РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16058 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 094 39
Газ (10094) цены (2278)

На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

газ

Во время войны цена на газ для украинского населения не будет меняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram-канале.

"На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений", – отметил Тимошенко.

По его словам, варианты компенсации государством между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

"Основная цель разрабатываемого сейчас законопроекта - сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", - добавил Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит Германию приостановить "Северный поток-1", - глава Оператора ГТС Макогон

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
А когда это Администрация Президента или Секретариат Президента начали отвечать за цены на газ ??? Совсем кукухой поехали? А чего, например, не Держстат ? Там може тоже что то по этому поводу скажут? Очень жду !

Конченые...
показать весь комментарий
29.05.2022 05:10
+6
а потом как ипанем все и сразу. Но автономку хер вам в панельном доме, только отдельную котельную и закон об конфискации майна за коммунальные долги.
показать весь комментарий
29.05.2022 03:41
+6
Всі давно знають- в Україні достатньо свого газу, який видобувається на родовищах Харківщини, Полтавщини та Закарпаття. Подейкують, що собівартість його видобутку біля 1000 грн. за тисячу кубометрів. За Конституцією, надра належать народу України. Нафта видобувається також. Чи не час нарешті дати народу відповідь- хто і на яких підставах барижить нашими надрами?
показать весь комментарий
29.05.2022 07:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збрешуть , як завжди.
показать весь комментарий
29.05.2022 02:39 Ответить
У них 1000 доларів це економічно обгрунтоване, проте про 40 доларів собівартості українського видобутку яко повністю вистачає не договарюють. Різницю між реаліями і хотєлками беруть із нас та ще мріють що весь світ їм буде скидуватися
показать весь комментарий
29.05.2022 12:26 Ответить
Хто повірить?
А війна, до речі, йде з 2014-го року. Інфляція з девальвацією за війною - також.
показать весь комментарий
29.05.2022 02:50 Ответить
@ZelenskyyUa
заїбав **** іди сюди наб'ю ****** тобі і всьому ОП міні-путін знайшовся *****
показать весь комментарий
29.05.2022 03:25 Ответить
В очередь, сукины дети! В очередь (с) собачье сердце
показать весь комментарий
29.05.2022 03:42 Ответить
а потом как ипанем все и сразу. Но автономку хер вам в панельном доме, только отдельную котельную и закон об конфискации майна за коммунальные долги.
показать весь комментарий
29.05.2022 03:41 Ответить
а я думаю, що воно просто тупе. йому сказали в Омані слухатись Єрмака, він і слухається.
показать весь комментарий
29.05.2022 07:58 Ответить
какая рыночная стоимость вы о чем-- уже на сегодня тот якобы дешевый газ Украинский а иного нема... продают с накруткой населению в 3ТРИ раза!!!! а на отопление в 2,6 раза себестоимость кубика газа сов семи откатами взятками и маме га виллу составляет 3-40 кубик... для населения его продают от 9-00 до 13 грн за 1 кубик!!!!!! на отопление газ сосчитали по цене 7-40 грн кубик а поднимают его до 29 гривен за кубик мол рыночная цена при этом выдобуток упал на 5% а потребление упало на 35% реально-- разрушена инфраструктура газа Донбасс Херсон и оккупированные районы и продолжает падать... кроме того Мариуполь гиганта по потреблению газа Заводы Ахметова Азовсталь и Ильича разрушены там надо строить новые а это примерно 50% --- от того газа-- который нужен на промышленность... и которого не хватало по внутренней добыче они ведь что делали десятилетиями газ Украины готовили бодягу 100% газ Украины добавляли пару ведер газу Европы купленного на хабе и все потом нам же внутри Украины впаривали по какой то формуле Роттердам + Дюссельдорф + и все скопом продавали.... теперь пусть Коломойский и Пинчук имеющие свои "свечные заводики" и требующие газу покупают газ за СВОИ СРЕДСТВА НА ХАБЕ ГЕРМАНИЯ И ГДЕ ХОТЯТ И-- НЕ ПУТАЮТ ЧАСТНОЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМ.... ИМПОРТ--- С УКРАИНСКИМ газом... ВНУТРЕННИМ У НАС ДОБЫЧА 19-21 МЛРД КУБОВ-- ЧТО С ГОЛОВОЙ ПОКРЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕЙ УКРАИНЫ ЖКХ СЕКТОР ГОТОВКА ЕДЫ БЮДЖЕТ Армия/ медицина/ ОТОПЛЕНИЕ И ЕЩЕ И ОСТАЕТСЯ...
показать весь комментарий
29.05.2022 11:04 Ответить
граймо в зелену 3.
показать весь комментарий
29.05.2022 04:02 Ответить
бубенець на розвазі з лохами...
показать весь комментарий
29.05.2022 04:10 Ответить
ви клована відбулавили, вас мати за розумних?
показать весь комментарий
29.05.2022 04:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0aUav1lx3rA
показать весь комментарий
29.05.2022 04:32 Ответить
Буде як з бензином...
показать весь комментарий
29.05.2022 04:18 Ответить
та він над нами іздівався...
показать весь комментарий
29.05.2022 04:24 Ответить
Слухай, троляка, а може краще за яйця командира конкретної військової частини?
показать весь комментарий
29.05.2022 06:12 Ответить
ЯнеЛох бережёт бойцов,тем,что ждёт пока их обстреляют ракетами,а их семьи разграбят,изнасилуют, убьют.
Он им потом медальки выдаст.
показать весь комментарий
29.05.2022 07:13 Ответить
ТИ ГОНИШЬ!!!
показать весь комментарий
29.05.2022 04:28 Ответить
А когда это Администрация Президента или Секретариат Президента начали отвечать за цены на газ ??? Совсем кукухой поехали? А чего, например, не Держстат ? Там може тоже что то по этому поводу скажут? Очень жду !

