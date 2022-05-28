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Зеленский: Запрет оккупантов на выезд украинцев с оккупированных территорий на юге страны – это проявление слабости

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "проявлением слабости" запрет на выезд украинцев с оккупированных территорий Херсонской области.

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не предоставляют никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимали бы. Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это только вопрос времени. И каждый день это время, время освобождения, сокращается. Мы для этого делаем все".

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Топ комментарии
+47
..а заборона владою виїзду Пороха за кордон у державних справах?.. це прояв сили, чи чого?.. сором і ганьба на увесь світ..(
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28.05.2022 22:56
+46
А чому взагалі території на півдні стали окупованими?
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28.05.2022 22:54
+35
Ну давай розкажи як ти проводив підготовку до війни щоб не допустити окупації. розкажи як ти рив окопи, евакуйовував людей перед війною, з твої же слів тобі ще рік тому про це говорили штати... давай розкажи!
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28.05.2022 23:02
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Правила форума Совет форумчан
А чому взагалі території на півдні стали окупованими?
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28.05.2022 22:54 Ответить
Зеленський розповів, чому не були евакуйовані люди перед вторгненням: "Нам пропонували рити окопи, вивозити людей, але не варто створювати паніку"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469

Это явка с повинной по статье 111 УК Украины.
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28.05.2022 23:17 Ответить
Тому що зеленський дуже сильно "турбувався" про економіку України,і "забув" підготуватись до війни.
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28.05.2022 23:24 Ответить
про свiй карман вiн турбувався
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28.05.2022 23:37 Ответить
Поэтому Битум завозили с Белгорода,шоб экономику Украины поднять
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28.05.2022 23:56 Ответить
С д'Ерьмаком на вертолетах в Гуту гасали ,день рождения надо ж было погулять "без цыган ", С каламойшей в Буковеле на одном этажедоговаривался ,как дальше во время боевых действий "не лохануться ",чтобы их карман не пострадал‼️
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29.05.2022 05:42 Ответить
знову воно - зеленосраний бенефіс...
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28.05.2022 22:55 Ответить
..а заборона владою виїзду Пороха за кордон у державних справах?.. це прояв сили, чи чого?.. сором і ганьба на увесь світ..(
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28.05.2022 22:56 Ответить
Воно смертельно перелякане
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28.05.2022 23:08 Ответить
Країна повинна знати цих "героїчних" стражів режиму
мо' вони просто хабар хтіли злупити з клятого бариги?

Головченко Ваня Vanya Golovchenko в 2019р в. о. заступника начальника відділення прикордонної служби "Рава-Руська" Іван Головченко


НАГОЛЮК Микола Васильович


найкращий страж рєжима Сарахман Анатолій Геннадійович фб-сторінка теж закрита

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29.05.2022 03:55 Ответить
На "зонах" таких називають "торпеди" Там, якщо програвся в карти і не може борг виплатить, чи якось по-іншому "пішов проти "понять", то такому можуть поставить умову : вбить чи покалічить конкретну людину, наприклад Лише виконавши це, він "скасує борг" В іншому випадку він буде "зачмиреним" Тут - те саме! Цим козлам СБУшники виклали компромат на них і поставили завдання Що буде з ними потім (так само як і з "торпедами" на "зоні") - нікого не цікавить
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29.05.2022 05:35 Ответить
пол-страны озабочены, шоб к сарахманам руский мир в дом не пришёл... театр абсурда, *****...
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29.05.2022 12:36 Ответить
паслушайте сюда))) я скажу интереснее )))

///
У дочірньої компанії "Тактичне ракетне озброєння" зі складу у підмосковному Корольові у РФ вкрали 7 тон титану.

Ця сировина необхідна країні-агресору для виробництва, зокрема, й ракет "повітря - земля" та "повітря - повітря", повідомляють російські говноЗМІ.

Титан вивезли з підприємства невідомі, пред'явивши підроблені документи.
Його вартість оцінюється у 18 млн руб. або $270 тис.

