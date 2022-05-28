Северодонецк - под украинским флагом, орки не продвинулись дальше гостиницы "Мир", - Гайдай

Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы не утихают, горячей всего – в Северодонецке. Город - под украинским флагом. Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, несут значительные потери", - говорится в сообщении

Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганщина не отрезана, доступ и в Лисичанск, и в Северодонецк есть, - Гайдай