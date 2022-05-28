Зеленский: Запрет оккупантов на выезд украинцев с оккупированных территорий на юге страны – это проявление слабости
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "проявлением слабости" запрет на выезд украинцев с оккупированных территорий Херсонской области.
"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не предоставляют никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимали бы. Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что "Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это только вопрос времени. И каждый день это время, время освобождения, сокращается. Мы для этого делаем все".
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Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Это явка с повинной по статье 111 УК Украины.
мо' вони просто хабар хтіли злупити з клятого бариги?
Головченко Ваня Vanya Golovchenko в 2019р в. о. заступника начальника відділення прикордонної служби "Рава-Руська" Іван Головченко
НАГОЛЮК Микола Васильович
найкращий страж рєжима Сарахман Анатолій Геннадійович фб-сторінка теж закрита
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У дочірньої компанії "Тактичне ракетне озброєння" зі складу у підмосковному Корольові у РФ вкрали 7 тон титану.
Ця сировина необхідна країні-агресору для виробництва, зокрема, й ракет "повітря - земля" та "повітря - повітря", повідомляють російські говноЗМІ.
Титан вивезли з підприємства невідомі, пред'явивши підроблені документи.
Його вартість оцінюється у 18 млн руб. або $270 тис.
Вкрадений титан є чи не найважливішим металом в авіабудуванні, космосі та при виробництві будь-яких апаратів, що відриваються від землі.
Тепер стули пельку, хочаб на місяць.
Да неужели?
А до войны разве это не очевидно было?
А просить 3 месяца встречи с Ху.лом-это проявление мужества и героизма.
Всі хто його зараз покритикують-будуть записані у боти кремля?
а було 24х7... - *********** зелені чорнороті....
З - здобули.
Я так розумію, прізвище Хомчак вже ніхто не пам'ятає? Як і не пам'ятають його "реформи"? Як він проявив "чудеса ізобретательності" і скоротив артбатареї вполовину? Як він, до моменту передачі посади, скоротив по факту наявність возимого БК для артилерії з 9 (3 в частині, 3 в ОК, 3 на складі стратегічного резерву), до 1,5-2, а в кращому випадку до 3 в сумі (я якось про це розвернуто напишу)? Нє, відбило пам'ять? А прізвища людей, які просували цього геніального полководця, відбілювали його після Іловайська, та лобіювали його призначення в 19? Все, повідбивало нахєр мізки у патріотичної спільноти? Так я вам можу сказати, що у артилеристів, якім порізали батареї та які задихалися від нехватки БК, дня не проходить щоб не згадувати цього «ваєначальніка». І дуже багато його ідей "оптимізації" ЗСУ, які він просував в ОП, які теж аж ніяк не підсили ЗСУ, теж всі забули? Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".
Так не бівает...ЗелеяяМоцский...