Вкрадений титан є чи не найважливішим металом в авіабудуванні, космосі та при виробництві будь-яких апаратів, що відриваються від землі.
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28.05.2022 22:56 Ответить
Роми підсуєтились☺
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28.05.2022 23:07 Ответить
а просто новини без піздюка мона?
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28.05.2022 22:57 Ответить
Виговорився?
Тепер стули пельку, хочаб на місяць.
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28.05.2022 22:59 Ответить
Угу, а заборона виїзду чоловікам за кордон це прояв сили. От не дарма я за нього не голосував..
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28.05.2022 23:00 Ответить
Получается в Крыму вообще одни ссыкуны, прячутся там 8 лет.
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28.05.2022 23:12 Ответить
Ганьба тобі, бо хочеш втікти!
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28.05.2022 23:38 Ответить
А чому шуфрічу можна ,а йому ні?
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29.05.2022 11:44 Ответить
Заборона на виїзд чоловіків під час війни це розумне й необхідне рішення.
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29.05.2022 00:25 Ответить
Ну давай розкажи як ти проводив підготовку до війни щоб не допустити окупації. розкажи як ти рив окопи, евакуйовував людей перед війною, з твої же слів тобі ще рік тому про це говорили штати... давай розкажи!
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28.05.2022 23:02 Ответить
Й заборона Порошенку на виїзд -прояв смертельного страху
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28.05.2022 23:04 Ответить
Єта другоє
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28.05.2022 23:09 Ответить
Прояв від зеленого лайна - зради України!!!
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28.05.2022 23:12 Ответить
Врешь. По тупому врешь, гнида подоляковская. 30 сребряников душу не жгут?
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28.05.2022 23:23 Ответить
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28.05.2022 23:38 Ответить
Такое впечатление, что каждый день он вещает о собственных открытиях.
Да неужели?
А до войны разве это не очевидно было?
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28.05.2022 23:08 Ответить
Чи воно нейобнуте??
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28.05.2022 23:10 Ответить
У Вас помилка в правописі. Частки "чи","не" і знаки питання зайві.
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28.05.2022 23:36 Ответить
А клянчить абсолютно всё по всему миру,это проявление силы?
А просить 3 месяца встречи с Ху.лом-это проявление мужества и героизма.
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28.05.2022 23:08 Ответить
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28.05.2022 23:36 Ответить
Ну про "самого розбірающєгося" то він перегнув а в усьому іньшому вірно.
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29.05.2022 00:28 Ответить
мразь показала свое нацистское рыло - артиллерист убивающий мирное население Украины засветился в чат-рулетке - https://www.youtube.com/watch?v=sPZicZxt7xE
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28.05.2022 23:11 Ответить
Дивіться вчора був інформ вкид про те ,що сьогодні очікується сплеск ботів кремля проти влади.Сьогодні ж бачимо оці откровення Зеленського.Виходить якась маніпуляція з ОП.
Всі хто його зараз покритикують-будуть записані у боти кремля?
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28.05.2022 23:11 Ответить
Як,воно тужиться,коли варнякає, коли,вже,просреться??
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28.05.2022 23:12 Ответить
нема вже України в новинах від слова зовсім...
а було 24х7... - *********** зелені чорнороті....
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28.05.2022 23:13 Ответить
Сплошной телемарафон.
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28.05.2022 23:31 Ответить
Війна війною, а вечірній преЗЕрватив за розкладом.
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28.05.2022 23:44 Ответить
Слабкість це Петра за кордон не випускати.
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28.05.2022 23:32 Ответить
Да петро цевзагалі крапля в морі порівняно з усім злом що вони наробили за 30. Років
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28.05.2022 23:58 Ответить
Ты бы раньше, гаденыш, думал, как в Оманы летать, оркам в глаза заглядывать, сливать операции по рашистским наемникам, менять армию на велике крадивныцтво и разминировать Чонгар, чтобы "Азов" в Мариуполе уничтожить.
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28.05.2022 23:32 Ответить
"проявом слабкості"-ти розплачся ще і назви їх безссовісними
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28.05.2022 23:34 Ответить
Зате заборона Зеленским і Верховною Радою на виїзд українців-чоловіків 18-60 - це прояв сили.
З - здобули.
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28.05.2022 23:35 Ответить
Здав південь, а тепер патякає. Підеш під трибунал, казьол.
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28.05.2022 23:38 Ответить
Роман Доник

Я так розумію, прізвище Хомчак вже ніхто не пам'ятає? Як і не пам'ятають його "реформи"? Як він проявив "чудеса ізобретательності" і скоротив артбатареї вполовину? Як він, до моменту передачі посади, скоротив по факту наявність возимого БК для артилерії з 9 (3 в частині, 3 в ОК, 3 на складі стратегічного резерву), до 1,5-2, а в кращому випадку до 3 в сумі (я якось про це розвернуто напишу)? Нє, відбило пам'ять? А прізвища людей, які просували цього геніального полководця, відбілювали його після Іловайська, та лобіювали його призначення в 19? Все, повідбивало нахєр мізки у патріотичної спільноти? Так я вам можу сказати, що у артилеристів, якім порізали батареї та які задихалися від нехватки БК, дня не проходить щоб не згадувати цього «ваєначальніка». І дуже багато його ідей "оптимізації" ЗСУ, які він просував в ОП, які теж аж ніяк не підсили ЗСУ, теж всі забули? Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".
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28.05.2022 23:44 Ответить
Они знают, что если разрешить, то уедут сотни тысяч людей. Для их тупой пропаганды проще путём запугивания заткнуть всем рты. А вперёд выставить тех немногочисленных предателей из местных для картинки по тв. А если таковых не найдётся, то не беда- свезут своих совкодрочеров, выживших из ума со своих территорий.
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28.05.2022 23:49 Ответить
Nu a Poroh tvaja slabostj ? Da ZEkluon ....🤡
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28.05.2022 23:52 Ответить
А запрет властей Украины выезжать за границу на официальную работу - это признак чего?
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29.05.2022 00:20 Ответить
Баран користь из себя Наполеона... и путлера с гитлера в одной Роже...
Так не бівает...ЗелеяяМоцский...
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29.05.2022 00:48 Ответить
А я предупреждал в 2019, что эта зеленая плесень уничтожит страну.
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29.05.2022 01:16 Ответить
Как там операция по эвакуации азовцев продвигается?
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29.05.2022 01:19 Ответить
Четырежды откосивший зна шо робе... очередной видосик намалює лохтлорату і все гаразд...
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29.05.2022 08:40 Ответить
Ольга ********* права...Все кто угодно...лишь бы не Порошенко...
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29.05.2022 08:43 Ответить
економіку зберіг?
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29.05.2022 09:09 Ответить
***** квартальна, а здача ***** півдня країни це прояв сили, чи як?
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29.05.2022 09:59 Ответить
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29.05.2022 15:42 Ответить
блевать уже хочется от этой рожи с его видосиками. Устроил цирк на всю страну и куражится.
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19.11.2022 17:46 Ответить
 
 