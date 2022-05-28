Зеленский: Запрет оккупантов на выезд украинцев с оккупированных территорий на юге страны – это проявление слабости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "проявлением слабости" запрет на выезд украинцев с оккупированных территорий Херсонской области.

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не предоставляют никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимали бы. Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это только вопрос времени. И каждый день это время, время освобождения, сокращается. Мы для этого делаем все".

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