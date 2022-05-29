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Киевская область (3537) Кулеба Алексей (97)

На Киевщине у границы Беларуси все спокойно, но угроза области есть постоянно, – председатель ОВА Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,олексій

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заверил, что у границы с Беларусью на Киевщине все спокойно, однако отметил, что область постоянно находится под угрозой российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в видеообращении из Чернобыля, опубликованном в телеграме.

"В последние дни очень много информации было разного плана относительно того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы. Поэтому сегодня мы выехали вместе с руководством областной полиции, проверили средства безопасности".

На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все сейчас в Киевской области нормально, ситуация полностью находится под контролем сил безопасности", - отметил он.

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Вместе с тем Кулеба напомнил, что "к сожалению, теперь Киевская область находится постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов".

Автор: Анастасія Потіха
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У Донецьку горить склад із ************ - соцмережі
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29.05.2022 00:28 Ответить
бавовна
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29.05.2022 00:45 Ответить
десь годину тому над Гостомелем наше ППО намагалося збити БПЛА
спокійно кажете?!
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29.05.2022 00:43 Ответить
Подтверждаю, в нашем чате ЖК тоже писали
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29.05.2022 00:47 Ответить
"паладины" уже движутся на восток.
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29.05.2022 00:43 Ответить
Дерьмак уже доложил кураторам
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29.05.2022 00:48 Ответить
Правильно, "вкиди" про "скорий наступ на росіян на Київ" будуть мусолити, бо ж треба створити атмосферу непевності в суспільстві, аби "продати" українцям наратив "про дагаваріцца пасєрєдінє" і про те, "що звільнити Україну повністю, військовим шляхом" начебто "неможливо".
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29.05.2022 03:23 Ответить
А чому білорусіі спокіно поруч з нами?
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29.05.2022 10:56 Ответить
 
 