Конченые...
показать весь комментарий
29.05.2022 05:10 Ответить
Все то же самое было с долярами и бензином. То есть с газом скоро начнутся проблемы, а к отопительному сезону его не станет совсем.
показать весь комментарий
29.05.2022 05:44 Ответить
Интересно,когда Украина начнёт громить кацапов и те само собой отрежут поставку газа и нефти,то
с какой страны Украина поставки просить будет.
С плохой Германии или с плохой Венгрии?
показать весь комментарий
29.05.2022 07:06 Ответить
Таким чином обіцяло недоразвите знизити тарифи,натомісць підвищило в 2 рази і тепер обіцяє не піднімати.Ощасливило довбой..бнуте.
показать весь комментарий
29.05.2022 07:12 Ответить
дак це вам. а коломойші - навпаки.
показать весь комментарий
29.05.2022 08:00 Ответить
Всі давно знають- в Україні достатньо свого газу, який видобувається на родовищах Харківщини, Полтавщини та Закарпаття. Подейкують, що собівартість його видобутку біля 1000 грн. за тисячу кубометрів. За Конституцією, надра належать народу України. Нафта видобувається також. Чи не час нарешті дати народу відповідь- хто і на яких підставах барижить нашими надрами?
показать весь комментарий
29.05.2022 07:13 Ответить
А для виробництва??? Чи "гуся можно ощипывать, чтобы он не кричал" більш лагідно через ціни у магазинах???
показать весь комментарий
29.05.2022 07:53 Ответить
тільки для виробництва, яке належить коломойському. хотьпоржом, чо. бабушка там уже обіржалася з українців, зробимоїхразом.
показать весь комментарий
29.05.2022 08:02 Ответить
Супер.Допомогу союзників пустить під ніж.Не правильніше субсидіями допомогти?Зелені соціалізм будують.А виходить совок
показать весь комментарий
29.05.2022 09:06 Ответить
после новых субсидий от ЗЕ, страна заняла первое место в Европе по количеству нищих, впервые обогнав Молдову.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:11 Ответить
Якщо згадаєте про слово рейтинг і вибори- всі зелені дії стають логічними. Війну вони вже виграли, чи програли, да й какая разніца, всегда можна дагавіріцца. Воно ж кожен день питає *****: пагавірім чи ше ждать?
показать весь комментарий
29.05.2022 10:16 Ответить
а що, вже кабінет міністрів не працює?
показать весь комментарий
29.05.2022 10:48 Ответить
Ми раби олігархів!
показать весь комментарий
29.05.2022 10:54 Ответить
 
 