьярский кодон, то боеприпасов тебе точно хватит, чтобы отбить Киев !
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29.05.2022 04:22 Ответить
ЗелеМойские маршалы Кучмы ...коломойши и Ведмедчука
валят КГБиста путлера и Ведмедчука...))))Порошенко смотрит на этих баранов и говорит...Мистер Байден...вас развели шо котят

..Миши Чечетова...
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29.05.2022 00:09 Ответить
Только, чтобы не было поздно вовремя отойти, нельзя нести потери.
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29.05.2022 01:03 Ответить
тільки проснувся, відкриваю сайти новин і що я бачу і читаю? москва не горить, самару не ********, тюмень не підривають.... як так? петербург має горіти! челябінськ має бути розбомблено! красноярськ - підірвано! Всю ********* - в труху! і ВЖЕ!
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29.05.2022 01:11 Ответить
Давно говорю, что слугу народа Гайдая надо менять ну или сажать. Товарищ Сталин просто расстрелял бы, как генерала Павлова. Это типаж Арестовича, только Арестович просто балаболит, а Гайдай реально и последовательно сдает Луганскую область.
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29.05.2022 05:51 Ответить
Зелена гниль зайнята Порошенком.
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29.05.2022 06:44 Ответить
Название-то какое русофобское у гостиницы
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29.05.2022 06:59 Ответить
С таким отношением к инфраструктурам ВСУ, крупные н.с. очень и очень тяжко будет освобождать .Если разведка докладывает,что строение занимает враг,нужно гасить по нему не жалея снарядов,только так орков можно отбросить и дать им понять,что любые постройки не спасут их от праведного огня украртиллерии
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29.05.2022 11:26 Ответить
100%! Совершенно правильно. На войне надо действовать , как на войне, иначе потерпишь страшное поражение. Это не "Квартал 95"!
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29.05.2022 12:15 Ответить
 
 